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    Anlık Bildirim

    BTK’nın Twitch rakibi Kick hakkında inceleme başlattığı iddia edildi

    Twitch’e rakip olarak piyasaya çıkan ve Türkiye’de de faaliyet gösteren canlı yayın platformu Kick hakkında Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) inceme başlattığı iddia edildi.
    BTK’nın Kick hakkında inceleme başlattığı iddia edildi Tam Boyutta Gör
    Kick, 2022 yılında Amazon'un sahibi olduğu Twitch'e rakip olarak, daha gevşek moderasyon ve yayıncılar için daha yüksek gelir paylarına odaklanarak kurulan bir canlı yayın platformu konumunda. Kick Streaming Pty Ltd tarafından işletilen ve Stake.com'un kurucu ortakları Bijan Tehrani, Ed Craven ve yayıncı Trainwreckstv tarafından desteklenen platformun Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından incelendiği iddia edildi.

    Kick Türkiye, inceleme altında olabilir

    İlk olarak İbrahim Haskoloğlu tarafından ortaya atılan iddianın arkasında ise Stake.com’un varlığı bulunuyor. Haskoloğlu, yaptığı paylaşımda “Uluslararası kumar şirketleriyle çalışan, platformunda kumara yer veren ve geçtiğimiz aylarda da Türkiye'ye giren Kick hakkında BTK inceleme başlattı.” ifadelerini kullandı.

    Bilindiği üzere Stake, Avustralya merkezli bir lisanslı çevrimiçi kumar web sitesi. Anlaşıldığı kadarıyla Kick’in Stake ile derin bir bağa sahip olduğuna ve finansmanının buradan geldiğine inanılıyor. Kick, geçtiğimiz dönemlerde Twitch’in en büyük yayıncılarında xQC ile iki yıllık anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşmanın 100 milyon dolar olduğu belirtilmişti. Kick sadece xQC değil, aynı zamanda Hikaru Nakamura, Nickmercs ve Adin Ross gibi ünlü yayıncıları da platforma katmıştı. Ek olarak Kick Türkiye de yakın bir zamanda faaliyete geçmiş, Twitch’teki birçok ünlü Türk yayıncı ile anlaşmalar sağlamıştı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    D
    derbentkoylu 1 gün önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

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    emrahmt 6 gün önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 3 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 3 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 4 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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