HTC U11 ümit verici işler yapıyor

HTC’nin henüz piyasaya sürdüğü amiral gemisi U11, yüzleri güldürmeye devam ediyor. HTC 10 modelinden de fazla satan U11, Haziran ayında firmanın yüksek gelir rakamlarına ulaşmasını sağladı.

Yüzler gülüyor

Yapılan açıklamaya göre Haziran ayında firmanın elde ettiği gelir 225 milyon dolar civarında oldu. Bir önceki aydan yüzde 50 daha fazla olan gelir, HTC 10 modelinin ilk ayı olan Mayıs 2016’dan da bir miktar ileride.

Kenarlardan sıkarak telefonu kontrol eden Edge Sense adındaki yenilikçi teknoloji anlaşılan tüketici arasında karşılığını bulmuş. HTC önümüzdeki aylarda telefonun üretimini arttırmayı planlıyor zira yaz döneminde satışların artması bekleniyor. Bu da gelirlere olumlu etki yapacak.

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HTC ayrıca iddialara göre bu yılın yeni Pixel telefonlarını da üreten isim olacak. Yine Edge Sense teknolojisini kullanan bir üst seviye akıllı telefonun daha yolda olduğu belirtiliyor. Diğer taraftan bağımsız olarak çalışan Daydream uyumlu HTC Vive gözlüğü de piyasaya çıkmaya hazırlanıyor.

Geçen yılın beklentileri karşılamayan giyilebilir cihaz ve kamera ürünlerini bu yıl iptal eden firma, en çok gelir elde ettiği akıllı telefon ve sanal gerçeklik ürünlerine yönelmiş durumda. Bu değişiklik de karşılığını veriyor.