Sürücüsüz Uber aracının karıştığı ölümlü kazanın görüntüleri yayınlandı

Teknoloji Editörü
Geçtiğimiz Pazartesi günü ABD'nin Arizona eyaletindeki Tempe şehrinde, sürücüsüz Uber aracının karıştığı feci bir kaza meydana geldi. Gelen bilgilere göre 49 yaşındaki Elaine Herzberg adlı kadın, yolda karşıdan karşıya geçerken Uber tarafından test edilen sürücüsüz aracın altında kaldı. Hastaneye kaldırılan kadın aldığı ölümcül yaralar sebebiyle hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bu üzücü kazanın görüntülerini kamuoyu ile paylaştı. Çarpışmayı iki farklı açıdan gösteren görüntülerde, aracın içinde yer alan ve otonom sürüşü test eden görevlinin de çarpışmayı çok geç farkettiği görülüyor. 22 saniyelik videoda Elaine Herzberg'in gece saatlerinde bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalıştığı ve hızla gelen Uber aracının altında kalmaktan kurtulamadığı yer alıyor. Tempe Polisi, çarpışma sonrasında yaşanılanları ise videoya eklememiş.
Uber sürücüsüz araç çalışmalarını durdurdu
Olayın çok hızlı geliştiği açık bir şekilde görülürken, Uber aracının yavaşlamaması ise gözlerden kaçmıyor ve bu da Herzberg'in aldığı darbenin şiddetinin büyük olmasına sebep oluyor. Aracın içindeki güvenlik sürücüsü Rafaela Vasquez'in ise son ana kadar önündeki elektronik cihazla ilgilenmesi de bir başka detay olarak göze çarpıyor.
Bu vahim kaza sonrası Uber, sürücüsüz araç çalışmalarını durdurarak kazanın gerçekleşme nedenini araştırdıklarını duyurmuştu. Öte yandan sürücüsüz araç geliştirmekte olan birkaç şirket de çalışmalarını askıya aldı. Bu feci kaza gösteriyor ki, geleceğin teknolojisi olarak gösterilen sürücüsüz araçların hayatımıza entegre olabilmesi bir hayli zaman alacak.
https://www.theinquirer.net/inquirer/news/3028989/police-release-on-board-footage-from-ubers-fatal-self-driving-car-crash Yorum Yaz Paylaş Tweetle
eğer sürücüsüz araç mümkün olsaydı o zaman uçaklarda boşuna mı 2 pilot bulunuyor (çok üstün cihazları olduğu halde)
Özellikle 2:50 süresindeki görüntüde sürücü yoldaki hayvanları otonom sistemin uyarısından önce farkediyor ve müdahale ediyor. Oysa kamerada o an pek bir şey gözükmüyor.
Bir diğer görüntü 1:55'te.
Herkes kamera görüntüsüne kanmış.İnsan gözü böyle kısık modda 10mt önünü görmüyor.Zaten görüntü bilerek böyle verilmiş sanki yaya birden yola çıkıyormuş gibi göstermek için.
Yukarıda kaza zamanı videosunda heryer açık açık hemde kaç metreden görünüyor.Görüş net rahat 200mt var.
Olay zifiri karanlıkta olmuyor.Muhtemelen yaya normal birisi sürüyor şeklinde düşündü zaten aracın sağ farının olduğu kısım çarpmış az fren yapsa kurtulurmuş.
Otonom araçların görevi insan hatasını ortadan kaldırmak ama tam çalışmadan canlı trafikte denenmemeli ayrıca sürücü de gece uyuyan bekçi gibi, onu yazılım sensör hatasına karşı müdehale için koymuşlar adam rahata çabuk alışmış.
Tesla da bir sürü kzaya karıştı,volvo kendi canlı testinde personelinin ayağını çarparak kırdı,sistem oturana kadar daha çook kazalar olacaktır.Ama bu kazada %100 araç hatalı,koltukta oturan zaten %1000 suçlu..
Şimdi soru şu: Yaya bizim görüş alanımıza 8. saniyede girdi ama UBER'in görüş alanına kaçıncı saniyede girdi? Mantıken 6. saniyede girmiş olması gerekiyor çünkü yaya bir şeridi 2 saniyeden uzun bir sürede alıyor. Öyleyse soldaki şeridi aşıp 8. saniyede yolun ortasına gelene kadar 2 saniye geçmiş. O iki saniye insan gözüne kapalı ama UBER'in radarına, lidarına, termal kamerasına açık olmalıydı. Araç neden tepki vermedi? Aracın tepki vermesi için insandan daha çok zamanı vardı. Bana göre nedeni yaya yolu çapraz geçiyordu, algoritma bunu yola paralel gidişten ayırt etmekte geç kaldı ya da algoritmanın yaya tespit kısmı yaya hareketlerini yorumlamakta yetersiz, yayayı tespit etti ama ne yaptığını anlayana kadar iş işten geçti.
Yaya hatalı diyenler sürücüsüz (otonom) araç mantığını anlamamış. Neden sürücüsüz araç yapmaya çalışılıyor? UBER'in nedeni belli, şoför maliyetinden kurtulmak. Ya diğerleri?.. Onların sözde temel motivasyonu insanı araç sürme zahmetin kurtarmak olduğu kadar insan hatalarından ve yetersiz insan algılarından kaynaklanan kazaların da önüne geçmek. Bu nedenle "yaya hatalı" demek yetmiyor, otonom sürüşün bir amacı da yaya hatalarından kaynaklanan kazaları önlemek. Önleyemiyorsa daha alınacak yol var demektir. Fakat o yolun da alınacağına eminim. Macun tüpten çıktı bir kere!..
Yaya geçitiyse kanunen hakkı var. Direk yola atlamaya
Aydınlatma var bisikletin reflektörleri var.Sürücü olsa kaza ihtimali çok düşük.Araç frensiz hız kesmeden çarpıyor alın size kaza yeri görüntüleri..
carscoops.com/...
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