Bu yıl oyun sektöründe işten çıkarılanların sayısı endişe veriyor

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Tam Boyutta Gör 2023 yılı teknoloji dünyası için “işten çıkarma” yılı olurken benzer trendi video oyun endüstrisi de benimsemişti. Bu bağlamda 2023 yılının tamamında oyun sektöründe toplamda 10.500 kişi işsiz kalmıştı. Ancak işler görünüşe göre iyiye gitmiyor. Zira 2024’in ilk 5 ayında oyun sektöründe işten çıkarılanların sayısı geçen yılın tamamına yetişti.

Video oyun endüstrisi için kötü zamanlar

Özellikle video oyun endüstrisindeki işten çıkarmaları takip Obsidian’ın verilerine göre 2024 yılında şu ana kadar 10.100 kişi işini kaybetti. 2023 yılının tamamında 10.500 oyun sektörü çalışanı işten çıkarılmıştı, yani daha 2024’ün yarısına gelmeden sektörde neredeyse aynı iş kaybı yaşandı.

Bu yıl gördüğümüz en büyük işten çıkarmalardan birisi Microsoft'un ocak ayında Activision Blizzard ve Xbox'tan 1.900 kişiyi çıkarması oldu. Microsoft, sürdürülebilir bir maliyet yapısı oluşturmak için bu işten çıkarmaların gerekli olduğunu ifade etmişti. Benzer bir şekilde oyun motoru geliştiricisi Unity de zor bir yılın ardından yılın başlarında iş gücünün yüzde 25’ini veya 1.800 kişiyi işten çıkardı.

Tam Boyutta Gör Sektörün en büyüklerinden Rockstar'ın ana şirketi Take-Two da geçtiğimiz ay işgücünün yüzde 5'i, yani yaklaşık 600 çalışanıyla maliyet azaltma gerekçesiyle yollarını ayırdı. İlginç bir şekilde Take-Two, bu hamlenin toplamda 200 milyon dolarlık bir maliyete yol açacağını, ancak yıllık 165 milyon dolardan fazla tasarruf sağlayacağını söyledi. Sektörün bir diğer devi Electronic Arts da iş gücünün yüzde 5’iyle vedalaştı.

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Tüm bunlar bir araya geldiğinde son 18 ayda video oyun sektöründe 20.000'den fazla kişinin işini kaybettiği görülüyor. Bazı şirketler kaç kişinin işten çıkarıldığını hiçbir zaman açıklamadığı için bu rakamın daha yüksek olması muhtemel. Öte yanan analistler, ilerleyen dönemlerde işten çıkarmaların yavaşlayacağını ancak tamamen durmayacağının da altını çiziyor.

Baldur's Gate 3 geliştiricisi Larian'ın yayıncılık direktörü Michael Douse, geçtiğimiz ay bu işten çıkarmaların gerekli olmadığını, aslında hiçbir şirketin iflas etme endişesi içerisinde bulunmadığını söylemişti. Douse’a göre bu şirketler hissedarlarını mutlu etmeye ve kârlarını sürekli artırmaya çalıştıkları için bu tür adımlar atıyorlar.

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Bu yıl oyun sektöründe işten çıkarılanların sayısı endişe veriyor