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    Anlık Bildirim

    Teknoloji dünyasında işten çıkarmalara devam: Google, Amazon ve Twitch

    Görünüşe göre 2024 yılı da teknoloji dünyasında yer alan çalışanlar için çok iyi geçmeyecek. Zira henüz yılın başlarındayken Google, yüzlerce çalışanını işten çıkaracağını söyledi.
    Teknolojide işten çıkarmalara devam: Google, Amazon ve Twitch Tam Boyutta Gör
    Geride bıraktığımız yıl teknoloji dünyası için oldukça sarsıcı oldu. 2023 yılında toplamda 262.682 teknoloji çalışanı işten çıkarıldı. 2024 yılında da işler çok iyi başlamadı. Amazon, Prime Video ve stüdyolarında çalışan birkaç yüz kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor. Twitch, 500 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Unity, geçtiğimiz yünlerde 1.800 çalışanın işine son verdi. Ve şimdi de Google, yüzlerce kişiyi işten çıkaracak.

    İşten çıkarmalar devam ediyor

    Google yaptığı açıklamada, maliyetleri düşürmeye devam ederken, Fitbit'in kurucu ortakları James Park ve Eric Friedman'ın da şirketten ayrılmasıyla birlikte, birden fazla ekipte yüzlerce çalışanı işten çıkaracağını söyledi.

    Google, Voice Assistant (Google Asistan) biriminde yüzlerce kişiyi işten çıkaracağını, Pixel, Nest ve Fitbit'ten sorumlu donanım ekibinden yine birkaç yüz kişinin işine son verileceğini ve artırılmış gerçeklik (AR) ekibindeki insanların çoğunun işten çıkarılacağını söyledi. Şirket, arama devinin merkezi mühendislik ekibindeki yüzlerce rolün de etkileneceğini söyledi. Tam sayı ise açıklanmadı.

    Ocak 2023'te Alphabet, küresel işgücünün %6'sına denk gelen 12.000 kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu. Eylül 2023 itibariyle Alphabet'in dünya genelinde 182.381 çalışanı bulunuyordu.

    Benzer şekilde Amazon da geçtiğimiz gün Prime Video ve Amazon MGM stüdyolarında birkaç yüz çalışanı işten çıkaracağını duyurdu.

    Şirket, MGM için 8,5 milyar dolarlık anlaşma ve 2022'de Prime Video'da "Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri"nin ilk sezonu için yaklaşık 465 milyon dolar dahil olmak üzere medya işini güçlendirmek için son yıllarda agresif bir şekilde harcama yapmıştı. Bununla birlikte Amazon, sahibi olduğu Twitch platformunda da 500 çalışanını ya da işgücünün yaklaşık %35'ini işten çıkarmaya hazırlanıyor.

    Kaynakça https://www.reuters.com/technology/google-lays-off-hundreds-working-assistant-software-other-parts-company-2024-01-11/ https://www.reuters.com/technology/unity-software-cutting-25-staff-company-reset-continuation-2024-01-08/ https://www.reuters.com/technology/amazon-lay-off-employees-prime-video-studios-divisions-information-2024-01-10/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 1 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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