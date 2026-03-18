Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    NASA yılın ilk uzay yürüyüşünü gerçekleştiriyor: Nasıl izlenir?

    NASA, 18 Mart’ta uzun süredir ertelenen uzay yürüyüşünü gerçekleştirecek. Astronot Jessica Meir ve Chris Williams, uzun soluklu görevde istasyonun dışında çalışacak.

    NASA, 18 Mart 2026 itibarıyla uzun süredir ertelenen uzay yürüyüşünü hayata geçiriyor. Bugün, iki Amerikan astronotu Jessica Meir ve Chris Williams, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndan (ISS) dışarı çıkacak ve yaklaşık altı buçuk saat sürecek görev boyunca istasyonun dış kısmında çalışacaklar. Astronotlar Türkiye saatiyle 13:30’ta başlayacak canlı yayın ile izlenebilecek.

    Ne yapılacak?

    Bugün gerçekleştirilecek yürüyüş, 2026’nın ilk etkinliği olmasının yanı sıra 28 Ekim 2025’teki Rus astronot görevinden sonra yapılan ilk operasyon olacak. Görev, US Spacewalk 94 olarak adlandırıldı ve ISS tarihindeki 278. uzay yürüyüşü olacak. Astronotlar istasyonun dışında çalışacak ve gelecekteki güneş paneli kurulumlarına hazırlık yapacaklar.

    Uzay yürüyüşü, NASA’nın NASA+ uygulaması, YouTube ve ajansın X hesabı üzerinden canlı yayınlanacak. NASA’nın YouTube kanalında ilgili canlı yayının Türkiye saatiyle 13:30’ta başlayacağı açıklandı. Yürüyüş ise yayının başlamasından daha sonra, saat 15:00 civarında başlayacak.

    Canlı yayında Meir kırmızı çizgili uzay giysisi ile, Williams ise sade beyaz giysi ile görülecek.

    NASA yetkilileri, benzer amaçla planlanmış ikinci bir uzay yürüyüşün de yakında yapılacağını ve ilgili astronotlar ile tarih bilgisinin, bugünkü görev tamamlandıktan sonra açıklanacağını belirtti.

    Öte yandan bu yürüyüş aslında 8 Ocak 2026 tarihinde planlanmıştı. O tarihte NASA astronotları Mike Fincke ve Zena Cardman görevlendirilmişti ancak görev bir ekip üyesinin sağlık sorunu nedeniyle iptal edildi. Olay, ISS tarihindeki ilk tıbbi tahliye olarak kayda geçti. Ne Fincke ne de NASA, sorunun detaylarını paylaşmadı ancak astronotun iyi durumda olduğu vurgulandı.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    petshop açma maliyeti tp link ex530v steam bekleyen bakiye ne zaman gelir golf 5 tutulan modeli samsung wb100

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    50.000 TL Üstündeki Telefonlar
    HUAWEI Pura 80 Ultra
    HUAWEI Pura 80 Ultra
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    40.000 TL Üstündeki Laptoplar
    GIGABYTE GAMING A16
    GIGABYTE GAMING A16
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Üst Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum