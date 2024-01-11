Teknoloji dünyasında işten çıkarmalara devam: Google, Amazon ve Twitch

İşten çıkarmalar devam ediyor
Google yaptığı açıklamada, maliyetleri düşürmeye devam ederken, Fitbit'in kurucu ortakları James Park ve Eric Friedman'ın da şirketten ayrılmasıyla birlikte, birden fazla ekipte yüzlerce çalışanı işten çıkaracağını söyledi.
Google, Voice Assistant (Google Asistan) biriminde yüzlerce kişiyi işten çıkaracağını, Pixel, Nest ve Fitbit'ten sorumlu donanım ekibinden yine birkaç yüz kişinin işine son verileceğini ve artırılmış gerçeklik (AR) ekibindeki insanların çoğunun işten çıkarılacağını söyledi. Şirket, arama devinin merkezi mühendislik ekibindeki yüzlerce rolün de etkileneceğini söyledi. Tam sayı ise açıklanmadı.
Ocak 2023'te Alphabet, küresel işgücünün %6'sına denk gelen 12.000 kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu. Eylül 2023 itibariyle Alphabet'in dünya genelinde 182.381 çalışanı bulunuyordu.
Benzer şekilde Amazon da geçtiğimiz gün Prime Video ve Amazon MGM stüdyolarında birkaç yüz çalışanı işten çıkaracağını duyurdu.
Şirket, MGM için 8,5 milyar dolarlık anlaşma ve 2022'de Prime Video'da "Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri"nin ilk sezonu için yaklaşık 465 milyon dolar dahil olmak üzere medya işini güçlendirmek için son yıllarda agresif bir şekilde harcama yapmıştı. Bununla birlikte Amazon, sahibi olduğu Twitch platformunda da 500 çalışanını ya da işgücünün yaklaşık %35'ini işten çıkarmaya hazırlanıyor.Kaynakça https://www.reuters.com/technology/google-lays-off-hundreds-working-assistant-software-other-parts-company-2024-01-11/ https://www.reuters.com/technology/unity-software-cutting-25-staff-company-reset-continuation-2024-01-08/ https://www.reuters.com/technology/amazon-lay-off-employees-prime-video-studios-divisions-information-2024-01-10/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.