BTK’nın Twitch rakibi Kick hakkında inceleme başlattığı iddia edildi

Tam Boyutta Gör Kick, 2022 yılında Amazon'un sahibi olduğu Twitch'e rakip olarak, daha gevşek moderasyon ve yayıncılar için daha yüksek gelir paylarına odaklanarak kurulan bir canlı yayın platformu konumunda. Kick Streaming Pty Ltd tarafından işletilen ve Stake.com'un kurucu ortakları Bijan Tehrani, Ed Craven ve yayıncı Trainwreckstv tarafından desteklenen platformun Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından incelendiği iddia edildi.

Kick Türkiye, inceleme altında olabilir

İlk olarak İbrahim Haskoloğlu tarafından ortaya atılan iddianın arkasında ise Stake.com’un varlığı bulunuyor. Haskoloğlu, yaptığı paylaşımda “Uluslararası kumar şirketleriyle çalışan, platformunda kumara yer veren ve geçtiğimiz aylarda da Türkiye'ye giren Kick hakkında BTK inceleme başlattı.” ifadelerini kullandı.

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Bilindiği üzere Stake, Avustralya merkezli bir lisanslı çevrimiçi kumar web sitesi. Anlaşıldığı kadarıyla Kick’in Stake ile derin bir bağa sahip olduğuna ve finansmanının buradan geldiğine inanılıyor. Kick, geçtiğimiz dönemlerde Twitch’in en büyük yayıncılarında xQC ile iki yıllık anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşmanın 100 milyon dolar olduğu belirtilmişti. Kick sadece xQC değil, aynı zamanda Hikaru Nakamura, Nickmercs ve Adin Ross gibi ünlü yayıncıları da platforma katmıştı. Ek olarak Kick Türkiye de yakın bir zamanda faaliyete geçmiş, Twitch’teki birçok ünlü Türk yayıncı ile anlaşmalar sağlamıştı.

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BTK’nın Kick hakkında inceleme başlattığı iddia edildi