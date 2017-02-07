Ulaştırma Bakanı, Adil Kullanım Kotası'nın mayıs ayında kaldırılmaya başlanacağını yineledi

Düzenlenen etkinlikte "İnternettesin! Güvende misin?" kısa film yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini veren Ulaştırma Bakanı Arslan, internet kullanıcılarının uzun bir süredir şikayetçi oldukları Adil Kullanım Kotası hakkında bazı önemli bilgiler paylaştı.

İnternetin araç olmaktan çıkarak yeni bir yaşam tarzı haline geldiğini ve böylelikle küresel değerlerin değişmesinde önemli bir rol üstlendiğini belirten bakan, çocukların güvenlikleri için sanal dünyada kontrolsüz bırakılmamaları gerektiğini dile getirdi. Türkiye’de geniş bant internet abonesinin 60 milyona ulaştığınıaçıklayan bakan Adil Kullanım Kotası’na da açıklık getirdi.

Gece kullanılan internet kotaya dahil edilmeyecek

Buna göre Adil Kullanım Kota’sı (AKK) önümüzdeki mayıs ayından itibaren kademeli olarak, 2018 sonu itibarıyla tamamen kaldırılacak. Üstelik gece kullanılan internet de kotadan herhangi bir şekilde düşmeyecek. Yani belirlenecek saatler aralığında kullanacağınız data miktarı aylık kota bilgilerinize yansıtılmayacak.

Şu anki mevcut AKK uygulamasıyla aylık belirli bir GB miktarını geçtiğinizde bağlantı hızınız önemli oranda düşürülüyor. Tarife 50 Mbps hızında olsa dahi kota sınırı aşıldığında 3 Mbps hızları görülüyor. Kullanıcılar ise internet çağında bu uygulamaya tamamen son verilerek hızlarda iyileştirme yapılmasını talep ediyor.

BTK'nın şu anki planlarına göre 2019'a Adil Kullanım Kotası olmadan gireceğiz. Alınan kurul kararına göre 1 Mayıs 2017 itibariyle Adil Kullanım Kotası kalkana kadar uygulanacak asgari AKK (asgari kota karşılığı olan veri miktarı belirtilmemiş) sonrası minimum indirme hızları sabit internet kullanıcıları için tablodaki gibi belirlendi.

"İnternette Kotaya Hayır!" kampanyasına Dilerseniz Donanım Haber forumlarında başlatılan ve ülke çapında büyük ses getirenkampanyasına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.

http://udhb.gov.tr/haber-465-%60adil-kullanim-kotasi-2018-sonu-itibariyla-kalkacak%60.html