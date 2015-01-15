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UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçları artık Tivibu'da; TRT ve Tivibu 4K yayınlara başlıyor [Özel Değerlendirme]

4 yıl
55,1b
1
Diğer
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Bugün yapılan özel bir lansmanda Tivibu, IPTV'nin yanında uydu üzerinden yayına başlayacağını ve Ultra HD yani 4K içerikler sunacağını açıkladı. Ayrıca önümüzdeki Ağustos ayı ile birlikte yani yeni sezonda UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi maçlarının tamamı Tivibu'da olacak. Buna Süper Kupa da dahil. Tivibu platformunda izleyiciler, 4 farklı spikerden herhangi birisi ile maçları izleyebilecek. 
Aynı toplatı da TRT'de, 20 Şubat'ta TRT HD kanalının Ultra HD yayınlara başlayacağını duyurdu. Türk Telekom Grubu'nun iddiasına göre 4K Ultra HD yayınları izlemek için 12Mbit internet hızı yeterli. Ancak 4K yayınlara başlayan Amerika merkezli Netflix şirketi kullanıcılarına 25Mbit hız tavsiye ediyor. Video kapsamında 4K için gerekli olan minimum internet hızı gibi konuları da sizler için konuşuyor ve tartışmaya açıyoruz.
Önümüzdeki dönemde yayıncılık konusunu ana yatırım alanı olarak benimseyeceğini belirten Türk Telekom Grubu, Tivibu'ya yatırımlarını sürdürecek gibi görünüyor. Tüm bu konuları özel videomuz kapsamızda sizler için değerlendiriyoruz.  Bu arada merak edenler için uzun süredir bu işi yapan Netflix'in tavsiye ettiği hızlar şu şekilde;
- DVD Kalitesi (480p): 3 Mbit/sn
- HD Kalitesi (720p): 5 Mbit/sn
- Full HD (1080p): 7 Mbit/sn
- 3D streaming: 12 Mbit/sn
- 4K UHD (2160p): 25 Mbit/s. 
 

Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
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nty35 3 yıl
Tivibu olayı kötü oldu aslında yayın için modem lazım, acaba kotadan yiyor mu yayın
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AMC 3 yıl nty35
Tivibu ev yemez.
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gladyo38 3 yıl
ya tum maclari verme gibi durum felan yok eski duzen sadece star ve ntv vermiyecek iste.
zaten tum.maclari acik kanaldan vermek yasak uefa ole dedi. her ulkede boyle.
anlicaniz butun maclar icin. tivibu ve trt olcak.
sali sp ligi persembe uefa. trt de oynucak.
carsamba olanlar da tivibu....ttneti biraktik bir sene once birde tivibu cikti tekrar ya anlasilan baska biseylere yonelcez
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tkblack 3 yıl
Star gibi salilari verceklerse maclari bisey degismemis. Yok tum maclari veriyosa super.
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huseyinadukeeee 3 yıl
Trt den izleyebilecekmiyim maclari parasiz olarak?Netim de yok
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Genç Düşünür 3 yıl
Benim için bir şey değişmiyor.
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Yeur 3 yıl
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

4K, diye satın aldım. HD dahi izleyemiyorum, 480p bile donuyor, günlerinin habercileri.
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denizbülent 3 yıl



Birde bana sorun


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DonsuzLaz 4 yıl
Nekadar saçma bi uygulama.......bizim gibin yurt disinda yasiyan vatandaslar hicbir maca bakamiyacak. Tivibu yurt disina yayin ve üyelik vermiyoe.
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Kaya 4 yıl
Arkadas 4K yayinin mantigini anlamadim, 720p yayindan 4k ya gectik. 1080p televizyonlari neden sattiniz oyleyse.
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sieve 4 yıl
Aç sopcasti aç torrentstreami izle tivibuya filan gerek yok
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