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    Bu yıl oyun sektöründe işten çıkarılanların sayısı endişe veriyor

    Video oyun endüstrisi için işler giderek daha da kötüleşiyor. Geçtiğimiz yılın tamamında 10.500 kişi işten çıkarılırken 2024 yılında şimdiden bu sayıya ulaşılmış durumda.
    Bu yıl oyun sektöründe işten çıkarılanların sayısı endişe veriyor Tam Boyutta Gör
    2023 yılı teknoloji dünyası için “işten çıkarma” yılı olurken benzer trendi video oyun endüstrisi de benimsemişti. Bu bağlamda 2023 yılının tamamında oyun sektöründe toplamda 10.500 kişi işsiz kalmıştı. Ancak işler görünüşe göre iyiye gitmiyor. Zira 2024’in ilk 5 ayında oyun sektöründe işten çıkarılanların sayısı geçen yılın tamamına yetişti.

    Video oyun endüstrisi için kötü zamanlar

    Özellikle video oyun endüstrisindeki işten çıkarmaları takip Obsidian’ın verilerine göre 2024 yılında şu ana kadar 10.100 kişi işini kaybetti. 2023 yılının tamamında 10.500 oyun sektörü çalışanı işten çıkarılmıştı, yani daha 2024’ün yarısına gelmeden sektörde neredeyse aynı iş kaybı yaşandı.

    Bu yıl gördüğümüz en büyük işten çıkarmalardan birisi Microsoft'un ocak ayında Activision Blizzard ve Xbox'tan 1.900 kişiyi çıkarması oldu. Microsoft, sürdürülebilir bir maliyet yapısı oluşturmak için bu işten çıkarmaların gerekli olduğunu ifade etmişti. Benzer bir şekilde oyun motoru geliştiricisi Unity de zor bir yılın ardından yılın başlarında iş gücünün yüzde 25’ini veya 1.800 kişiyi işten çıkardı.

    Bu yıl oyun sektöründe işten çıkarılanların sayısı endişe veriyor Tam Boyutta Gör
    Sektörün en büyüklerinden Rockstar'ın ana şirketi Take-Two da geçtiğimiz ay işgücünün yüzde 5'i, yani yaklaşık 600 çalışanıyla maliyet azaltma gerekçesiyle yollarını ayırdı. İlginç bir şekilde Take-Two, bu hamlenin toplamda 200 milyon dolarlık bir maliyete yol açacağını, ancak yıllık 165 milyon dolardan fazla tasarruf sağlayacağını söyledi. Sektörün bir diğer devi Electronic Arts da iş gücünün yüzde 5’iyle vedalaştı.

    Tüm bunlar bir araya geldiğinde son 18 ayda video oyun sektöründe 20.000'den fazla kişinin işini kaybettiği görülüyor. Bazı şirketler kaç kişinin işten çıkarıldığını hiçbir zaman açıklamadığı için bu rakamın daha yüksek olması muhtemel. Öte yanan analistler, ilerleyen dönemlerde işten çıkarmaların yavaşlayacağını ancak tamamen durmayacağının da altını çiziyor.

    Baldur's Gate 3 geliştiricisi Larian'ın yayıncılık direktörü Michael Douse, geçtiğimiz ay bu işten çıkarmaların gerekli olmadığını, aslında hiçbir şirketin iflas etme endişesi içerisinde bulunmadığını söylemişti. Douse’a göre bu şirketler hissedarlarını mutlu etmeye ve kârlarını sürekli artırmaya çalıştıkları için bu tür adımlar atıyorlar.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 3 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 4 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 5 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 6 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 6 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 7 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 8 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 8 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 8 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 9 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 9 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 9 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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