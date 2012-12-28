Üniversite öğrencileri Nao Robot'a Gangam Style dansı yaptırdı

Gangnam Style dansı ile dünya çapında popüler olan ve Youtube'da bir milyar izlenme barajını geçen ilk kişi olarak ününe ün katan Koreli şarkıcı PSY, ülkemizdeki üniversite öğrencilerine de ilham verdi. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde düzenlenen Endüstriyel Otomasyon Semineri’nde, öğrencilerin robot çalışmalarına olan ilgisini arttırmak için Gangnam Style ve Moonwalk danslarını yapacak şekilde programlanan Nao Robot ta sergilendi.

Dünya çapında pek çok üniversite tarafından kullanılan hazır robot kiti Nao'ya, öğrenciler özel yazılımlar geliştirerek farklı yetenekler kazandırabiliyor, hareketler yaptırabiliyorlar. Çeşitli kurumlar tarafından dünyanın en iyi eğitim robotu olarak gösterilen Nao, AMD'nin gömülü sistemler için geliştirdiği Geode işlemcisinden güç alıyor ve Linux işletim sistemini kullanıyor. Fiziksel karakteristiği itibariyle orta ölçekli insansı robot olan Nao, Windows ve Mac OS işletim sistemleriyle de uyumlu olup C++, C, Python ve .Net gibi programlama dillerine destel veriyor. Üzerinde iki adet kamera, ethernet ve kablosuz internet bağlantıları bulunan Nao robotun kuşkusuz en önemli özelliklerinin başında kaynak kodlarının açık olması gösterilebilir. Bu sayede bireysel bazda öğrenci ve mühendisler, kurumsal bazda da üniversiteler ile kamu kuruluşları Nao robot üzerinde projelere geliştirebilmekte.