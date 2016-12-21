Yeni Gümrük Birliği ile Avrupa’dan 2. el otomobil almak mümkün olabilir

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1 Ocak 1996 yılında yürürlüğe giren Avrupa Birliği ile Türkiye arasındaki Gümrük Birliği anlaşması ile her iki taraf arasında herhangi bir gümrük kısıtlaması olmaksızın satılabilmesinin yolu açılmıştı. O dönemde de çok tartışılan ve birliğe kabul ile farklı bir boyut kazanması beklenen bu anlaşmanın ardından Türkiye’nin Avrupa Birliği’ne tam üyelik beklentisi geçen 20 yılda ise henüz gerçekleşmiş değil.

Geçen onca zaman içinde anlaşmayı yeniden gündeme taşıyan ise Avrupa Komisyonu’nun Avrupa Konseyi’nden Gümrük Birliği anlaşmasının güncellenmesi için yetki istemesi oldu. Mevcut haliyle sadece sanayi çıktılarını kapsayan anlaşma (serbest ticaret bölgeleri haricinde), geleneksel tarım ürünlerini ise kapsam dışında bırakıyor. Güncelleme ile hizmetler, sanayi ve kamu alımları gibi kapsamlarda genişleme hedefleniyor.

Kasım 2015’teki programda Gümrük Birliği’nin güncellenmesi için 2016 yılın sonlarına doğru müzakereler başlayabilecektir ifadesi yer alıyordu. Avrupa Komisyonu da bu programa dayanarak böyle bir talepte bulunuyor. Aslında Türkiye Avrupa Birliği için son derece önemli bir ticari partner. İki taraf arasındaki yıllık ticaret 140 milyar Euro seviyesinde. Türkiye bu rakam ile birliğin beşinci büyük ticari ortağı durumunda. Bir başka deyişle ülkemizdeki sınır ötesi ticaretin %40’tan fazlasını AB ülkeleri ile gerçekleştiriyoruz. Yabancı yatırımlarınsa üçte biri AB’den geliyor. Peki müzakereler başlarsa Yeni Gümrük Birliği neler getirecek?

Avrupa’dan İkinci El Otomobil

Elbette ki bu konuda kesin ifadeler kullanmak mümkün değil ancak teorik olarak bazı bilgiler aktarabiliriz. Özellikle şu anki haliyle gümrük birliğinde olması gereken ancak özel şartlar ile Türkiye’nin talebi nedeniyle kapsam dışı bırakılan bazı konular var.

Bunlardan belki de en dikkat çekici olanı ikinci el araçların Türkiye’ye ithalatı konusu. Normal bir gümrük birliğinde olması gereken bu durum, düzenleme ile yeniden hayat bulabilir. Dolayısıyla isteyen herkes Avrupa’dan istediği yaşta ve özellikte aracı ithal edebilecek. Bu ithalat esnasında gümrük vergisi söz konusu olmayacak ancak bu durum ÖTV, MTV gibi vergilerin uygulanmasına engel değil.

Avrupa’dan Kasko Poliçesi Teklifi Almak

Tabi sadece otomobil işin bir ayağı. Bunun dışında bankacılık sektöründen ulaştırmaya hatta enerjiye varıncaya kadar çok geniş ölçekli bir ticari serbestlik ortaya çıkabilecek. Örneğin Avrupa Birliği içinde faaliyet gösteren bir sigorta şirketinden daha iyi teklif verdiği veya bir başka nedenle aracınızın kaskosunu yaptırmak olanaklı hale gelebilecek, Avrupa Bankalarından konut kredisi kullanabilmek mümkün olabilecek.

Elbette ki tüm bu bahsettiklerimiz Gümrük Birliği’nin genel şartları gereği olabilmesi muhtemel konular. Yani kesin olacak diye bir durum söz konusu değil. Saydığım tüm konular gerçekleşebileceği gibi kapsam dışı da kalabilir. Müzakereler başladığı takdirde görüşülecek bir orta yol bulunmaya çalışılacak. Konuya dair detaylar netleştikçe sizinle paylaşmaya devam edeceğiz. Tabi müzakerelerin en azından 2 yıl sürmesinin öngörüldüğü bilgisini de aktarmadan geçmeyelim.