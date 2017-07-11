Ubuntu artık Windows mağazasında

Microsoft'un bir süre önce müjdesini verdiği büyük Linux dağıtımlarının Windows Store uygulama mağazasında indirmeye sunulması süreci başladı. Popüler Linux dağıtımı Ubuntu şu anda indirilebilir durumda.

Bir ilk

Uzun yıllar Linux dünyasına karşı katı olan ve hatta kanser nitelemesi yapan Microsoft'un değişimi şaşkınlıkla karşılanmıştı. Ne var ki gelişen şartlara ayak uydurmak gerekiyor ve artık hiç bir şey sürpriz değil.

Linux dağıtımlarının mağazaya getirilmesi kararı, geliştiricilerin ve meraklı kullanıcıların Windows 10'lu bilgisayarda Linux ortamına ve oradaki Microsoft araçlarına adapte olabilmesini sağlayacak. Ayrıca Windows 10 S sürümü için de böyle bir hamle gerekiyordu.

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Ubuntu doğrudan kurulum ile gelmiyor. Farklı olarak bir sanal makine içerisinde kurulacak. Ne var ki tam kurulumda olduğu gibi aynı kod satırı araçlarını sunacak ve Windows 10 ile aynı donanımı paylaşacak. Böylece eskisi gibi Windows yanına Linux kurmak ve sonrasında temizlemek zahmeti tarih olacak.

Ubuntu sürümünü kurmak için Kontrol Paneli içerisinde Windows özelliklerini aç veya kapat seçeneğini seçmek gerekiyor. Sonrasında Linux için Windows Altsistemi seçeneği aktif oluyor. Yakın zamanda SUSE Linux ve Fedora sürümleri de indirmeye sunulacak.