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Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Yeni Gümrük Birliği ile Avrupa’dan 2. el otomobil almak mümkün olabilir

Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği anlaşması güncelleniyor. Güncelleme ile daha önce kapsam dışı bırakılan bazı konular yeniden gündemde. İkinci el otomobiller ve dahası yazımızda.
2 yıl
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Otomobil Teknolojileri
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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Yeni Gümrük Birliği ile Avrupa’dan 2. el otomobil almak mümkün olabilir
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1 Ocak 1996 yılında yürürlüğe giren Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği anlaşması ile her iki taraf arasında herhangi bir gümrük kısıtlaması olmaksızın satılabilmesinin yolu açılmıştı. O dönemde de çok tartışılan ve birliğe kabul ile farklı bir boyut kazanması beklenen bu anlaşmanın ardından Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik beklentisi geçen 20 yılda ise henüz gerçekleşmiş değil.

Geçen onca zaman içinde anlaşmayı yeniden gündeme taşıyan ise Avrupa Komisyonu’nun Avrupa Konseyi’nden Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi için yetki istemesi oldu. Mevcut haliyle sadece sanayi çıktılarını kapsayan anlaşma (serbest ticaret bölgeleri haricinde), geleneksel tarım ürünlerini ise kapsam dışında bırakıyor. Güncelleme ile hizmetler, sanayi ve kamu alımları gibi kapsamlarda genişleme hedefleniyor.

Kasım 2015’teki programda Gümrük Birliği’nin güncellenmesi için 2016 yılın sonlarına doğru müzakereler başlayabilecektir ifadesi yer alıyordu. Avrupa Komisyonu da bu programa dayanarak böyle bir talepte bulunuyor. Aslında Türkiye Avrupa Birliği için son derece önemli bir ticari partner. İki taraf arasındaki yıllık ticaret 140 milyar Euro seviyesinde. Türkiye bu rakam ile birliğin beşinci büyük ticari ortağı durumunda. Bir başka deyişle ülkemizdeki sınır ötesi ticaretin %40’tan fazlasını AB ülkeleri ile gerçekleştiriyoruz. Yabancı yatırımlarınsa üçte biri AB’den geliyor. Peki müzakereler başlarsa Yeni Gümrük Birliği neler getirecek?

Avrupa’dan İkinci El Otomobil

Elbette ki bu konuda kesin ifadeler kullanmak mümkün değil ancak teorik olarak bazı bilgiler aktarabiliriz. Özellikle şu anki haliyle gümrük birliğinde olması gereken ancak özel şartlar ile Türkiye’nin talebi nedeniyle kapsam dışı bırakılan bazı konular var.

Bunlardan belki de en dikkat çekici olanı ikinci el araçların Türkiye’ye ithalatı konusu. Normal bir gümrük birliğinde olması gereken bu durum, düzenleme ile yeniden hayat bulabilir. Dolayısıyla isteyen herkes Avrupa’dan istediği yaşta ve özellikte aracı ithal edebilecek. Bu ithalat esnasında gümrük vergisi söz konusu olmayacak ancak bu durum ÖTV, MTV gibi vergilerin uygulanmasına engel değil.

Avrupa’dan Kasko Poliçesi Teklifi Almak

Tabi sadece otomobil işin bir ayağı. Bunun dışında bankacılık sektöründen ulaştırmaya hatta enerjiye varıncaya kadar çok geniş ölçekli bir ticari serbestlik ortaya çıkabilecek. Örneğin Avrupa Birliği içinde faaliyet gösteren bir sigorta şirketinden daha iyi teklif verdiği veya bir başka nedenle aracınızın kaskosunu yaptırmak olanaklı hale gelebilecek, Avrupa Bankalarından konut kredisi kullanabilmek mümkün olabilecek.

Elbette ki tüm bu bahsettiklerimiz Gümrük Birliği’nin genel şartları gereği olabilmesi muhtemel konular. Yani kesin olacak diye bir durum söz konusu değil. Saydığım tüm konular gerçekleşebileceği gibi kapsam dışı da kalabilir. Müzakereler başladığı takdirde görüşülecek bir orta yol bulunmaya çalışılacak. Konuya dair detaylar netleştikçe sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Tabi müzakerelerin en azından 2 yıl sürmesinin öngörüldüğü bilgisini de aktarmadan geçmeyelim.


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Mand1ra_Hekimi 2 yıl en beğenilen
Hala bu hükümetten milletin lehine bi iş bekleyenlere çok özeniyorum mutluluğun sırrını bulmuş adamlar
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napolyon94 2 yıl
Yurdum insanini 2. 3. 4. Ele layik gorenler..
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MrCleanse 2 yıl
Farkeden bisey olmaz ki asagi yukari ayni Ötv kdv uygulanir ayni fiyata gelir.Hatta daha fazlaya kitlerler avrasya tunelini odememiz lazim
1 Yanıt Yanıtla +87
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Mertlnan 1 yıl
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1 Yanıt Yanıtla
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ahmtıl 1 yıl Mertlnan
Mertlnan
Merhaba arkadaşlar Maximgeorgia Galeria bünyesi altında Autopapa anlaşmalarımızla ruhsat sahibi olabileceğinizi ve de araçların vekaletli değil direkt olarak kendi bünyenizde kullanabileceğiniz sistemimizle Gürcsitan ehliyet , oturum ve de en sonunda vatandaşlık alabileceğiniz her türlü sistemi yaklaşık 18 yıldır Ukrayna bünyesinden Gürcistan bünyesine taşıyoruz . Yurt dışı araç alımlarınız ve her türlü bilgilendirme için ;
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hocam aracı aldık kaç yıl türkiye de kullanacağız?
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MonsterMMORPG 2 yıl
mevcut gümrük antlaşmaları Türkiye'nin kanını emen kapitilasyonlar
umarım bizim lehimize olacak şekilde değişir
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parola18 2 yıl
1996 yılında konulmuş özel bir şart. 🤔
İşte can alıcı nokta. Zamanın shp-dyp koalisyonu otomobil almayı engelleyen özel bir şart koymuş gümrük birliği anlaşmasına. İyimi etmiiiş kötümü etmişler sizce?
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MMistanbul 2 yıl
İmkansıza yakın bir ihtimal. Her duyduğunuza inanmayın geçen yazda vizesiz Avrupa hayali vardı. O zamanda söyledim olmaz diye bu da onun gibi. Hal sandığa gideceği zaman hayal satılıyor.
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pasakapisi 2 yıl
magazin programlarında bile böyle asparagas bulunmaz
inanıp ciddiye alanda var safız saf :)
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HumWE 2 yıl
Ek bir kaç vergi bindirdikten sonra neden olmasın...
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verag 2 yıl
Rüya abicim rüya yazık yemin ediyorum yazık milletimize bir güzellik olsun diye bekliyoruz
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hakyurek 2 yıl
izin vermezler.. avrupa birligi tamam desin bizimkiler hayir der... hic umutlanmayin bile
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gs09gs09 2 yıl
valla hediye etsin 2. el arabasını bana biri mesela vergi felan ödüyom mu genede :D hediye adı üstünde :D 0 tl :D 0 tl ye istediği gibi ötv kdv ötvnin kdvsini eklesin :D
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Guest-9D2914531 2 yıl
Bu hükümet uzun zamandie halkinin yararina ne yaptı?
Seveni de icraatinden degil ummetlikten seviyor. 150 euroya inandık 30 euroyu çaktılar
Buna inanmak safliktir

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