UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları artık Tivibu'da; TRT ve Tivibu 4K yayınlara başlıyor [Özel Değerlendirme]

Bugün yapılan özel bir lansmanda Tivibu, IPTV'nin yanında uydu üzerinden yayına başlayacağını ve Ultra HD yani 4K içerikler sunacağını açıkladı. Ayrıca önümüzdeki Ağustos ayı ile birlikte yani yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının tamamı Tivibu'da olacak. Buna Süper Kupa da dahil. Tivibu platformunda izleyiciler, 4 farklı spikerden herhangi birisi ile maçları izleyebilecek.

Aynı toplatı da TRT'de, 20 Şubat'ta TRT HD kanalının Ultra HD yayınlara başlayacağını duyurdu. Türk Telekom Grubu'nun iddiasına göre 4K Ultra HD yayınları izlemek için 12Mbit internet hızı yeterli. Ancak 4K yayınlara başlayan Amerika merkezli Netflix şirketi kullanıcılarına 25Mbit hız tavsiye ediyor. Video kapsamında 4K için gerekli olan minimum internet hızı gibi konuları da sizler için konuşuyor ve tartışmaya açıyoruz.

Önümüzdeki dönemde yayıncılık konusunu ana yatırım alanı olarak benimseyeceğini belirten Türk Telekom Grubu, Tivibu'ya yatırımlarını sürdürecek gibi görünüyor. Tüm bu konuları özel videomuz kapsamızda sizler için değerlendiriyoruz. Bu arada merak edenler için uzun süredir bu işi yapan Netflix'in tavsiye ettiği hızlar şu şekilde;

- DVD Kalitesi (480p): 3 Mbit/sn

- HD Kalitesi (720p): 5 Mbit/sn

- Full HD (1080p): 7 Mbit/sn

- 3D streaming: 12 Mbit/sn

- 4K UHD (2160p): 25 Mbit/s.