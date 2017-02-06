Avrupa Birliği mobil operatörlerdeki dolaşım ücretlerini kaldırıyor

Haber Editörü
Uzun süredir devam eden hazırlıkların ardından dolaşım ücretlerinin kaldırılması konusundaki çalışmalarda nihayet sona gelindi. Buna göre Avrupa Birliği’ne dahil olan ülkelerin vatandaşları, 15 Haziran 2017 tarihinden itibaren AB sınırları içindeki başka bir ülkeye gittiklerinde mobil dolaşım ücretleri ödemeyecek ve kendi tarifelerini kullanmaya devam edecek.
Herhangi bir tarifeye dahil olmayan kişiler ise sesli aramalar için 3,2 cent/dk, kısa mesajlar (SMS) için 1 cent/adet, 1 GB mobil veri için 7.7 avro ödeyecek. Üstelik ilerleyen yıllarda data paketlerinin fiyatlarını kademeli olarak azaltılacağını açıklayan Avrupa Birliği 1 GB için gelecek yıl 6 avro, 2019'da 4.5 avro, 2020'de 3.5 avro, 2021'de 3 avro ve 2022'de ise 2.5 avro alacak.
Yeni düzenlemeyle birlikte AB'ye dahil olan ülkelerdeki mobil operatör aboneleri herhangi bir kısıtlama olmadan -AB sınırları içerisinde- gittikleri her yerde tamamen kendi tarifesini kullanabilecek. Çalışmayla birlikte vatandaşların iletişim için daha uygun fiyatlar ödemesi ve ortak dijital pazarın iyileştirilmesi hedefleniyor.
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Cepten İnternet Paketiniz yoksa, standart mobil internet tarifesi ile aynı fatura dönemi içinde, günlük 0-50 KB arası kullanımlarınız için sabit 1 TL, 50 KB - 100 MB arası için 6 TL, 100 MB üzeri kullanımlarınız için ise 0.0049 Kr/KB ile ücretlendirilirsiniz. Tarife ücretine tüm vergiler (%18 KDV ve %5 ÖİV) dahildir.
Hani bir video izlesen unutup gidip araba anahtari birakicasin
Virgin Media 200Mbps/50Mbps 35£ ödüyorum. Telefondan da 25£ "all you can eat" yani sınırsız data + 3000 dk her yöne + sınırsız sms paketi kullanıyorum, yetiyor da artıyor bile...
Tüm Türkiye'nin merak ettiği soru ise etin kilosu Avrupa'da ne kadar?
İngiltere'de şöyle;
Domuz etinin kilosu 3-4£
Tavuk etinin kilosu 4-5£
Dana olarak etin kilosu 7-8£
Kuzu gibi küçük baş hayvanların kilosu 6-7£ civarı
660ml SanMiguel gibi envai çeşit kaliteli şişe biralar 2£
330ml kutu biralar 1-1.5£
70cc Jack Daniel's 22£
70cc Tekirdağ Yeni Rakı 35£
Otobüs tek yön 1,5£
Metro zone 1,3,5...9'a kadar farklı fiyatlandırmalar mevcut ancak en uzak yere 5£ civarı
Haftalık Oyster Card sadece otobüs 25£
Haftalık Oyster Card otobüs + metro zone 1-4 arası 35£
Gereksiz Bilgi: Oyster Card yükleme yaptığımız undergorund stationlarda bulunan ticket machinelerde Türkçe dil seçeneği bile var.
Metro haritası da şöyle; tfl.gov.uk/...
"Arrivederci"