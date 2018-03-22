Sürücüsüz Uber aracının karıştığı ölümlü kazanın görüntüleri yayınlandı

Geçtiğimiz Pazartesi günü ABD'nin Arizona eyaletindeki Tempe şehrinde, sürücüsüz Uber aracının karıştığı feci bir kaza meydana geldi. Gelen bilgilere göre 49 yaşındaki Elaine Herzberg adlı kadın, yolda karşıdan karşıya geçerken Uber tarafından test edilen sürücüsüz aracın altında kaldı. Hastaneye kaldırılan kadın aldığı ölümcül yaralar sebebiyle hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatan polis, bu üzücü kazanın görüntülerini kamuoyu ile paylaştı. Çarpışmayı iki farklı açıdan gösteren görüntülerde, aracın içinde yer alan ve otonom sürüşü test eden görevlinin de çarpışmayı çok geç farkettiği görülüyor. 22 saniyelik videoda Elaine Herzberg'in gece saatlerinde bisikleti ile yolun karşısına geçmeye çalıştığı ve hızla gelen Uber aracının altında kalmaktan kurtulamadığı yer alıyor. Tempe Polisi, çarpışma sonrasında yaşanılanları ise videoya eklememiş.

Uber sürücüsüz araç çalışmalarını durdurdu

Olayın çok hızlı geliştiği açık bir şekilde görülürken, Uber aracının yavaşlamaması ise gözlerden kaçmıyor ve bu da Herzberg'in aldığı darbenin şiddetinin büyük olmasına sebep oluyor. Aracın içindeki güvenlik sürücüsü Rafaela Vasquez'in ise son ana kadar önündeki elektronik cihazla ilgilenmesi de bir başka detay olarak göze çarpıyor.

Bu vahim kaza sonrası Uber, sürücüsüz araç çalışmalarını durdurarak kazanın gerçekleşme nedenini araştırdıklarını duyurmuştu. Öte yandan sürücüsüz araç geliştirmekte olan birkaç şirket de çalışmalarını askıya aldı. Bu feci kaza gösteriyor ki, geleceğin teknolojisi olarak gösterilen sürücüsüz araçların hayatımıza entegre olabilmesi bir hayli zaman alacak.

https://www.theinquirer.net/inquirer/news/3028989/police-release-on-board-footage-from-ubers-fatal-self-driving-car-crash