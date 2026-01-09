Giriş
    NASA, ISS’te ilk kez “tıbbi tahliye” operasyonu gerçekleştireceğini duyurdu

    NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’ndaki (ISS) bir astronotun sağlık sorunu nedeniyle Crew-11 ekibini Dünya’ya erken getiriyor. Bu, istasyon tarihindeki ilk tıbbi tahliye operasyonu olacak.

    NASA, ISS’te ilk kez tıbbi tahliye gerçekleştireceğini duyurdu Tam Boyutta Gör
    NASA, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) görevli dört astronotu, bir tıbbi durum nedeniyle planlanandan erken şekilde Dünya’ya getireceğini açıkladı. Bu karar, istasyon tarihindeki ilk tıbbi tahliye olma özelliğini taşıyor. NASA yetkilileri, söz konusu astronotun durumunun stabil olduğunu ve hayati tehlikesinin bulunmadığını vurguladı.

    NASA Yönetici Jared Isaacman, perşembe günü düzenlenen basın toplantısında bunun acil bir iniş durumu olmadığının altını çizerken NASA’nın her zaman bu kapasiteye sahip olduğunu ve rutin olarak bunun eğitiminin yapıldığını söyledi. Isaacman, yaşanan sağlık sorunu hakkında “Bunu doğru bir şekilde teşhis ve tedavi etme yeteneği Uluslararası Uzay İstasyonunda mevcut değil” diyerek tahliyeye karar verdiğini açıkladı.

    SpaceX’in Crew Dragon kapsülü Endeavour ile 1 Ağustos 2025’te ISS’ye ulaşan Crew-11 ekibi, NASA astronotları Zena Cardman ve Michael Fincke, Japonya’dan Kimiya Yui ve Rusya’dan Oleg Platonov’dan oluşuyor. Ekip, planlanan altı aylık görevlerinin sonuna yaklaşmış durumda. Bu durum tahliye kararını da kolaylaştırıyor.

    Sağlık sorununun detayları açıklanmadı

    NASA, ISS’te ilk kez tıbbi tahliye gerçekleştireceğini duyurdu Tam Boyutta Gör
    NASA, tıbbi durumun ayrıntılarını ve hangi astronotu etkilediğini gizlilik nedeniyle açıklamadı. Ancak NASA Baş Sağlık ve Tıp Sorumlusu Dr. James Polk, durumun uzay yürüyüşü veya operasyonel bir kazayla ilgili olmadığını, tamamen mikrogravite ortamında ortaya çıkan bir sağlık problemi olduğunu belirtti. NASA, 7 Ocak’ta planlanan uzay yürüyüşünü de bu tıbbi durum nedeniyle ertelemek zorunda kalmıştı.

     

    Crew-11’in dönüşü sonrası Crew-12’nin fırlatılması için planlanan tarih ise şubat ortası. NASA, gerekli olursa Crew-12’nin kalkış tarihini öne almayı değerlendiriyor ancak Crew-11 ekibi Dünya’ya dönmeden önce yeni görevin başlaması mümkün görünmüyor.

