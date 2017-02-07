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Ulaştırma Bakanı, Adil Kullanım Kotası'nın mayıs ayında kaldırılmaya başlanacağını yineledi

"7 Şubat Dünya İnternet Günü ve Güvenli İnternet Merkezi Tanıtım Programı"nda konuşan Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, Adil Kullanım Kotası’yla ilgili bazı açıklamalar yaptı.
2 yıl
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Diğer
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Düzenlenen etkinlikte "İnternettesin! Güvende misin?" kısa film yarışmasında dereceye giren öğrencilere ödüllerini veren Ulaştırma Bakanı Arslan, internet kullanıcılarının uzun bir süredir şikayetçi oldukları Adil Kullanım Kotası hakkında bazı önemli bilgiler paylaştı.
İnternetin araç olmaktan çıkarak yeni bir yaşam tarzı haline geldiğini ve böylelikle küresel değerlerin değişmesinde önemli bir rol üstlendiğini belirten bakan, çocukların güvenlikleri için sanal dünyada kontrolsüz bırakılmamaları gerektiğini dile getirdi. Türkiye’de geniş bant internet abonesinin 60 milyona ulaştığınıaçıklayan bakan Adil Kullanım Kotası’na da açıklık getirdi.

Gece kullanılan internet kotaya dahil edilmeyecek 

Buna göre Adil Kullanım Kota’sı (AKK) önümüzdeki mayıs ayından itibaren kademeli olarak, 2018 sonu itibarıyla tamamen kaldırılacak. Üstelik gece kullanılan internet de kotadan herhangi bir şekilde düşmeyecek. Yani belirlenecek saatler aralığında kullanacağınız data miktarı aylık kota bilgilerinize yansıtılmayacak.
Şu anki mevcut AKK uygulamasıyla aylık belirli bir GB miktarını geçtiğinizde bağlantı hızınız önemli oranda düşürülüyor. Tarife 50 Mbps hızında olsa dahi kota sınırı aşıldığında 3 Mbps hızları görülüyor. Kullanıcılar ise internet çağında bu uygulamaya tamamen son verilerek hızlarda iyileştirme yapılmasını talep ediyor.
BTK'nın şu anki planlarına göre 2019'a Adil Kullanım Kotası olmadan gireceğiz. Alınan kurul kararına göre 1 Mayıs 2017 itibariyle Adil Kullanım Kotası kalkana kadar uygulanacak asgari AKK (asgari kota karşılığı olan veri miktarı belirtilmemiş) sonrası minimum indirme hızları sabit internet kullanıcıları için tablodaki gibi belirlendi.
Dilerseniz Donanım Haber forumlarında başlatılan ve ülke çapında büyük ses getiren "İnternette Kotaya Hayır!" kampanyasına buradaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
 

http://udhb.gov.tr/haber-465-%60adil-kullanim-kotasi-2018-sonu-itibariyla-kalkacak%60.html Yorum Yaz
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T A R I K 2 yıl en beğenilen
Referanduma kadar geceleri akk kalkar. Referandumdan sonra eski sistem devam
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Kefelon 2 yıl
Başlık çok yanlış. DH kalitesindeki bir yerin böyle hatalar yapmaması lazım. Bakanın Mayıs'da kalkacak şeklinde bir ifadesi yok. Mayıs'da kademeli olacak demiş adam. 2018 sonunda kalkacak denmiş.
Bu arada resmi bilgiye buradan ulaşabilirsiniz 1 Mayıs'daki düzenleme ile ilgili;
btk.gov.tr/...
Başlık çok yanlış. DH kalitesindeki bir yerin böyle hatalar yapmaması lazım. Bakanın Mayıs'da kalkacak şeklinde bir ifadesi yok. Mayıs'da kademeli olacak demiş ...
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4 Yanıt Yanıtla +152
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Kefelon 2 yıl Whippoorwill
Night Rain
Arkadaşlar ülkenin her yerinde altyapı maalesef büyük şehirlerdeki gibi değil. Sırf bu durum yüzünden bile AKK olmuş olmamış fark etmiyor. Önce hızlıca AKK kalkmalı vakit kaybetmeden altyapı geliştirilmeli bu işler zamana yayılacak işler değil.

Herkesin kotası ayın birinde sıfırlanıyor. Yani ayın birinde hepimiz son hız kullanıyoruz netimizi. Sormak isterim size hiç ayın başında internetin yavaşladığına veya koptuğuna rastladınız mı? Bu altyapı yetersiz yalanı internet servis sağlayıcıları tarafından atıldı. Yetmeyen alt yapı nasıl oluyorsa ayın başında herkese son hız çalışıyor...
Night RainArkadaşlar ülkenin her yerinde altyapı maalesef büyük şehirlerdeki gibi değil. Sırf bu durum yüzünden bile AKK olmuş olmamış fark e...
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3 Yanıt Yanıtla +148
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4 Avatar Avatar Avatar
DenizGalaxy 2 yıl
Ben demiştim 8Mbit 5 e düşecek demiştim onu değiştirmişler
Bu eskisi
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Bu da yenisi
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Ne güzel 5 e düşücekti. En azından 00 - 08 arası yapsalarmış
Not: Kaynak Teknoseyir 4.25 DK youtube.com/...
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nihattr 2 yıl DenizGalaxy
İki resimde de aynı sonuç çıkıyor. Yani 8 Mbit -> 3 Mbit
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lu 2 yıl
yurtdışında belediyeler wifi interneti ücretsiz yapıyor biz kota konuşuyoruz
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ajapai 2 yıl
Hani İstanbul da internet bedava olucaktı.yapanında yapmayanında.
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delidolumalat 2 yıl
Arkadaşlar internet sözleşmem bitti sırf bu akk den dolayı bekletiyorım ne yapmalıyım
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coolman7 2 yıl
1 mayısta devreye girecek mi?
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LivingDeads69 2 yıl
kalksa ne olur ki?
imgur gibi sitelere bile VPN'siz veya baska DNS'siz erisilemeyen bir ulkede, milyonlarca sitenin yasak oldugu bir ulkede akk kalksa ne olur ki?
yakinda girilebilecek yerler herhalde sadece gmail falan olur.



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System Lord 2 yıl
benim ki zaten akk siz :)
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Man Of Earth 2 yıl
Arkadaşlar Ttnet çalışanın söylediği bir şey dikkate almayın çalışanlarının %90'ı önünde ki kağıtta yazanlardan başka bir şeyden haberi olmayan insanlar. Taahhütlü kullanıcılar içinde geçerli olacak bu düzenleme BTK'nın çıkardığı bir düzenleme.
İnternet servis sağlayıcıları da BTK'ya bağlı kurumlar yani BTK nın izni olmadan adım atamazlar.
Ayrıca yasaya göre BTK(Kurum) internet sağlayıcılardan yeni düzenleme getirmelerini isteyebilir. Kurum hizmet seviyesi taahhütlerinde değişiklik, iyileştirme ve düzeltme yapılmasını isteyebilir. Söz konusu değişikler kurumun verdiği süre içinde yapılmalıdır.
Ayrıca sözleşmelerde de yazabilir örneğin benim taahhütlü sözleşmemde Yetkili herhangi bir kurum, merci veya makamın bir işlemi veya yürürlükteki mevzuat uyarınca ve/veya vergilerde meydana gelecek artışlar sebebiyle olabilecek şeylerin tarafıma önceden bildirileceği gibi bir madde var bu ne demek oluyor yetkili kurumun yapacağı değişiklik benim taahhüdümü etkileyecek demek oluyor.
Bundan önce ki akk yükseltmesi 1 den 3'e çıkarılmıştı taahhütlü bütün kullanıcılar için yapıldı.
Sonuç : Ülkede %90 taahhütlü internet kullanırken tüketici yararına olan bu mevzuatın sadece taahhütsüzler için geçerli olması beklenemez Tüketici yararına olan bir uygulama taahhütlerden üstündür.
Müşteri hizmetlerinin dediklerine aldırış etmeyin banada Superonline ana bayisinde evet mayısta gece kota olmayacak diye bilgilendirildik denildi müşteri hizmetlerinde sordum haberi bile yok bir başkası öyle bir şey yok bir başkası evet olacak dedi yani müşteri temsilcilerinden kesin bir bilgi beklemeyin.
2 Yanıt Yanıtla +6
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Whippoorwill 2 yıl Man Of Earth
İçimiz rahatladı valla hocam sağ olun açıklama için. Gerçi yine araya bir şeyler sıkıştırabilirler ben şüphe ediyorum bu konularda artık.
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Giresunlufuk 2 yıl Man Of Earth
Umarım böyle bir halt yemezler.
Bilgilendirme için teşekkürler
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Man Of Earth 2 yıl
Arkadaşlar Ttnet çalışanın söylediği bir şey dikkate almayın çalışanlarının %90'ı önünde ki kağıtta yazanlardan başka bir şeyden haberi olmayan insanlar. Taahhütlü kullanıcılar içinde geçerli olacak bu düzenleme BTK'nın çıkardığı bir düzenleme.
İnternet servis sağlayıcıları da BTK'ya bağlı kurumlar yani BTK nın izni olmadan adım atamazlar.
Ayrıca yasaya göre BTK(Kurum) internet sağlayıcılardan yeni düzenleme getirmelerini isteyebilir. Kurum hizmet seviyesi taahhütlerinde değişiklik, iyileştirme ve düzeltme yapılmasını isteyebilir. Söz konusu değişikler kurumun verdiği süre içinde yapılmalıdır.
Ayrıca sözleşmelerde de yazabilir örneğin benim taahhütlü sözleşmemde Yetkili herhangi bir kurum, merci veya makamın bir işlemi veya yürürlükteki mevzuat uyarınca ve/veya vergilerde meydana gelecek artışlar sebebiyle olabilecek şeylerin tarafıma önceden bildirileceği gibi bir madde var bu ne demek oluyor yetkili kurumun yapacağı değişiklik benim taahhüdümü etkileyecek demek oluyor.
Bundan önce ki akk yükseltmesi 1 den 3'e çıkarılmıştı taahhütlü bütün kullanıcılar için yapıldı.
Sonuç : Ülkede %90 taahhütlü internet kullanırken tüketici yararına olan bu mevzuatın sadece taahhütsüzler için geçerli olması beklenemez Tüketici yararına olan bir uygulama taahhütlerden üstündür.
Müşteri hizmetlerinin dediklerine aldırış etmeyin banada Superonline ana bayisinde evet mayısta gece kota olmayacak diye bilgilendirildik denildi müşteri hizmetlerinde sordum haberi bile yok bir başkası öyle bir şey yok bir başkası evet olacak dedi yani müşteri temsilcilerinden kesin bir bilgi beklemeyin.
2 Yanıt Yanıtla +6
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Man Of Earth 2 yıl
Arkadaşlar Ttnet çalışanın söylediği bir şey dikkate almayın çalışanlarının %90'ı önünde ki kağıtta yazanlardan başka bir şeyden haberi olmayan insanlar. Taahhütlü kullanıcılar içinde geçerli olacak bu düzenleme BTK'nın çıkardığı bir düzenleme.
İnternet servis sağlayıcıları da BTK'ya bağlı kurumlar yani BTK nın izni olmadan adım atamazlar.
Ayrıca yasaya göre BTK(Kurum) internet sağlayıcılardan yeni düzenleme getirmelerini isteyebilir. Kurum hizmet seviyesi taahhütlerinde değişiklik, iyileştirme ve düzeltme yapılmasını isteyebilir. Söz konusu değişikler kurumun verdiği süre içinde yapılmalıdır.
Ayrıca sözleşmelerde de yazabilir örneğin benim taahhütlü sözleşmemde Yetkili herhangi bir kurum, merci veya makamın bir işlemi veya yürürlükteki mevzuat uyarınca ve/veya vergilerde meydana gelecek artışlar sebebiyle olabilecek şeylerin tarafıma önceden bildirileceği gibi bir madde var bu ne demek oluyor yetkili kurumun yapacağı değişiklik benim taahhüdümü etkileyecek demek oluyor.
Bundan önce ki akk yükseltmesi 1 den 3'e çıkarılmıştı taahhütlü bütün kullanıcılar için yapıldı.
Sonuç : Ülkede %90 taahhütlü internet kullanırken tüketici yararına olan bu mevzuatın sadece taahhütsüzler için geçerli olması beklenemez Tüketici yararına olan bir uygulama taahhütlerden üstündür.
Müşteri hizmetlerinin dediklerine aldırış etmeyin banada Superonline ana bayisinde evet mayısta gece kota olmayacak diye bilgilendirildik denildi müşteri hizmetlerinde sordum haberi bile yok bir başkası öyle bir şey yok bir başkası evet olacak dedi yani müşteri temsilcilerinden kesin bir bilgi beklemeyin.
2 Yanıt Yanıtla +6
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Man Of Earth 2 yıl
Arkadaşlar Ttnet çalışanın söylediği bir şey dikkate almayın çalışanlarının %90'ı önünde ki kağıtta yazanlardan başka bir şeyden haberi olmayan insanlar. Taahhütlü kullanıcılar içinde geçerli olacak bu düzenleme BTK'nın çıkardığı bir düzenleme.
İnternet servis sağlayıcıları da BTK'ya bağlı kurumlar yani BTK nın izni olmadan adım atamazlar.
Ayrıca yasaya göre BTK(Kurum) internet sağlayıcılardan yeni düzenleme getirmelerini isteyebilir. Kurum hizmet seviyesi taahhütlerinde değişiklik, iyileştirme ve düzeltme yapılmasını isteyebilir. Söz konusu değişikler kurumun verdiği süre içinde yapılmalıdır.
Ayrıca sözleşmelerde de yazabilir örneğin benim taahhütlü sözleşmemde Yetkili herhangi bir kurum, merci veya makamın bir işlemi veya yürürlükteki mevzuat uyarınca ve/veya vergilerde meydana gelecek artışlar sebebiyle olabilecek şeylerin tarafıma önceden bildirileceği gibi bir madde var bu ne demek oluyor yetkili kurumun yapacağı değişiklik benim taahhüdümü etkileyecek demek oluyor.
Bundan önce ki akk yükseltmesi 1 den 3'e çıkarılmıştı taahhütlü bütün kullanıcılar için yapıldı.
Sonuç : Ülkede %90 taahhütlü internet kullanırken tüketici yararına olan bu mevzuatın sadece taahhütsüzler için geçerli olması beklenemez Tüketici yararına olan bir uygulama taahhütlerden üstündür.
Müşteri hizmetlerinin dediklerine aldırış etmeyin banada Superonline ana bayisinde evet mayısta gece kota olmayacak diye bilgilendirildik denildi müşteri hizmetlerinde sordum haberi bile yok bir başkası öyle bir şey yok bir başkası evet olacak dedi yani müşteri temsilcilerinden kesin bir bilgi beklemeyin.
2 Yanıt Yanıtla +6
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ogameci 2 yıl
2019 basina ne kaldi janim ;)
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Giresunlufuk 2 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
TTNET'i aradım mevcut 16 mgbit hızındaki internetim 1 mayıs tan sonra ne olacak diye. Müşteri temsilcisi mevcut abonelerin yararlanmadığını 1 mayıstan sonraki abonelerin yararlanacağını söyledi çünkü mevcut sözleşmemizde 3 mbit diye geçiyormuş. Gerisini takdirinize size bırakıyorum.....

Yok artık ya. Böyle olursa haram zıkkım olsun kazandıkları.
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