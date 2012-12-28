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Üniversite öğrencileri Nao Robot'a Gangam Style dansı yaptırdı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gangnam Style dansı ile dünya çapında popüler olan ve Youtube'da bir milyar izlenme barajını geçen ilk kişi olarak ününe ün katan Koreli şarkıcı PSY, ülkemizdeki üniversite öğrencilerine de ilham verdi. İstanbul Gelişim Üniversitesi'nde düzenlenen Endüstriyel Otomasyon Semineri’nde, öğrencilerin robot çalışmalarına olan ilgisini arttırmak için Gangnam Style ve Moonwalk danslarını yapacak şekilde programlanan Nao Robot ta sergilendi. 
Dünya çapında pek çok üniversite tarafından kullanılan hazır robot kiti Nao'ya, öğrenciler özel yazılımlar geliştirerek farklı yetenekler kazandırabiliyor, hareketler yaptırabiliyorlar. Çeşitli kurumlar tarafından dünyanın en iyi eğitim robotu olarak gösterilen Nao, AMD'nin gömülü sistemler için geliştirdiği Geode işlemcisinden güç alıyor ve Linux işletim sistemini kullanıyor. Fiziksel karakteristiği itibariyle orta ölçekli insansı robot olan Nao, Windows ve Mac OS işletim sistemleriyle de uyumlu olup C++, C, Python ve .Net gibi programlama dillerine destel veriyor. Üzerinde iki adet kamera, ethernet ve kablosuz internet bağlantıları bulunan Nao robotun kuşkusuz en önemli özelliklerinin başında kaynak kodlarının açık olması gösterilebilir. Bu sayede bireysel bazda öğrenci ve mühendisler, kurumsal bazda da üniversiteler ile kamu kuruluşları Nao robot üzerinde projelere geliştirebilmekte.

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rob dö şambır 6 yıl en beğenilen
Türk üniversitelerinin intihalden öteye geçemeyeceğini artık kabul ettim. Fakat bizleri sanki internet'i yabancı dili olmayan cahil insanlar yerine koymasını kabul edemiyorum:
geekmag.fr/...
direkt aynı programı yüklemişler, dans aynı süre aynı.
bu dansın programını şu adresten indirebilirsiniz developer.aldebaran-robotics.com/...

edit: programı adresi ek
Türk üniversitelerinin intihalden öteye geçemeyeceğini artık kabul ettim. Fakat bizleri sanki internet'i yabancı dili olmayan cahil insanlar yerine koymasını k...
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2 Yanıt Yanıtla +24
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Captain_Ivy 6 yıl
Bi öğremci olamadım. Hep öğrenciydim ben
1 Yanıt Yanıtla +8
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El-Cezeri 6 yıl
Eminönü'nde recep ivedik dansı yapan robotlar var. Hey gidi hemde 1 lira...

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1 Avatar
seas79 6 yıl
Komik olmuş :)
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Guest-334F3CF19 6 yıl
Geliştirilebilir
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cagri_dz 6 yıl
oyle bir baslik olmus ki sanki ogrenciler programlamis gibi.ben mi yanlis anladim bilmiyorum ama aciklik getirmek istedigim birsey var. nao aldebaran sirketi ve entek katkilariyla okudugum gaziantep universitesine de geldiler. denildigi gibi bize de moonwalk ve gangnam style dansı yaptırıldı . denildigi gibi acik kaynakli bir kod evet ama universite ogrencilerinin programladigindan falan bahstmediler .
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MxFxOx 6 yıl
millet oyuncağını bulmuş
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E_Aydin35 6 yıl
İyi bir çalışma olmuş, daha iyi projeler olacaktır.. Bu bilinçte bu tür atılımlar bize büyük bir potansiyelin olduğunu gösteriyor. Programlanabiilir olması ve bazı dillere imkan vermesi güzel.
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Zenci Forvet 6 yıl
Başka uğraş edinsinler bence.
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JakSocket 6 yıl
Yazık la robota
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Lordinarius 6 yıl
Bu robot 30 bin dolar civarı. Bi ara rektörümüzü ikna etmeye çalışmıştık ama alınmadı :(
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Zogguko 6 yıl
daha önce yaptıranlar çok oldu izledim türkiyedekini görmemiştim ama 1e1 aynıydı bitişi vs. robotu alıp yüklemişler göstermişler bir icraat yok
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cengizhan1903 6 yıl
Bi bu eksikti bunuda yaptilar
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whiskeyinthejar 6 yıl
hümonoidlere bas yazılımı
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ozican0148 6 yıl
videodki yer unıversıte fuarı guzelde kısa suruyo
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Captain_Ivy 6 yıl
Bi öğremci olamadım. Hep öğrenciydim ben
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rob dö şambır 6 yıl
Türk üniversitelerinin intihalden öteye geçemeyeceğini artık kabul ettim. Fakat bizleri sanki internet'i yabancı dili olmayan cahil insanlar yerine koymasını kabul edemiyorum:
geekmag.fr/...
direkt aynı programı yüklemişler, dans aynı süre aynı.
bu dansın programını şu adresten indirebilirsiniz developer.aldebaran-robotics.com/...

edit: programı adresi ek
2 Yanıt Yanıtla +24
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