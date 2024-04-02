Yurt dışından getirilen telefonlarda kayıt süresi 180 güne çıktı: Türkiye'de yaşamayanlar için

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz aralık ayında yurt dışından getirilen mobil cihazların Türkiye'de kaydedilmeden kullanılma süresinin 120'den 180 güne çıkarılacağı AK Parti Dış İlişkilerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zafer Sırakaya tarafından açıklanmış ancak konuya dair detaylı açıklama yapılmamıştı. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi tarafından yapılan açıklamada akıllı telefon kayıtsız kullanım süresinin 180 güne çıktığını ancak bunun herkes için geçerli olmadığını belirtti.

Yurt dışında yaşayanlar faydalanabiliyor

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nin paylaşımında "Yurt dışında ikamet eden ve beraberinde mobil cihaz getiren vatandaşlarımız, 120 günlük kayıtsız cihaz kullanım sürelerini otuzar günlük sürelerle 2 defaya mahsus olarak 180 güne kadar e-Devlet Kapısı üzerinden uzatabilirler" ifadelerine yer verildi ifadelerine yer verildi.

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Alınan karar doğrultusunda halihazırda bulunan 120 günlük kayıtsız kullanım süresi Türkiye’de yaşayanlar için değişmiyor. Bununla birlikte karar, yurt dışı telefon harcında da bir değişiklik içermiyor. Hatırlanacağı üzere yurt dışı telefon kayıt ücreti, Ocak 2024 itibarıyla 31 bin 692 TL'ye yükseltilmişti.

Akıllı telefon kayıt uzatma nasıl yapılır?

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Yurt dışından getirilen telefonlarda kayıt süresi 180 güne çıktı