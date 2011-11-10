Ubuntu'nun son sürümü 12.04 Precise Pangolin duyuruldu

Haber Editörü
Popüler Linux dağıtımı Ubuntu'nun son sürümü 11.10 Oneiric Ocelot yayınlandıktan sonra önemli gelişmeler içeren sonraki sürüm 12.04 Precise Pangolin hakkında da yeni bilgiler gelmeye başladı. 5 yıl destek sunacak olan 12.04 sürümü, Canonical ve Ubuntu ekibinin mobil cihazlara yönelik geliştirecekleri işletim sisteminin de startını verecek.
Geçtiğimiz Cuma günü yapılan Ubuntu geliştiriciler toplantısında 12.04 PP sürümü ile ilgili yeni detaylar katılımcılara aktarıldı.
PP sürümü artık 750MB büyüklüğünde bir ISO doyasıyla gelecek. Dolayısıyla CD üzerine kaydetme devri sona eriyor. Kullanıcılar bir Flash disk veya DVD kullanmak zorunda.
Ubuntu sitesinden indirilecek kurulum dosyası standart olarak 64 bit işletim sistemini barındıracak. Hali hazırda standart olarak 32 bitlik işletim sisteminin ISO'su sitede bulunuyor.
Ubuntu'nun bulut depolama hizmeti Ubuntu One platformuna ulaşmak için kullanıcının herhangi bir makineden kendi şifresi ile giriş yapması yeterli olacak. Varsayılan ayarlar ve dosyalar erişilebilir olacak.
PP sürümü 2 saniye gibi etkileyici bir açılış süresi sunacak. Ubuntu Yazılım Merkezi 11 saniyede kullanıma hazır hale gelecek.
Medya oynatıcısı Banshee ise önyüklü uygulama olmaktan çıkarak yerini Rhtymbox uygulamasına bırakacak.
En önemli konu ise Canonical kurucusu Mark Shuttleworth'un kendi firmasından ve Ubuntu ekibinden platformu akıllı telefon ve tablet cihazları için iki yıl içinde hazır hale getirmesini istemesi. Konu daha önce de gündeme gelmişti. Şimdilik ne şartlarda bir hazırlık yapılacağı ve hedefin ne olduğu belirginleşmiş değil.
Ubuntu 12.04 PP sürümünün Nisan 2012 tarihine hazırlandığı belirtildi.
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U1 cok basit ve guzel bir uygulama bir hesap actiktan sonra istedigin dosya veya klasöre sag tiklayip ubuntu 1'a gonder diyosun internetin de varsa otomatik, senkronize bir bicimde ordakileri bilgisayarinda yoksa indiriyo bilgisayardakileri de oraya yukluyo 5GB bedava! farklı OS larda sitesine giriyosun dosyalarını kolay bir bicimde indirebiliyorsun! pc deki gibi bulut dizinleri oluşturabiliyorsun. thunderbird ile de senkronize calisabiliyor vs vs.
banshee yerine rhytmbox gelmesi guzel olmus! millet unity'i begenmemis neden anlamadim ama bence gayet guzel ve şık duruyor! su an oneiric ocelot'tayim 11.10 normalde kimsede sorun olmazken hep bende sorun olurdu simdi tam tersi sıfır problem...
ekran kartım 5770 vapor-x windowsta crysis 2 yi uçuruyor ama linuxta malesef durum bu
yani bir linux işletim sistemi asla windowsla kıyaslanamaz
ayrıca kameramıda görmüyor diğer usb bağlantılı cihazlarda çalışmıyor
Tamamı olmasada en azından bazı oyunları çalıştırabiliyorsunuz. www.playonlinux.com
Hocam Verdiğiniz siteyi Açıklarmısınız
Ben PointBlank Diye bir Online Oyun Var Fakat Açamadım Özelden Yardımcı Olurmusunuz