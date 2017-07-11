Ubuntu artık Windows mağazasında

Microsoft'un bir süre önce müjdesini verdiği büyük Linux dağıtımlarının Windows Store uygulama mağazasında indirmeye sunulması süreci başladı. Popüler Linux dağıtımı Ubuntu şu anda indirilebilir durumda.
Bir ilk
Uzun yıllar Linux dünyasına karşı katı olan ve hatta kanser nitelemesi yapan Microsoft'un değişimi şaşkınlıkla karşılanmıştı. Ne var ki gelişen şartlara ayak uydurmak gerekiyor ve artık hiç bir şey sürpriz değil.
Linux dağıtımlarının mağazaya getirilmesi kararı, geliştiricilerin ve meraklı kullanıcıların Windows 10'lu bilgisayarda Linux ortamına ve oradaki Microsoft araçlarına adapte olabilmesini sağlayacak. Ayrıca Windows 10 S sürümü için de böyle bir hamle gerekiyordu.
Ayrıca Bkz. "HTC U11 ümit verici işler yapıyor"
Ubuntu doğrudan kurulum ile gelmiyor. Farklı olarak bir sanal makine içerisinde kurulacak. Ne var ki tam kurulumda olduğu gibi aynı kod satırı araçlarını sunacak ve Windows 10 ile aynı donanımı paylaşacak. Böylece eskisi gibi Windows yanına Linux kurmak ve sonrasında temizlemek zahmeti tarih olacak.
Ubuntu sürümünü kurmak için Kontrol Paneli içerisinde Windows özelliklerini aç veya kapat seçeneğini seçmek gerekiyor. Sonrasında Linux için Windows Altsistemi seçeneği aktif oluyor. Yakın zamanda SUSE Linux ve Fedora sürümleri de indirmeye sunulacak.
https://www.theverge.com/2017/7/10/15949096/ubuntu-windows-10-store-linux-distro-sandbox-available-now Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Android'e boşuna o kadar uygulama yazmadı.
Microsoft fethetme cabasindan ote piyasada gorunme cabasi dolayli da olsa gelir elde etme kaygisi vardir ...
Bilmezsin FAT32 lisansinda oturu satilan her Android cihazi sanirim 1-2 $ Microsoft a gidiyor . Dusunun yillardir uretilen milyarca belkide trilyonlarca cihaz dan havadan Milyar veya trilyon dolar lari Microsoft ta gitti ...
Gerci Bill Gates ve esi de emekli oldular servetleri ciddi bir orani vakiflara aktarmakta yillardir ...
Mevzu derin ve yayilmistir ... Bu kadar sana kafi ...
Adamlar sırf Pardus kullanılmasın diye kopya başına 5 TL indirim yaptı. Bizimkiler de atladı hemen tabi.
Hayallerde yaşıyorsunuz yani.
microsoft bence kendi sanal makine uygulamasını getirmeli yakın zamanda, isteyen birisi anında linux işletim sistemine geçip işini halledip işi bittiğinde windows'la devam etmeli diye düşüncem var.
Çok güzel işler abd'de anti tröst hic sorma.
Betadayken bile oldukça stabil ve sanal makinelerdeki gibi işlem gücü kaybı olmuyordu.(örneğin sourceden build alırken sanal makinede alırsanız hemen hemen 2 katı daha uzun sürüyor işlem.)
Diğer yandan Microsoftun bu sisteme olan tavrının değişmesi, Linux'u windows altında tutmak,izlemek,kontrol altında tutmak diye düşünüyorum.Windows 10'daki telemetrinin, sistemin ciğerine işlemiş olması zaten bu durumu kanıtlar nitelikte.
Marketteki uygulama 1607 numaralı sürümü desteklemiyor.
1 Misafir
İLGİ DÜZEYİ
4639 TIK
HABERİN ETİKETLERİ
uygulama haber, ubuntu on windows store ve