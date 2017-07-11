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Ubuntu artık Windows mağazasında

Windows işletim sistemi yanına bir de Ubuntu kurmak istiyor ancak kaldırma işlemlerinden gözünüz korkuyorsa artık gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz bir dönem başladı.
1 yıl
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İşletim Sistemleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Microsoft'un bir süre önce müjdesini verdiği büyük Linux dağıtımlarının Windows Store uygulama mağazasında indirmeye sunulması süreci başladı. Popüler Linux dağıtımı Ubuntu şu anda indirilebilir durumda.

 

Bir ilk

 

Uzun yıllar Linux dünyasına karşı katı olan ve hatta kanser nitelemesi yapan Microsoft'un değişimi şaşkınlıkla karşılanmıştı. Ne var ki gelişen şartlara ayak uydurmak gerekiyor ve artık hiç bir şey sürpriz değil.

 

Linux dağıtımlarının mağazaya getirilmesi kararı, geliştiricilerin ve meraklı kullanıcıların Windows 10'lu bilgisayarda Linux ortamına ve oradaki Microsoft araçlarına adapte olabilmesini sağlayacak. Ayrıca Windows 10 S sürümü için de böyle bir hamle gerekiyordu.

 

Ayrıca Bkz. "HTC U11 ümit verici işler yapıyor"

Ubuntu doğrudan kurulum ile gelmiyor. Farklı olarak bir sanal makine içerisinde kurulacak. Ne var ki tam kurulumda olduğu gibi aynı kod satırı araçlarını sunacak ve Windows 10 ile aynı donanımı paylaşacak. Böylece eskisi gibi Windows yanına Linux kurmak ve sonrasında temizlemek zahmeti tarih olacak.

 

Ubuntu sürümünü kurmak için Kontrol Paneli içerisinde Windows özelliklerini aç veya kapat seçeneğini seçmek gerekiyor. Sonrasında Linux için Windows Altsistemi seçeneği aktif oluyor. Yakın zamanda SUSE Linux ve Fedora sürümleri de indirmeye sunulacak.

 

https://www.theverge.com/2017/7/10/15949096/ubuntu-windows-10-store-linux-distro-sandbox-available-now Yorum Yaz
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ozbey08 1 yıl
Amerika da tekelciliğe karşı önlem yasası var,bence o yüzden Amerikan yasaları baskısı sonucu mecburen izin vermiştir.
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fakasupi 1 yıl en beğenilen
Sanal makinada çalışan işletim sistemi bi işe yaramaz. On numara beş yıldız işletim sistemi de olsa sanal makinada çalışan sistem insanı sistemden soğutur.
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MarlonJD 1 yıl
güzel bi olay linux için kurulumda zorlanan fakat alışmak isteyen kullanıcılar için yararlı olabilir. VMWare ile sanal makineye kurmaktan daha iyi işliyorsa işler çok daha güzel olur.
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umut_baris 1 yıl
Bunlar hep kaleyi içten fethetme çabaları.
Android'e boşuna o kadar uygulama yazmadı.
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smart1978 1 yıl umut_baris
Fethetmeye calistiig yok. Mac OS masaustu isletim sistemlerinde de onyillardir Office paketi var MS in hatta IOS ta Ipad Iphone Ipod da da Ms un birsuru uygulamasi var ucretli veya ucretsiz ...
Microsoft fethetme cabasindan ote piyasada gorunme cabasi dolayli da olsa gelir elde etme kaygisi vardir ...
Bilmezsin FAT32 lisansinda oturu satilan her Android cihazi sanirim 1-2 $ Microsoft a gidiyor . Dusunun yillardir uretilen milyarca belkide trilyonlarca cihaz dan havadan Milyar veya trilyon dolar lari Microsoft ta gitti ...
Gerci Bill Gates ve esi de emekli oldular servetleri ciddi bir orani vakiflara aktarmakta yillardir ...
Mevzu derin ve yayilmistir ... Bu kadar sana kafi ...
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smart1978 1 yıl
Pardus icin de beklerdik...
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umut_baris 1 yıl smart1978
smart1978
Pardus icin de beklerdik...

Adamlar sırf Pardus kullanılmasın diye kopya başına 5 TL indirim yaptı. Bizimkiler de atladı hemen tabi.
Hayallerde yaşıyorsunuz yani.
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cem650 1 yıl
çok önemli bir gelişme aman tanrım....
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fakasupi 1 yıl en beğenilen
Sanal makinada çalışan işletim sistemi bi işe yaramaz. On numara beş yıldız işletim sistemi de olsa sanal makinada çalışan sistem insanı sistemden soğutur.
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Virinom 1 yıl fakasupi
Belki de soğusun diye koymuşlardır.
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seglopsi 1 yıl
microsoft bence bu hamle ile şu meşhur sızıntılardan dolayı olabilecek kaçışların önüne geçmeyi amaçlıyor, öyle veya böyle yakın zamanda windows kullanıcı sayısı az da olsa azalacak sanıyorum. kaldı ki chrome'dan başka uygulama kullanmayan kullanıcılar için linux bulunmaz nimet olmaya başladı.

microsoft bence kendi sanal makine uygulamasını getirmeli yakın zamanda, isteyen birisi anında linux işletim sistemine geçip işini halledip işi bittiğinde windows'la devam etmeli diye düşüncem var.
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ozbey08 1 yıl
Amerika da tekelciliğe karşı önlem yasası var,bence o yüzden Amerikan yasaları baskısı sonucu mecburen izin vermiştir.
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reshthesucker 1 yıl ozbey08
ozbey08
Amerika da tekelciliğe karşı önlem yasası var,bence o yüzden Amerikan yasaları baskısı sonucu mecburen izin vermiştir.

Çok güzel işler abd'de anti tröst hic sorma.
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matrisintranspozu 1 yıl
güzel hareket
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yusuf712 1 yıl
Bu özellik 1607(build 14951 ve üstü) yapı numarasından itibaren beta olarak mevcuttu, çok kullandım.Linux gerektiren ve OS'ler arasında geçiş yapmaktan yada sanal bilgisayar zahmetine ve dezavantajlarına girmek istemeyenler için iyi bir çözüm.

Betadayken bile oldukça stabil ve sanal makinelerdeki gibi işlem gücü kaybı olmuyordu.(örneğin sourceden build alırken sanal makinede alırsanız hemen hemen 2 katı daha uzun sürüyor işlem.)

Diğer yandan Microsoftun bu sisteme olan tavrının değişmesi, Linux'u windows altında tutmak,izlemek,kontrol altında tutmak diye düşünüyorum.Windows 10'daki telemetrinin, sistemin ciğerine işlemiş olması zaten bu durumu kanıtlar nitelikte.
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Guest-41635B9FE 1 yıl yusuf712
yusuf712
Bu özellik 1607(build 14951 ve üstü) yapı numarasından itibaren beta olarak mevcuttu, çok kullandım.Linux gerektiren ve OS'ler arasında geçiş yapmaktan yada sanal bilgisayar zahmetine ve dezavantajlarına girmek istemeyenler için iyi bir çözüm.

Betadayken bile oldukça stabil ve sanal makinelerdeki gibi işlem gücü kaybı olmuyordu.(örneğin sourceden build alırken sanal makinede alırsanız hemen hemen 2 katı daha uzun sürüyor işlem.)

Diğer yandan Microsoftun bu sisteme olan tavrının değişmesi, Linux'u windows altında tutmak,izlemek,kontrol altında tutmak diye düşünüyorum.Windows 10'daki telemetrinin, sistemin ciğerine işlemiş olması zaten bu durumu kanıtlar nitelikte.


Marketteki uygulama 1607 numaralı sürümü desteklemiyor.
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