Ekşi Sözlük’ün App Store ve Play Store uygulamaları için erişim engeli

Tam Boyutta Gör 2023 yılının şubat ayından bu yana erişime engelli olan Ekşi Sözlük, yayın hayatına yeni alan adlarıyla devam ediyor. Ancak kısa bir süre önce Ekşi Sözlük’ün App Store ve Google Play’da bulunan mobil uygulamalarına da erişim engeli getirildiği belirtildi. Karar sonrasında ise Apple’ın Sözlük uygulamasının indirilmesini engellediği iddia ediliyor.

Ekşi Sözlük’e App Store ve Play Store engeli

21 Şubat 2023 tarihinden bu yana Ekşi Sözlük, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiş durumda. Ekşi Sözlük, halihazırda eksisozluk111.com alan adıyla hizmet veriyor olsa da bu adresin de ömrünün uzun sürmeyeceği biliniyor.

Öte yandan bugün ifade.org tarafından aktarılan bilgilere göre Ekşi Sözlük’ün App Store ve Google Play’deki uygulamaları da millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. Apple, bu karara istinaden Ekşi Sözlük uygulamasının Türkiye’den indirilmesini engelledi.

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Platform yönetimi, erişime engellenen siteyi farklı alan adlarına taşıyarak (eksisozluk2023.com, eksisozluk42.com, eksisozluk1923.com, eksisozluk1999.com) yayın hayatını sürdürmüştü. Son olarak ise Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde terör saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Türk askerlerine yönelik paylaşımlar nedeniyle platform hakkında soruşturma başlatmıştı.

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Ekşi Sözlük’ün App Store ve Play Store uygulamaları engellendi