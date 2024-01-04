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    Ekşi Sözlük’ün App Store ve Play Store uygulamaları için erişim engeli

    Ekşi Sözlük’ün App Store ve Google Play’daki uygulamalarına da erişim engeli getirildiği bildirildi. Alınan karar sonrasında Apple’ın Sözlük uygulamasının indirilmesini engellediği belirtildi.
    Ekşi Sözlük’ün App Store ve Play Store uygulamaları engellendi Tam Boyutta Gör
    2023 yılının şubat ayından bu yana erişime engelli olan Ekşi Sözlük, yayın hayatına yeni alan adlarıyla devam ediyor. Ancak kısa bir süre önce Ekşi Sözlük’ün App Store ve Google Play’da bulunan mobil uygulamalarına da erişim engeli getirildiği belirtildi. Karar sonrasında ise Apple’ın Sözlük uygulamasının indirilmesini engellediği iddia ediliyor.

    Ekşi Sözlük’e App Store ve Play Store engeli

    21 Şubat 2023 tarihinden bu yana Ekşi Sözlük, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiş durumda. Ekşi Sözlük, halihazırda eksisozluk111.com alan adıyla hizmet veriyor olsa da bu adresin de ömrünün uzun sürmeyeceği biliniyor.

    Öte yandan bugün ifade.org tarafından aktarılan bilgilere göre Ekşi Sözlük’ün App Store ve Google Play’deki uygulamaları da millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. Apple, bu karara istinaden Ekşi Sözlük uygulamasının Türkiye’den indirilmesini engelledi.

    Platform yönetimi, erişime engellenen siteyi farklı alan adlarına taşıyarak (eksisozluk2023.com, eksisozluk42.com, eksisozluk1923.com, eksisozluk1999.com) yayın hayatını sürdürmüştü. Son olarak ise Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde terör saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Türk askerlerine yönelik paylaşımlar nedeniyle platform hakkında soruşturma başlatmıştı.

    Kaynakça https://ifade.org.tr/engelliweb/eksi-sozluk-uygulamalari-erisime-engellendi/ https://www.ntv.com.tr/teknoloji/eksi-sozluke-erisim-engeli-app-store-ve-play-store-magazalarindan-kaldirildi,fZu7t-DbgEOCY-UoD4yw0A
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    wdwh8qgsr 3 gün önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 4 gün önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 4 hafta önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 2 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 3 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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