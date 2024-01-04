Ekşi Sözlük’ün App Store ve Play Store uygulamaları için erişim engeli

Ekşi Sözlük’e App Store ve Play Store engeli
21 Şubat 2023 tarihinden bu yana Ekşi Sözlük, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellenmiş durumda. Ekşi Sözlük, halihazırda eksisozluk111.com alan adıyla hizmet veriyor olsa da bu adresin de ömrünün uzun sürmeyeceği biliniyor.
Öte yandan bugün ifade.org tarafından aktarılan bilgilere göre Ekşi Sözlük’ün App Store ve Google Play’deki uygulamaları da millî güvenlik ve kamu düzeninin korunması gerekçesiyle erişime engellendi. Apple, bu karara istinaden Ekşi Sözlük uygulamasının Türkiye’den indirilmesini engelledi.
Platform yönetimi, erişime engellenen siteyi farklı alan adlarına taşıyarak (eksisozluk2023.com, eksisozluk42.com, eksisozluk1923.com, eksisozluk1999.com) yayın hayatını sürdürmüştü. Son olarak ise Ankara ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, geçtiğimiz günlerde terör saldırısı nedeniyle hayatını kaybeden Türk askerlerine yönelik paylaşımlar nedeniyle platform hakkında soruşturma başlatmıştı.
Kaynakça https://ifade.org.tr/engelliweb/eksi-sozluk-uygulamalari-erisime-engellendi/ https://www.ntv.com.tr/teknoloji/eksi-sozluke-erisim-engeli-app-store-ve-play-store-magazalarindan-kaldirildi,fZu7t-DbgEOCY-UoD4yw0A Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.