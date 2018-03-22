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Sürücüsüz Uber aracının karıştığı ölümlü kazanın görüntüleri yayınlandı

Geçtiğimiz günlerde yolun karşısına geçmekte olan bir kadının ölümüne sebep olan kazanın detayları ortaya çıkıyor. Sürücüsüz Uber aracının neden olduğu feci olayın görüntüleri haberimizde.
1 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Uğur Seven
Teknoloji Editörü
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Geçtiğimiz Pazartesi günü ABD'nin Arizona eyaletindeki Tempe şehrinde, sürücüsüz Uber aracının karıştığı feci bir kaza meydana geldi. Gelen bilgilere göre 49 yaşındaki Elaine Herzberg adlı kadın, yolda karşıdan karşıya geçerken Uber tarafından test edilen sürücüsüz aracın altında kaldı. Hastaneye kaldırılan kadın aldığı ölümcül yaralar sebebiyle hayatını kaybetti.
Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bu üzücü kazanın görüntülerini kamuoyu ile paylaştı. Çarpışmayı iki farklı açıdan gösteren görüntülerde, aracın içinde yer alan ve otonom sürüşü test eden görevlinin de çarpışmayı çok geç farkettiği görülüyor. 22 saniyelik videoda Elaine Herzberg'in gece saatlerinde bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalıştığı ve hızla gelen Uber aracının altında kalmaktan kurtulamadığı yer alıyor. Tempe Polisi, çarpışma sonrasında yaşanılanları ise videoya eklememiş.

Uber sürücüsüz araç çalışmalarını durdurdu

Olayın çok hızlı geliştiği açık bir şekilde görülürken, Uber aracının yavaşlamaması ise gözlerden kaçmıyor ve bu da Herzberg'in aldığı darbenin şiddetinin büyük olmasına sebep oluyor. Aracın içindeki güvenlik sürücüsü Rafaela Vasquez'in ise son ana kadar önündeki elektronik cihazla ilgilenmesi de bir başka detay olarak göze çarpıyor.
Bu vahim kaza sonrası Uber, sürücüsüz araç çalışmalarını durdurarak kazanın gerçekleşme nedenini araştırdıklarını duyurmuştu. Öte yandan sürücüsüz araç geliştirmekte olan birkaç şirket de çalışmalarını askıya aldı. Bu feci kaza gösteriyor ki, geleceğin teknolojisi olarak gösterilen sürücüsüz araçların hayatımıza entegre olabilmesi bir hayli zaman alacak.

https://www.theinquirer.net/inquirer/news/3028989/police-release-on-board-footage-from-ubers-fatal-self-driving-car-crash Yorum Yaz
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keremec 1 yıl en beğenilen
Arabanın bir suçu yok. Normal bir insan da sürse fark edemezdi o yayayı. O yoldan o karanlıkta koyu kıyafetlerle hiç bir parlak işaretçi olmadan karşıdan karşıya dalmak intihardan başka bir şey değil.
Arabanın bir suçu yok. Normal bir insan da sürse fark edemezdi o yayayı. O yoldan o karanlıkta koyu kıyafetlerle hiç bir parlak işaretçi olmadan karşıdan karşı...
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5 Yanıt Yanıtla +131
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Antalya 1 yıl
Normal bir insan farketmesiyle birlikte sadece fren yapmaz, sağa veya sola manevra yaparak kurtarmaya çalışırdı. İnsan kadar iyi değil malesef boşuna savunmayın, gelişmesi lazım daha.
Normal bir insan farketmesiyle birlikte sadece fren yapmaz, sağa veya sola manevra yaparak kurtarmaya çalışırdı. İnsan kadar iyi değil malesef boşuna savunmayı...
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3 Yanıt Yanıtla +54
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nebulabado 1 yıl
Evet normal bir insan çarpardı ama, bu aracın farketmesi lazımdı. Bu tür arçlarda optik sistemlerden önce LIDAR gibi lazer tarayıcılı sensörler var. Demek ki bu sistemler gerekenden daha yavaş çalışıyor.
Evet normal bir insan çarpardı ama, bu aracın farketmesi lazımdı. Bu tür arçlarda optik sistemlerden önce LIDAR gibi lazer tarayıcılı sensörler var. Demek ki bu...
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C.CEMİL 1 yıl
daha önce de söyledim bu işlerde tamamen bilgisayara iş bırakılamaz ,sadece yardımcı olarak kullanılabilir
eğer sürücüsüz araç mümkün olsaydı o zaman uçaklarda boşuna mı 2 pilot bulunuyor (çok üstün cihazları olduğu halde)
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interwap 1 yıl
Aşağıda Tesla'nın sürücü yardımcısının uyardığı ve önlediği kazaları içeren video var. Dikkat etmeniz gereken 2 görüntü var.
Özellikle 2:50 süresindeki görüntüde sürücü yoldaki hayvanları otonom sistemin uyarısından önce farkediyor ve müdahale ediyor. Oysa kamerada o an pek bir şey gözükmüyor.
Bir diğer görüntü 1:55'te.

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alfa-x 1 yıl
Standart sürücü bu kazayı yapmazdı çünkü yol aydınlatmalı karanlık değil.
Herkes kamera görüntüsüne kanmış.İnsan gözü böyle kısık modda 10mt önünü görmüyor.Zaten görüntü bilerek böyle verilmiş sanki yaya birden yola çıkıyormuş gibi göstermek için.
Yukarıda kaza zamanı videosunda heryer açık açık hemde kaç metreden görünüyor.Görüş net rahat 200mt var.
Olay zifiri karanlıkta olmuyor.Muhtemelen yaya normal birisi sürüyor şeklinde düşündü zaten aracın sağ farının olduğu kısım çarpmış az fren yapsa kurtulurmuş.
Otonom araçların görevi insan hatasını ortadan kaldırmak ama tam çalışmadan canlı trafikte denenmemeli ayrıca sürücü de gece uyuyan bekçi gibi, onu yazılım sensör hatasına karşı müdehale için koymuşlar adam rahata çabuk alışmış.
Tesla da bir sürü kzaya karıştı,volvo kendi canlı testinde personelinin ayağını çarparak kırdı,sistem oturana kadar daha çook kazalar olacaktır.Ama bu kazada %100 araç hatalı,koltukta oturan zaten %1000 suçlu..
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eto83 1 yıl
Carptıktan sonra arac durumu acaba yoksa gideceği yere kadar gittimi
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Torlak Kemal 1 yıl
Videoda yaya "bizim görüş alanımıza" 8, saniyede giriyor. Girdiğinde sağ şeridin başında yola hafif çapraz, sırtı kısmen UBER'e dönük şekilde yolu geçmekte ve muhtemelen bu nedenle UBER'i fark etmedi. 10. saniyede çarpma gerçekleşiyor. Araçtaki kameraya göre aracı biz sürüyor olsaydık, 8. saniyede görecek, insanın fren tepki zamanı 0,75 saniye olduğu için 8,75 saniyede frene basacak ve araç 1,25 saniyede ne kadar yavaşlarsa o kadar yavaşlayacaktı. Bu konuda eğitim almış deneyimli bir sürücü aracı sola sürerek belki yayaya çarpmaktan kurtulabilirdi ama panik eğitimi almamış bizim gibi sıradan insanlar bunu pek yapamazlar.
Şimdi soru şu: Yaya bizim görüş alanımıza 8. saniyede girdi ama UBER'in görüş alanına kaçıncı saniyede girdi? Mantıken 6. saniyede girmiş olması gerekiyor çünkü yaya bir şeridi 2 saniyeden uzun bir sürede alıyor. Öyleyse soldaki şeridi aşıp 8. saniyede yolun ortasına gelene kadar 2 saniye geçmiş. O iki saniye insan gözüne kapalı ama UBER'in radarına, lidarına, termal kamerasına açık olmalıydı. Araç neden tepki vermedi? Aracın tepki vermesi için insandan daha çok zamanı vardı. Bana göre nedeni yaya yolu çapraz geçiyordu, algoritma bunu yola paralel gidişten ayırt etmekte geç kaldı ya da algoritmanın yaya tespit kısmı yaya hareketlerini yorumlamakta yetersiz, yayayı tespit etti ama ne yaptığını anlayana kadar iş işten geçti.
Yaya hatalı diyenler sürücüsüz (otonom) araç mantığını anlamamış. Neden sürücüsüz araç yapmaya çalışılıyor? UBER'in nedeni belli, şoför maliyetinden kurtulmak. Ya diğerleri?.. Onların sözde temel motivasyonu insanı araç sürme zahmetin kurtarmak olduğu kadar insan hatalarından ve yetersiz insan algılarından kaynaklanan kazaların da önüne geçmek. Bu nedenle "yaya hatalı" demek yetmiyor, otonom sürüşün bir amacı da yaya hatalarından kaynaklanan kazaları önlemek. Önleyemiyorsa daha alınacak yol var demektir. Fakat o yolun da alınacağına eminim. Macun tüpten çıktı bir kere!..
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Silent Guardian 1 yıl
Her gün yüzlerce insan insan kazalarında ölüyor otonom araç 1 kaza yapıyor 1 ay konuşuluyor. Evet otonom pis, kötü, iğrenç.
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ahmtıl 1 yıl
yaya nın da suçu var hiç etrafına bakmadan direk yola çıkmış..sanırım normal şöför olsaydı da aynı kaza olabilirdi..durmak için yeterli mesafe yok...ama aracın radarları görmüş olması ve frenleme yapması gerekirdi..en büyük hata araçta...
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1BilimAdamı 1 yıl ahmtıl
ahmtıl
yaya nın da suçu var hiç etrafına bakmadan direk yola çıkmış..sanırım normal şöför olsaydı da aynı kaza olabilirdi..durmak için yeterli mesafe yok...ama aracın radarları görmüş olması ve frenleme yapması gerekirdi..en büyük hata araçta...

Yaya geçitiyse kanunen hakkı var. Direk yola atlamaya
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efe80 1 yıl
sistemi tebrik ederim doğru olanı yapmış.ani hamle yapsa hem kendini hem arabadakileri öldürürdü.radar diyip duruyorsunuz her halta durur ozaman araç.yolda gidemez. birden çıkıyor kadın aletin suçu ne?
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alfa-x 1 yıl
Işık yetersiz diyenlere gelsin..Aydınlatma fazlasıyla yeterli.Daha öncede yazmıştım araç içi kamera görüntüsü uber i aklamak için yayınlanmış.
Aydınlatma var bisikletin reflektörleri var.Sürücü olsa kaza ihtimali çok düşük.Araç frensiz hız kesmeden çarpıyor alın size kaza yeri görüntüleri..
carscoops.com/...

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