Uluslararası Uzay İstasyonu'nda akşam yemeği macerası

üç astronot, iki gün sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı ve halihazırda uzayda bulunan altı astronota katıldı. Dünya genelinden çeşitli uzay ajanslarının iş birliğiyle hazırlanan ve 1998 yılından beri alçak Dünya yörüngesinde yer alan Uluslararası Uzay İstasyonu, geçtiğimiz günlerde yeni sakinlerini ağırladı. 2 Eylül'de Kazakistan'ın Baykonur Uzay Üssü'nden fırlatılan roketle yola çıkan üç astronot, iki gün sonra Uluslararası Uzay İstasyonu'na ulaştı ve halihazırda uzayda bulunan altı astronota katıldı.

2 Eylül'de fırlatılan roketle Uluslararası Uzay İstasyonu'na çıkan Aidyn Ambetov ve Andreas Morgensen'in yanı sıra görev süresini tamamlayan 44. Keşif Görevi amiri Gennady Padalka'nın geçtiğimiz hafta Dünya'ya geri dönmesiyle birlikte ISS'teki astronot sayısı yeniden altıya düşmüş olsa da, arada geçen bir haftalık sürede ISS oldukça kalabalıktı. Uzay istasyonundaki bu alışılmadık kalabalık, renkli görüntüleri de beraberinde getirdi.



Üç astronotun Dünya'ya geri dönmesinin ardından Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki hayat hakkında yeni detaylar paylaşan NASA, yayınladığı yeni videoyla astronotların akşam yemeği macerasını da gözler önüne serdi. Yerçekimsiz ortamda dokuz astronotun birlikte yemek yemesi, son derece eğlenceli anların yaşanmasını sağlamış gibi görünüyor.





http://news.softpedia.com/news/watch-astronauts-eat-dinner-in-space-491591.shtml