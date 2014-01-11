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Ubuntu Touch üzerinde çalışan Meizu MX3 resmen doğrulandı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
11,6b
1
18
Cep İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Ubuntu Touch üzerinde çalışan Meizu MX3 resmen doğrulandı

Canonical Vakfı'nın uzun süredir üzerinde çalıştığı ve geçen yıl bazı Nexus akıllı telefonları için deneme amaçlı indirmeye sunduğu Ubuntu Touch, ilk resmi akıllı telefonuna kavuşmak üzere olabilir.

Bir süre önce Ubuntu Touch çalıştıran bir Meizu modelinin görselleri internete sızmıştı. Bu kez sosyal ağ Weibo resmi hesabından Ubuntu Touch üzerinde çalışan Meizu MX3 modeli doğrulandı ve bir videosu da yayınlandı.

Resmi olarak yayınlansa da Meizu MX3 modelinin Ubuntu Touch taşıyan ilk resmi model olacağına dair herhangi bir bilgi yok. Canonical bu yıl içerisinde önemli bir üretici ile ortaklık yapacaklarını açıklamıştı. Bu bakımdan Meizu MX3 referans model de olabilir. Ayrıca Canonical bölgeye ve operatöre göre değişen modeller satışa sunacaklarını dile getirmişti. 

Ubuntu Touch ve Android işletim sisteminin aynı cihazda çalışabiliyor olması çift işletim sistemli akıllı telefonların da piyasaya sürülmesini sağlayabilir.  

http://www.phonearena.com/news/Meizu-MX3-runs-Ubuntu-as-well-as-Android_id51294 Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
ergenius 5 yıl en beğenilen
Meizu yerinde olsam bu tasarımin patentini alırdım.Iphone büyük ekranlı model çıkarınca da Iphone'a dava açardım
Hep Iphone i*bnelik yapacak değil ya
Meizu yerinde olsam bu tasarımin patentini alırdım.Iphone büyük ekranlı model çıkarınca da Iphone'a dava açardımHep Iphone i*bnelik yapacak değil ...
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Yanıtla +58
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algorian 5 yıl
Bence "Ubuntu Touch üzerinde çalışan Meizu MX3" değil "Meizu MX3 üzerinde çalışan Ubuntu Touch" olacak.
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uskurungen 5 yıl
Arayüzü oldukça hoş. Tam beklediğim gibi. İncelemelere göre güç tüketimi biraz fazla ama yeni bir işletim sistemi için gayet normal. Umarım ülkemize de ubuntu telefonlar gelir. Aslında GMD'ye port edilebilir.
Arayüzü oldukça hoş. Tam beklediğim gibi. İncelemelere göre güç tüketimi biraz fazla ama yeni bir işletim sistemi için gayet normal. Umarım ülkemize de ubuntu ...
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1 Yanıt Yanıtla +4
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okan_cehapelioglu 5 yıl
sanki biraz kasma var gibi
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tarlabasi 5 yıl
bana pekte akıcı gelmedi.
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stalker(1979) 5 yıl
Gerçekten iphone'u büyütürlerse herhalde böyle olur :)
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kımyasal 5 yıl
Tasarım çok güzel,çerçeveler ince tutulmuş ve buton aydınlatması enfes.
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algorian 5 yıl
Bence "Ubuntu Touch üzerinde çalışan Meizu MX3" değil "Meizu MX3 üzerinde çalışan Ubuntu Touch" olacak.
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Piyasada hala ekstra açık kaynak kodlu başka bir sistem yok.
Firmalar yazılım ortadayken donanıma abandıklarından sistemlerde çok yavaş gelişiyor.
Cyanogen,Jolla,Tizen,Ubuntu,Firefox bunlarında bir an önce yaygınlaşmasını isterim.
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alemburda34 5 yıl
adamlar tamda kullanıcıların istediğini yapıyorlar umarım gerek bataryası gerekse güncelleme yönünden iyi bir telefon ortaya çıkartırlar. Rekabet daima bizim işimize yarar.
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crazywinner3 5 yıl
Arayüz falan güzelde henüz hazır değil gibi. Şuanlık laglı çalışıyor ama düzeltilecektir ben ubuntu touch'dan ümitliyim şahsen
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kpln04 5 yıl
wpden daha kullanışlı yanlış görmediysem alt tarafta oyunlar vardı film afişleride olabilir emin değilim
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ergenius 5 yıl en beğenilen
Meizu yerinde olsam bu tasarımin patentini alırdım.Iphone büyük ekranlı model çıkarınca da Iphone'a dava açardım
Hep Iphone i*bnelik yapacak değil ya
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