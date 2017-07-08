HTC U11 ümit verici işler yapıyor

HTC’nin henüz piyasaya sürdüğü amiral gemisi U11, yüzleri güldürmeye devam ediyor. HTC 10 modelinden de fazla satan U11, Haziran ayında firmanın yüksek gelir rakamlarına ulaşmasını sağladı.
Yüzler gülüyor
Yapılan açıklamaya göre Haziran ayında firmanın elde ettiği gelir 225 milyon dolar civarında oldu. Bir önceki aydan yüzde 50 daha fazla olan gelir, HTC 10 modelinin ilk ayı olan Mayıs 2016’dan da bir miktar ileride.
Kenarlardan sıkarak telefonu kontrol eden Edge Sense adındaki yenilikçi teknoloji anlaşılan tüketici arasında karşılığını bulmuş. HTC önümüzdeki aylarda telefonun üretimini arttırmayı planlıyor zira yaz döneminde satışların artması bekleniyor. Bu da gelirlere olumlu etki yapacak.
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HTC ayrıca iddialara göre bu yılın yeni Pixel telefonlarını da üreten isim olacak. Yine Edge Sense teknolojisini kullanan bir üst seviye akıllı telefonun daha yolda olduğu belirtiliyor. Diğer taraftan bağımsız olarak çalışan Daydream uyumlu HTC Vive gözlüğü de piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.
Geçen yılın beklentileri karşılamayan giyilebilir cihaz ve kamera ürünlerini bu yıl iptal eden firma, en çok gelir elde ettiği akıllı telefon ve sanal gerçeklik ürünlerine yönelmiş durumda. Bu değişiklik de karşılığını veriyor.
https://www.phonearena.com/news/HTCs-revenues-are-on-the-rise-and-its-all-thanks-to-the-U11_id95782 Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Sarı ekran niye düzeltilemedi bir türlü de bu böyle bir güncelleme ile çözülmüş süsü verildi.
Şimdi güncelleme ile yazılımı bozma devri bitti 2 sene sonra S8 lerin ekranı domates e döner kazara (!). Millet önce root ile garantiyi feda etmeye razı geldi knox geldi millet iyi donsun öyle kullanalım dedi bu sefer de tutup knox secure uygulamalarını bozmaya başladılar. Diğer hiçbir üretici bu yola başvurmuyor. Bir Netflix resmi uygulaması bir de bankalar max uyarı veriyor cihazınıza yetkisiz yolla yazılım yüklemesi gerçekleştirildi diye.
Super LCD nin renk skalası katbekat iyi. En azından böyle kronik renk atmaları yok.
U11 o cam işlemesi ile bir sanat eseri olarak değerlendirilmeli. Benchmark sonuçları da U11 i birinci sırada tutuyor genelde. Sense arayüzünden kaynaklı durum sanırsam. Gelir paralı samsung askerleri (htc one m7 yı yabancı forumlarda kötüleyen samsung paralı askerleri geri döndü) kulaklık girişi yok demeye.
HTC pembe kamera üretiyor (M7) diyenleri buraya davet ediyorum. Zamanında LG'nin G4'de yaptığı patlamayı htc de u11 de yaptı. O zaman G4'e bak bu olmuş diyenler hala U11 e bak bu olmuş demek yerine S8 daha estetik bir kere tamam mı diyenlere dönmüş.
Kamera niye duo değil diyenlere gelsin HTC biraz tek kamera ile övünmek istiyor. Seneye onu da koyar mükemmelin mükemmelini sunar sizlere. Tek kamera ile neredeyse çoğu çift kameralı cihazı ezdi geçti.
Ayrıca o feryat edenler nerede htc iğrenç sanal tuşlarını çıkar ekrandan samsung gibi dışarı koy diyenler.
Xiaomi ve Lenovo ile yalnız başına kaldı htc kapasitif tuş kullanımında. O yüzden eleştirileriniz az tutarlı olsun. Sırf Samsung S8 de bıraktı diye sus pus kesildiniz olabilir sıkıntı olmaz demeye başladınız sanal tuşlar için.
Bence büyük sıkıntı sanal tuşlar, LG UX arayüzündeki gibi tuşları özelleştirme imkanımız yoksa.
XZ Premium da uygulama açılış hızı ve tepki konusunda üstün başarılı konumda onun hakkını yemek doğru olmaz.
Bu cihazı beğenmeyenler tamamen tekel firmalara kurban gitmiş bireyler. Böyle bir şahesere atılan çamur da övündükleri ama kendilerine 5 kuruş para getiremeyecek aksine tutup reklam gösterecek (Samsung Push Service, Pazarlama bilgilerini alın seçeneği, Samsung dosyalarıma erişebilsin izni) hemen kapatırım Note5 de. O kadar korkuyorum ki telefonuma yaptığı S8 reklamından dolayı. Eğer görürsem telefonu duvara fırlatırım. Kendi yüklediğim uygulama isterse gitsin benden 14 lira üyelik alsın ama bu resmen enayi yerine konulmak. Sen bunu aldın tamam sıra bunda buna geç demek oluyor bu.
O zaman sattığın telefonun root yemesine göz yumacaksın türlü türlü haltlar karıştırıyorsan arkamızdan.
Umarım htc ile diğer büyük çinli üreticiler çok zarar etmez de artık biz de bu tuzakçılara karşı tek başımıza çabalamaya mecbur kalmayız.
S7 ile S8 kameraları arasında fark yok denecek kadar az. HTC 10'un kamerası bile S8 ve iPhone 7'ye kafa tutacak düzeyde.
"Sobirjon:11:53 AM
Bu hafta icinde HTC U11 satisa cikicaktir Turkiyede.
Bana:
Diğer konu peki orta seviye telefonlarınız olsun htc 10 olsun hiçbir yerde bulunmuyor.
Bana:
Bu böyle devam edicek mi ?
Sobirjon:11:55 AM
Samet bey htc cihazlari yeniden satisa cikacaktir yakin zamanlarda.
Hepsiburada'da HTC 10, HTC One S9, HTC One M9+, HTC Desire 828, HTC Desire 830, HTC Desire Eye, HTC Desire 820, HTC Desire 530, HTC One M8 mini 2, HTC Desire 816G, HTC Desire 626, HTC Desire 320, HTC Desire 620G, HTC ChaCha gibi cihazlar var. Vatan Bilgisayar, Teknosa gibi yerlere hiç gelmesin zaten, arada uçurum var fiyat olarak.
Full metal kasa ile su-toz dayanıklılığı yapmak imkansız olduğu için, sonunda böyle bir değişiklik yapmak durumda kaldılar. HTC 10'da IP53 dayanıklılığı olduğundan bahsediliyor. Direk suya sokamıyorsunuz tabii ama yine de dayanıklı. Peki bunu nasıl yaptılar? Bir HTC 10 kullanıcısı olarak söylemeliyim ki bu cihazdaki metal ile HTC One M8 ve M9 gibi cihazlardaki metal arasında dağlar kadar fark var. HTC 10'da bu metal tasarımdan yavaş yavaş uzaklaşacaklarının sinyalini verdiler. Ben bu yeni tasarımı gayet olumlu buluyorum. Ön taraftaki ekran-kasa oranını biraz iyileştirseler, 10/10 bir cihaz olur.
5.5" ekranı da olumlu buluyorum. 6" bir cihazdan 5.2" ekran boyutlu HTC 10'a geçtim. Ne bileyim, ekran biraz daha büyük olsa fena olmazdı. Bence günümüzde en küçük ekran 5.5" olmalı. Ekran-kasa oranı makul seviyelerde olunca, cihaz da çok büyük olmuyor.
Hayır. Eli kulağında, her an satışa çıkabilir.
Neden gelsin ki?
Ben şahsen türkiye'de satmam bu cihazı.
Çin pakistan hindistan amerika ve bir kaç avrupa ülkesi dışında satışa çıkarmazdım.
Gerek yok.
Hele bizim ülkede müşteriye neden iphone diye sordugumda cevap "hava atmak için masada işe yarıyor" diyen bir kesim olduğunu gördükçe bence satılmasın bu ülkede...
Hepsiburada ya gelsin oradan alırım. Beklemedeyim.
Şuan vatan bilgisayar da satışı olan 3 model var huawei samsung ve apple insanlar hala huawei mi? o da ne diyorlar...
Huawei mağazada 4 bin küsür internette aynı model 2 buçuk samsung gibi fiyat tutarsızlığı başladı...
-özellestirilmiş andro
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