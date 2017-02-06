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Avrupa Birliği mobil operatörlerdeki dolaşım ücretlerini kaldırıyor

Avrupa Birliği farklı ülkelere seyahat edildiğinde cep telefonu faturalarına yansıtılan dolaşım (roaming) ücretlerini kaldıracağını ve herkesin kendi tarifesini kullanacağını açıkladı.
2 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Uzun süredir devam eden hazırlıkların ardından dolaşım ücretlerinin kaldırılması konusundaki çalışmalarda nihayet sona gelindi. Buna göre Avrupa Birliği’ne dahil olan ülkelerin vatandaşları, 15 Haziran 2017 tarihinden itibaren AB sınırları içindeki başka bir ülkeye gittiklerinde mobil dolaşım ücretleri ödemeyecek ve kendi tarifelerini kullanmaya devam edecek.
Herhangi bir tarifeye dahil olmayan kişiler ise sesli aramalar için 3,2 cent/dk, kısa mesajlar (SMS) için 1 cent/adet, 1 GB mobil veri için 7.7 avro ödeyecek. Üstelik ilerleyen yıllarda data paketlerinin fiyatlarını kademeli olarak azaltılacağını açıklayan Avrupa Birliği 1 GB için gelecek yıl 6 avro, 2019'da 4.5 avro, 2020'de 3.5 avro, 2021'de 3 avro ve 2022'de ise 2.5 avro alacak.
Yeni düzenlemeyle birlikte AB'ye dahil olan ülkelerdeki mobil operatör aboneleri herhangi bir kısıtlama olmadan -AB sınırları içerisinde- gittikleri her yerde tamamen kendi tarifesini kullanabilecek. Çalışmayla birlikte vatandaşların iletişim için daha uygun fiyatlar ödemesi  ve ortak dijital pazarın iyileştirilmesi hedefleniyor.

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ardaq 2 yıl en beğenilen
ulan be doğarken ab'yi çok küçük bir farkla kaçırıp ortadoğu bataklığına düştüm olacak şey değil. hep insan için iyi haberler var.
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TheCaliph_ 2 yıl
1 GB icin adamlar 7.7 Euro oduyor 7.7 TL gibi dusunelim bizim turkcell bakalim
​Cepten İnternet Paketiniz yoksa, standart mobil internet tarifesi ile aynı fatura dönemi içinde, günlük 0-50 KB arası kullanımlarınız için sabit 1 TL, 50 KB - 100 MB arası için 6 TL, 100 MB üzeri kullanımlarınız için ise 0.0049 Kr/KB ile ücretlendirilirsiniz. Tarife ücretine tüm vergiler (%18 KDV ve %5 ÖİV) dahildir.
Hani bir video izlesen unutup gidip araba anahtari birakicasin
1 GB icin adamlar 7.7 Euro oduyor 7.7 TL gibi dusunelim bizim turkcell bakalim​Cepten İnternet Paketiniz yoksa, standart mobil internet tarifesi ile aynı f...
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3 Yanıt Yanıtla +49
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1WAUXHALL 2 yıl
AB çöküyorcular nerede acaba? AB'nin 2023 hedeflerine bakın sonra dönüp kıçı kırık TR'nin 2023 hedeflerine... AB'nin şuan sahip olduğu şeylere 2023 vaadiyle sahip olacaklarını sanıyorlar zavallılar...
Virgin Media 200Mbps/50Mbps 35£ ödüyorum. Telefondan da 25£ "all you can eat" yani sınırsız data + 3000 dk her yöne + sınırsız sms paketi kullanıyorum, yetiyor da artıyor bile...
Tüm Türkiye'nin merak ettiği soru ise etin kilosu Avrupa'da ne kadar?
İngiltere'de şöyle;
Domuz etinin kilosu 3-4£
Tavuk etinin kilosu 4-5£
Dana olarak etin kilosu 7-8£
Kuzu gibi küçük baş hayvanların kilosu 6-7£ civarı
660ml SanMiguel gibi envai çeşit kaliteli şişe biralar 2£
330ml kutu biralar 1-1.5£
70cc Jack Daniel's 22£
70cc Tekirdağ Yeni Rakı 35£
Otobüs tek yön 1,5£
Metro zone 1,3,5...9'a kadar farklı fiyatlandırmalar mevcut ancak en uzak yere 5£ civarı
Haftalık Oyster Card sadece otobüs 25£
Haftalık Oyster Card otobüs + metro zone 1-4 arası 35£
Gereksiz Bilgi: Oyster Card yükleme yaptığımız undergorund stationlarda bulunan ticket machinelerde Türkçe dil seçeneği bile var.
Metro haritası da şöyle; tfl.gov.uk/...
"Arrivederci"
AB çöküyorcular nerede acaba? AB'nin 2023 hedeflerine bakın sonra dönüp kıçı kırık TR'nin 2023 hedeflerine... AB'nin şuan sahip olduğu şeylere 2023 vaadiyle sah...
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1 Yanıt Yanıtla +20
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scoopi 2 yıl
Adamlar yurtdisnda bile bizim yurtici paketsiz kullnimdan daha ucuz internet veriyor.
Örnegin vodafone'da standart internet 10 kb/ 15 kr.
1 gb da 15728 tl yapar, onlarda 30 tl.
Hatta bizim operatorlerin yurticindeki paketsiz intterneti yurtdisinda kullanmaktan daha pahali.
vodafone'da standart internet 10 kb/ 15 kr.
1 mb 15 tl , Yurdisinda paketsiz kullanim ise 1 mb 5 tl.
Bildigin insanlari soymak icin firsat kollama denir buna. Bir yetkili de çıkıp sen hayirdir demiyor.
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wolf silver 2 yıl
Sayın donanım haber böyle şeyleri yayınlamayın. Yine bir çok isyan var ben dahil. Bizde ruslarin yanında olan diğer türkmenlerle yada ABD nin yanında olan diğer müslüman kardeşlerimizle roaming Kaldıralım. Mesela ben iraktayken bu durumdan çok çektim. Özelikle arap ülkeleriyle kaldıralım ve Avrupalılar bizi kıskansın. Hatta kıskançlıktan patlasınlar ( patladı)
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BekirTemel 2 yıl
en ucuz tarifeye 50 lira verdiğimin ülkesinde hayal gibi böyle işler.
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aydogdu1453 2 yıl
benim oğlum bina okur, döner döner yine okur
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xchampionx 2 yıl
Polonya'dayım 6 GB internet artı heryöne Sınırsız Konuşma ve SMS 25 Zloty yani 23 lira filan :) Play Card hattımın adı.
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TheCaliph_ 2 yıl
Verdigin kaynak tabi ki adami savunacak
O adamin ne oldugunu herkes biliyor sen rahat ol edebi sanat falan da yapmiyor kafasi galaksi olmus adamin. Siz de gaza geliyorsunuz boyle adamlarin sacmaliklariyla
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Murat_5320 2 yıl
Biz akk ile uğraşıyoruz adamlar neyle uğraşıyor.
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El_domingo 2 yıl
Elbette teknoloji ve sanat istenilmeli ve alınmalı ama bazı yorumlarda oyle bir ifade ve hayranlık varki adamlar kertenkele deliğine girecek olsalar takip edecekler..
"Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız. Âyâ, Avrupa’nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten sonra, hangi akılla onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittibâ edip emniyet ediyorsunuz? Yok, yok! Sefihâne taklit edenler, ittibâ değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. Âgâh olunuz ki, siz ahlâksızcasına ittibâ ettikçe, hamiyet dâvâsında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette ittibâınız, milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzâdır"(Bediuzzaman)
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TheCaliph_ 2 yıl El_domingo
El_domingo
Elbette teknoloji ve sanat istenilmeli ve alınmalı ama bazı yorumlarda oyle bir ifade ve hayranlık varki adamlar kertenkele deliğine girecek olsalar takip edecekler..
"Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız. Âyâ, Avrupa’nın size ettikleri hadsiz zulüm ve adâvetten sonra, hangi akılla onların sefahet ve bâtıl efkârlarına ittibâ edip emniyet ediyorsunuz? Yok, yok! Sefihâne taklit edenler, ittibâ değil, belki şuursuz olarak onların safına iltihak edip kendi kendinizi ve kardeşlerinizi idam ediyorsunuz. Âgâh olunuz ki, siz ahlâksızcasına ittibâ ettikçe, hamiyet dâvâsında yalancılık ediyorsunuz. Çünkü şu surette ittibâınız, milliyetinize karşı bir istihfaftır ve millete bir istihzâdır"(Bediuzzaman)

Bize diyor ki Batıya hayran olmayın
Sonra da SOBAYLA konuştum peygamberim diyen adamın sözünü paylaşıyor


Bi çektim baba kafa Jupiter
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Isengardlı 2 yıl
Biz de hala akk tartışalım
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Surfer Rosa 2 yıl
Hizmet gibi hizmet.
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roaming, avrupa birliği ve
5 etiket daha mobil operatör dolaşım ücreti Operatörler - Kurumsal Haberler Mobil Teknolojiler Cihan Pehlivan
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