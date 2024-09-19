Unity 6 geliyor: İşte gelecek yeni özellikler ve onaylanan ilk oyun

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Tam Boyutta Gör Unity, birkaç hafta içinde oyun motorunun ve araçlarının yeni sürümünü resmen piyasaya sürüyor. Peki, Unity 6 hangi yeniliklerle geliyor?

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Unity 6, 17 Ekim'de dünya genelinde sunulacak

17 Ekim’de dünya genelinde çıkacağı açıklanan Unity 6 oyun motoru, geliştiricilere grafiklerde iyileştirmeler ve basitleştirilmiş çok oyunculu oyun geliştirme sunacak. Ayrıca tarayıcıdan oynanan oyunlar yapmak isteyen geliştiriciler için özel olarak hazırlanmış araçlar içerecek.

Unity 6, en stabil ve performanslı sürüm olacak

Unity 6 için onaylanan ilk oyunlardan biri; Den of Wolves. Co-op bilimkurgu birinci şahıs nişancı oyunu, PAYDAY ve GTFO oyunlarının yapımcısı 10 Chambers tarafından geliştiriliyor. Geliştirici ekibin Unity 6 ön sürümlerinden etkilenip oyun motorunu değiştirme kararı aldıkları söyleniyor. Oyunun kısa teknik demo videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

Unity, Unity 6 için ilk güncellemenin Nisan 2025’te yayınlanacağını da duyurdu. Unity 6.1, Unity 6’nın temel özelliklerini baz alacak ve katlanabilir ve daha büyük ekran formatları desteği, GPU Resident Drawer’da Deferred+ işleme ve yeni yapı hedefleri ve yapı profilleri gibi yeni özellikler içerecek.

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Unity 6 geliyor: İşte yenilikler ve onaylanan ilk oyun