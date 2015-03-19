Üç boyutlu baskı kalemlerinin sayısı artıyor, sektörün yeni oyuncusu 3DFormer kullanışlı bir alternatif oluşturuyor

SwissPen, Üç boyutlu yazıcılar yanında detaylarına daha önce değindiğimiz CreoPop Lix ve 3Doodler gibi üç boyutlu yazıcı kalemleri de ciddi bir sektör haline gelmeye başladı. Özellikle popüler bağış platformu Kickstarter'da büyük destek gören bu ürünler, 3DFormer isimli yeni bir alternatife daha kavuştu.

Yukarıda adı geçen ürünlerle benzer olarak, arka tarafından takılan ince tel şeklindeki plastik (ABS) malzemenin ısı yardımıyla eritilerek üç boyutlu tasarımlar yapılmasına imkan tanıyan 3DFormer, geliştirici tarafından belirtildiği üzere bünyesinde fan barındırmıyor, uzun kullanımlar sonucu kapanmıyor ve ergonomik gövdesiyle bileğe ağrı yapmıyor. Yaptığı baskıların hemen kurumasıyla yerçekimine karşı koyabilen ürün, üzerinde yer alan bar ile baskı akış değerini de saniyede 0.5mm ile 20.0mm arasında isteğe bağlı olarak değiştirebiliyor. Anlık sağlamlık için düşük, daha uzun çok katmanlı baskılar içinse yüksek akış değerinin kullanılması tavsiye edilen üç boyutlu baskı kalemi, genel olarak yaratıcılığa bağlı sonsuz bir kullanım alanı ortaya koyuyor.

Koyulan 20,000$ bağışın henüz başında olan 3DFormer, yapılacak en az 40$ (ABS malzeme örnekleriyle) bağış ile 2015 Nisan ayında elde edilebiliyor. Ürünün yapabildiklerini gösteren tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/3dformer/3dformer-a-pen-draws-3d-models-in-air-instantaneou/