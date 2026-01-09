NASA, ISS’te ilk kez “tıbbi tahliye” operasyonu gerçekleştireceğini duyurdu

NASA Yönetici Jared Isaacman, perşembe günü düzenlenen basın toplantısında bunun acil bir iniş durumu olmadığının altını çizerken NASA’nın her zaman bu kapasiteye sahip olduğunu ve rutin olarak bunun eğitiminin yapıldığını söyledi. Isaacman, yaşanan sağlık sorunu hakkında “Bunu doğru bir şekilde teşhis ve tedavi etme yeteneği Uluslararası Uzay İstasyonunda mevcut değil” diyerek tahliyeye karar verdiğini açıkladı.
SpaceX’in Crew Dragon kapsülü Endeavour ile 1 Ağustos 2025’te ISS’ye ulaşan Crew-11 ekibi, NASA astronotları Zena Cardman ve Michael Fincke, Japonya’dan Kimiya Yui ve Rusya’dan Oleg Platonov’dan oluşuyor. Ekip, planlanan altı aylık görevlerinin sonuna yaklaşmış durumda. Bu durum tahliye kararını da kolaylaştırıyor.
Sağlık sorununun detayları açıklanmadı
Crew-11’in dönüşü sonrası Crew-12’nin fırlatılması için planlanan tarih ise şubat ortası. NASA, gerekli olursa Crew-12’nin kalkış tarihini öne almayı değerlendiriyor ancak Crew-11 ekibi Dünya’ya dönmeden önce yeni görevin başlaması mümkün görünmüyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: