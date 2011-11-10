Ubuntu'nun son sürümü 12.04 Precise Pangolin duyuruldu

Popüler Linux dağıtımı Ubuntu'nun son sürümü 11.10 Oneiric Ocelot yayınlandıktan sonra önemli gelişmeler içeren sonraki sürüm 12.04 Precise Pangolin hakkında da yeni bilgiler gelmeye başladı. 5 yıl destek sunacak olan 12.04 sürümü, Canonical ve Ubuntu ekibinin mobil cihazlara yönelik geliştirecekleri işletim sisteminin de startını verecek.





Geçtiğimiz Cuma günü yapılan Ubuntu geliştiriciler toplantısında 12.04 PP sürümü ile ilgili yeni detaylar katılımcılara aktarıldı.

PP sürümü artık 750MB büyüklüğünde bir ISO doyasıyla gelecek. Dolayısıyla CD üzerine kaydetme devri sona eriyor. Kullanıcılar bir Flash disk veya DVD kullanmak zorunda.





Ubuntu sitesinden indirilecek kurulum dosyası standart olarak 64 bit işletim sistemini barındıracak. Hali hazırda standart olarak 32 bitlik işletim sisteminin ISO'su sitede bulunuyor.





Ubuntu'nun bulut depolama hizmeti Ubuntu One platformuna ulaşmak için kullanıcının herhangi bir makineden kendi şifresi ile giriş yapması yeterli olacak. Varsayılan ayarlar ve dosyalar erişilebilir olacak.





PP sürümü 2 saniye gibi etkileyici bir açılış süresi sunacak. Ubuntu Yazılım Merkezi 11 saniyede kullanıma hazır hale gelecek.





Medya oynatıcısı Banshee ise önyüklü uygulama olmaktan çıkarak yerini Rhtymbox uygulamasına bırakacak.





En önemli konu ise Canonical kurucusu Mark Shuttleworth'un kendi firmasından ve Ubuntu ekibinden platformu akıllı telefon ve tablet cihazları için iki yıl içinde hazır hale getirmesini istemesi. Konu daha önce de gündeme gelmişti. Şimdilik ne şartlarda bir hazırlık yapılacağı ve hedefin ne olduğu belirginleşmiş değil.





Ubuntu 12.04 PP sürümünün Nisan 2012 tarihine hazırlandığı belirtildi.