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    Anlık Bildirim

    Unity 6 geliyor: İşte gelecek yeni özellikler ve onaylanan ilk oyun

    Unity, Barcelona'da düzenlenen yıllık "Unite" geliştirici konferansında, Unity 6 oyun motoru ve araçlarının 17 Ekim'de dünya genelinde çıkış yapacağını duyurdu.  
    unity 6 oyun motoru 17 ekim çıkış tarihi Tam Boyutta Gör
    Unity, birkaç hafta içinde oyun motorunun ve araçlarının yeni sürümünü resmen piyasaya sürüyor. Peki, Unity 6 hangi yeniliklerle geliyor?

    Unity 6, 17 Ekim'de dünya genelinde sunulacak

    17 Ekim’de dünya genelinde çıkacağı açıklanan Unity 6 oyun motoru, geliştiricilere grafiklerde iyileştirmeler ve basitleştirilmiş çok oyunculu oyun geliştirme sunacak. Ayrıca tarayıcıdan oynanan oyunlar yapmak isteyen geliştiriciler için özel olarak hazırlanmış araçlar içerecek.

    Unity 6, en stabil ve performanslı sürüm olacak

    Unity 6 için onaylanan ilk oyunlardan biri; Den of Wolves. Co-op bilimkurgu birinci şahıs nişancı oyunu, PAYDAY ve GTFO oyunlarının yapımcısı 10 Chambers tarafından geliştiriliyor. Geliştirici ekibin Unity 6 ön sürümlerinden etkilenip oyun motorunu değiştirme kararı aldıkları söyleniyor. Oyunun kısa teknik demo videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

    Unity, Unity 6 için ilk güncellemenin Nisan 2025’te yayınlanacağını da duyurdu. Unity 6.1, Unity 6’nın temel özelliklerini baz alacak ve katlanabilir ve daha büyük ekran formatları desteği, GPU Resident Drawer’da Deferred+ işleme ve yeni yapı hedefleri ve yapı profilleri gibi yeni özellikler içerecek.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 3 gün önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 1 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 1 hafta önce

    çöp

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    onderweb 1 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 2 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 3 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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