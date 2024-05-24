Bu yıl oyun sektöründe işten çıkarılanların sayısı endişe veriyor

Video oyun endüstrisi için kötü zamanlar
Özellikle video oyun endüstrisindeki işten çıkarmaları takip Obsidian’ın verilerine göre 2024 yılında şu ana kadar 10.100 kişi işini kaybetti. 2023 yılının tamamında 10.500 oyun sektörü çalışanı işten çıkarılmıştı, yani daha 2024’ün yarısına gelmeden sektörde neredeyse aynı iş kaybı yaşandı.
Bu yıl gördüğümüz en büyük işten çıkarmalardan birisi Microsoft'un ocak ayında Activision Blizzard ve Xbox'tan 1.900 kişiyi çıkarması oldu. Microsoft, sürdürülebilir bir maliyet yapısı oluşturmak için bu işten çıkarmaların gerekli olduğunu ifade etmişti. Benzer bir şekilde oyun motoru geliştiricisi Unity de zor bir yılın ardından yılın başlarında iş gücünün yüzde 25’ini veya 1.800 kişiyi işten çıkardı.
Tüm bunlar bir araya geldiğinde son 18 ayda video oyun sektöründe 20.000'den fazla kişinin işini kaybettiği görülüyor. Bazı şirketler kaç kişinin işten çıkarıldığını hiçbir zaman açıklamadığı için bu rakamın daha yüksek olması muhtemel. Öte yanan analistler, ilerleyen dönemlerde işten çıkarmaların yavaşlayacağını ancak tamamen durmayacağının da altını çiziyor.
Baldur's Gate 3 geliştiricisi Larian'ın yayıncılık direktörü Michael Douse, geçtiğimiz ay bu işten çıkarmaların gerekli olmadığını, aslında hiçbir şirketin iflas etme endişesi içerisinde bulunmadığını söylemişti. Douse’a göre bu şirketler hissedarlarını mutlu etmeye ve kârlarını sürekli artırmaya çalıştıkları için bu tür adımlar atıyorlar.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.