Ubuntu Touch üzerinde çalışan Meizu MX3 resmen doğrulandı





Canonical Vakfı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı ve geçen yıl bazı Nexus akıllı telefonları için deneme amaçlı indirmeye sunduğu Ubuntu Touch, ilk resmi akıllı telefonuna kavuşmak üzere olabilir.





Bir süre önce Ubuntu Touch çalıştıran bir Meizu modelinin görselleri internete sızmıştı. Bu kez sosyal ağ Weibo resmi hesabından Ubuntu Touch üzerinde çalışan Meizu MX3 modeli doğrulandı ve bir videosu da yayınlandı.





Resmi olarak yayınlansa da Meizu MX3 modelinin Ubuntu Touch taşıyan ilk resmi model olacağına dair herhangi bir bilgi yok. Canonical bu yıl içerisinde önemli bir üretici ile ortaklık yapacaklarını açıklamıştı. Bu bakımdan Meizu MX3 referans model de olabilir. Ayrıca Canonical bölgeye ve operatöre göre değişen modeller satışa sunacaklarını dile getirmişti.





Ubuntu Touch ve Android işletim sisteminin aynı cihazda çalışabiliyor olması çift işletim sistemli akıllı telefonların da piyasaya sürülmesini sağlayabilir.

http://www.phonearena.com/news/Meizu-MX3-runs-Ubuntu-as-well-as-Android_id51294