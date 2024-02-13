BTK’nın Twitch rakibi Kick hakkında inceleme başlattığı iddia edildi

Kick Türkiye, inceleme altında olabilir
İlk olarak İbrahim Haskoloğlu tarafından ortaya atılan iddianın arkasında ise Stake.com’un varlığı bulunuyor. Haskoloğlu, yaptığı paylaşımda “Uluslararası kumar şirketleriyle çalışan, platformunda kumara yer veren ve geçtiğimiz aylarda da Türkiye'ye giren Kick hakkında BTK inceleme başlattı.” ifadelerini kullandı.
Bilindiği üzere Stake, Avustralya merkezli bir lisanslı çevrimiçi kumar web sitesi. Anlaşıldığı kadarıyla Kick’in Stake ile derin bir bağa sahip olduğuna ve finansmanının buradan geldiğine inanılıyor. Kick, geçtiğimiz dönemlerde Twitch’in en büyük yayıncılarında xQC ile iki yıllık anlaşma imzalamıştı. Bu anlaşmanın 100 milyon dolar olduğu belirtilmişti. Kick sadece xQC değil, aynı zamanda Hikaru Nakamura, Nickmercs ve Adin Ross gibi ünlü yayıncıları da platforma katmıştı. Ek olarak Kick Türkiye de yakın bir zamanda faaliyete geçmiş, Twitch’teki birçok ünlü Türk yayıncı ile anlaşmalar sağlamıştı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.