Avrupa Birliği mobil operatörlerdeki dolaşım ücretlerini kaldırıyor

Uzun süredir devam eden hazırlıkların ardından dolaşım ücretlerinin kaldırılması konusundaki çalışmalarda nihayet sona gelindi. Buna göre Avrupa Birliği’ne dahil olan ülkelerin vatandaşları, 15 Haziran 2017 tarihinden itibaren AB sınırları içindeki başka bir ülkeye gittiklerinde mobil dolaşım ücretleri ödemeyecek ve kendi tarifelerini kullanmaya devam edecek.

Herhangi bir tarifeye dahil olmayan kişiler ise sesli aramalar için 3,2 cent/dk, kısa mesajlar (SMS) için 1 cent/adet, 1 GB mobil veri için 7.7 avro ödeyecek. Üstelik ilerleyen yıllarda data paketlerinin fiyatlarını kademeli olarak azaltılacağını açıklayan Avrupa Birliği 1 GB için gelecek yıl 6 avro, 2019'da 4.5 avro, 2020'de 3.5 avro, 2021'de 3 avro ve 2022'de ise 2.5 avro alacak.

Yeni düzenlemeyle birlikte AB'ye dahil olan ülkelerdeki mobil operatör aboneleri herhangi bir kısıtlama olmadan -AB sınırları içerisinde- gittikleri her yerde tamamen kendi tarifesini kullanabilecek. Çalışmayla birlikte vatandaşların iletişim için daha uygun fiyatlar ödemesi ve ortak dijital pazarın iyileştirilmesi hedefleniyor.