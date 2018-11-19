Biyobenzetim yöntemiyle ilk yerli kanser ilacı üretildi

TÜBİTAK, baş ve boyun kanseri tedavisinde kullanılması için ilaç çalışmaları yürütmeye başladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı'nın yaptığı ziyarette, laboratuvar çalışmaları ilk kez görüntülendi. Laboratuvar, Gebze'eki TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'nde bulunuyor.

Projenin adı: Kanser Tedavisine Yönelik Yerli Biyobenzer İlaç Geliştirilmesi ve Üretimi (BİOSİM). Bakan Varank, "Bu çok önemli bir teknoloji, bunun gibi başka 180 farklı biyobenzer olarak üretebileceğimiz ilacımız var. İnşallah burada geliştirdiğimiz teknoloji ve altyapı ile bu ilaçları da Türkiye'de üretip, paranın ülkemizde kalmasını istiyoruz." şeklinde konuştu.

Geliştirilen ilacın Mayıs 2019'da firmaya teslim edilmesi planlanıyor. Kamu-sanayi işbirliği ve Sağlık Bakanlığı'nın da desteğiyle üretilen ilacın eczanelerde yer alabilmesi için klinik ve klinik öncesi çalışmalarının tamamlanıp bazı süreçlerden geçmesi gerekiyor.

TÜBİTAK Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Şaban Tekin ise, "BİOSİM kapsamında geliştirdiğimiz ilaç, baş ve boyun kanseri tedavisinde kullanılıyor. Biz de genden itibaren hücreyi geliştiriyoruz. Antikor üreten hücreyi geliştiriyoruz. Geliştirdiğimiz hücre, proje yürütücüsü olan firmaya teslim edilecek. Onlar da preklinik ve klinik çalışmalardan sonra ilacın ruhsat başvurusu ve ticarileştirme işlemini gerçekleştirecekler." diye durumu özetledi. Çalışmada geliştirilen ilaç aslında başka bir ilaç referans alınarak geliştirildi. Şaban Tekin, Benzerinin yapıldığı referans ilacın 100 mg'lık formunun 500 tl olduğunu, kilogram değerinin ise 1 milyon dolar olduğunu söyledi.

Kanser tedavisinde ağırlıklı olarak kimyasal kemoterapi ilaçları kullanılıyor. Ancak son yıllarda bunların yerini biyoteknolojik ilaçlar almaya başladı. Bu ilaçlar, yüksek teknoloji gerektiren yöntemlerle canlı hücreler kullanılarak geliştirilebiliyor. Biyoteknolojik ilaçlar, Türkiye'deki ilaç piyasasının %20'sini oluşturuyor. Türkiye, bu ilaçların tamamını ithal ediyor.

Dünya geneline baktığımızda ilaç pazarının 1.2 trilyon dolar civarında olduğunu görüyoruz. Bunun 260 milyar dolarlık kısmını biyoteknolojik ilaçlar oluşturuyor. Türkiye'de biyobenzeri üretilen referans kanser ilacı, 2018'in ilk yarısında, dünya genelinde 1.3 milyar dolarlık satış elde etti.

http://www.iha.com.tr/foto-turkiyenin-ilk-yerli-kanser-ilaci-uretildi-18961