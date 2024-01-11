Teknoloji dünyasında işten çıkarmalara devam: Google, Amazon ve Twitch

Tam Boyutta Gör Geride bıraktığımız yıl teknoloji dünyası için oldukça sarsıcı oldu. 2023 yılında toplamda 262.682 teknoloji çalışanı işten çıkarıldı. 2024 yılında da işler çok iyi başlamadı. Amazon, Prime Video ve stüdyolarında çalışan birkaç yüz kişiyi işten çıkarmaya hazırlanıyor. Twitch, 500 kişiyi işten çıkaracağını duyurdu. Unity, geçtiğimiz yünlerde 1.800 çalışanın işine son verdi. Ve şimdi de Google, yüzlerce kişiyi işten çıkaracak.

İşten çıkarmalar devam ediyor

Google yaptığı açıklamada, maliyetleri düşürmeye devam ederken, Fitbit'in kurucu ortakları James Park ve Eric Friedman'ın da şirketten ayrılmasıyla birlikte, birden fazla ekipte yüzlerce çalışanı işten çıkaracağını söyledi.

Google, Voice Assistant (Google Asistan) biriminde yüzlerce kişiyi işten çıkaracağını, Pixel, Nest ve Fitbit'ten sorumlu donanım ekibinden yine birkaç yüz kişinin işine son verileceğini ve artırılmış gerçeklik (AR) ekibindeki insanların çoğunun işten çıkarılacağını söyledi. Şirket, arama devinin merkezi mühendislik ekibindeki yüzlerce rolün de etkileneceğini söyledi. Tam sayı ise açıklanmadı.

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Ocak 2023'te Alphabet, küresel işgücünün %6'sına denk gelen 12.000 kişiyi işten çıkarmayı planladığını duyurmuştu. Eylül 2023 itibariyle Alphabet'in dünya genelinde 182.381 çalışanı bulunuyordu.

Benzer şekilde Amazon da geçtiğimiz gün Prime Video ve Amazon MGM stüdyolarında birkaç yüz çalışanı işten çıkaracağını duyurdu.

Şirket, MGM için 8,5 milyar dolarlık anlaşma ve 2022'de Prime Video'da "Yüzüklerin Efendisi Güç Yüzükleri"nin ilk sezonu için yaklaşık 465 milyon dolar dahil olmak üzere medya işini güçlendirmek için son yıllarda agresif bir şekilde harcama yapmıştı. Bununla birlikte Amazon, sahibi olduğu Twitch platformunda da 500 çalışanını ya da işgücünün yaklaşık %35'ini işten çıkarmaya hazırlanıyor.

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