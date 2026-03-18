NASA yılın ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştiriyor: Nasıl izlenir?

Tam Boyutta Gör NASA, 18 Mart 2026 itibarıyla uzun süredir ertelenen uzay yürüyüşünü hayata geçiriyor. Bugün, iki Amerikan astronotu Jessica Meir ve Chris Williams, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) dışarı çıkacak ve yaklaşık altı buçuk saat sürecek görev boyunca istasyonun dış kısmında çalışacaklar. Astronotlar Türkiye saatiyle 13:30’ta başlayacak canlı yayın ile izlenebilecek.

Ne yapılacak?

Bugün gerçekleştirilecek yürüyüş, 2026’nın ilk etkinliği olmasının yanı sıra 28 Ekim 2025’teki Rus astronot görevinden sonra yapılan ilk operasyon olacak. Görev, US Spacewalk 94 olarak adlandırıldı ve ISS tarihindeki 278. uzay yürüyüşü olacak. Astronotlar istasyonun dışında çalışacak ve gelecekteki güneş paneli kurulumlarına hazırlık yapacaklar.

Uzay yürüyüşü, NASA’nın NASA+ uygulaması, YouTube ve ajansın X hesabı üzerinden canlı yayınlanacak. NASA’nın YouTube kanalında ilgili canlı yayının Türkiye saatiyle 13:30’ta başlayacağı açıklandı. Yürüyüş ise yayının başlamasından daha sonra, saat 15:00 civarında başlayacak.

Canlı yayında Meir kırmızı çizgili uzay giysisi ile, Williams ise sade beyaz giysi ile görülecek.

NASA yetkilileri, benzer amaçla planlanmış ikinci bir uzay yürüyüşün de yakında yapılacağını ve ilgili astronotlar ile tarih bilgisinin, bugünkü görev tamamlandıktan sonra açıklanacağını belirtti.

Araştırmacılar, 83 ışık yılı uzaklıkta bir "Süper Dünya" keşfetti 3 gün önce eklendi

Öte yandan bu yürüyüş aslında 8 Ocak 2026 tarihinde planlanmıştı. O tarihte NASA astronotları Mike Fincke ve Zena Cardman görevlendirilmişti ancak görev bir ekip üyesinin sağlık sorunu nedeniyle iptal edildi. Olay, ISS tarihindeki ilk tıbbi tahliye olarak kayda geçti. Ne Fincke ne de NASA, sorunun detaylarını paylaşmadı ancak astronotun iyi durumda olduğu vurgulandı.

