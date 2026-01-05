Bu yıl CES fuarında sergilenecek insansı robotlar satışa da çıkacak: Fiyatlar belli oldu

Tam Boyutta Gör Kullanıcı elektroniği alanındaki ilgi çekici ürünlerin her yıl ziyaretçiler için sergilendiği CES fuarı, yarın resmi olarak kapılarını açacak. Ancak fuar öncesi etkinlikler ve duyurularla birlikte daha şimdiden CES 2026'da bizi nelerin beklediği az çok belli olmuş durumda. Şu ana kadar yapılan paylaşımlar, insansı robotların bu yıl CES'te önemli yer tutacağını gösteriyor.

Üstelik bu robotlardan bazıları daha şimdiden ön siparişe de açılmış durumda. Bu da yakında hayatımıza girecek olan hizmet robotların fiyat aralığı konusunda daha net bir fikre sahip olmamızı sağlıyor.

1X Technologies, İnsansı Hizmet Robotuna 20 Bin Dolara Ön Siparişe Sunuyor

Bu alandaki en dikkat çekici duyurulardan biri 1X Technologies’ten geldi. Şirket, NEO adını verdiği insansı robotu 20 bin dolarlık fiyat etiketiyle ön siparişe açtığını duyurdu. Kullanıcılar doğrudan 20 bin dolar ödemek yerine aylık 499 dolarlık abonelik paketiyle de NEO'nun sahibi olabiecek.

Yaklaşık 1,70 metre boyundaki NEO, çamaşır katlama ve ev temizliği gibi görevleri kendi üzerinde dâhili olarak çalışan bir yapay zeka modeliyle yerine getirebiliyor. Ancak sistem, karşılaştığı yeni ya da karmaşık bir görevde hâlâ insan desteğine ihtiyaç duyuyor. Bu noktada devreye uzaktan bağlanan operatörler giriyor ki NEO'ya dair kafaları en çok karıştıran nokta da bu. Çünkü insanların satın alıp evine getirdiği NEO'ya zaman zaman uzaktan insan operatörlerin bağlanıp müdahale edecek olması, güvenlik ve mahremiyet konularında ciddi soru işaretleri yaratıyor.

CES 2026 öncesi sessizliğini bozan bir diğer şirket ise Zeroth Robotics oldu. Şirket, aralarında M1 adlı küçük boyutlu insansı robotun da bulunduğu beş farklı yapay zeka robotunu CES 2026'da sergileyecek. Sadece 38 santimetre boyundaki M1, bir hizmet robotu olmaktan ziyade bir ev arkadaşı olarak konumlandırılıyor. Hatırlatmalar yapabilen, düşme algılama ve ev içi izleme gibi işlevler sunan robot, Google’ın Gemini yapay zeka modeliyle çalışıyor. Başlangıç fiyatı 2.899 dolar olarak açıklanan M1 için ön siparişlerin 2026’nın ilk çeyreğinde açılması, genel satışların ise Nisan ayında başlaması planlanıyor.

Daha ulaşılabilir bir ev robotu hedefiyle sahneye çıkan SwitchBot ise Onero H1 modelini sergileyecek. Tekerlekli bir gövdeye sahip olan bu insansı robot, şirket tarafından “en erişilebilir yapay zeka ev robotu” olarak tanımlanıyor. Onero H1, görsel, derinlik ve dokunsal verileri birlikte işleyebilen OmniSense adlı bir görüş-dil-eylem modeliyle çalışıyor. Yayınlanan tanıtım videolarında robotun kahve hazırlamadan cam silmeye kadar pek çok görevi başarıyla yerine getirdiği görülüyor. Ancak sektör takipçileri, bu tür videoların kontrollü koşullarda çekildiğini ve gerçek ev ortamlarındaki performansın her zaman bu seviyede olmayabileceğini hatırlatıyor.

Tam Boyutta Gör CES sahnesinde insansı robot vizyonunu daha uzun vadeli bir çerçeveye oturtan şirketlerden biri de LG olacak. Güney Koreli teknoloji devi, CLOiD adını verdiği ev robotunu “Zero Labor Home” vizyonunun merkezine yerleştiriyor. Beş parmaklı ellere sahip olan CLOiD, hassas manipülasyon gerektiren görevler için tasarlanmış. Şu ana kadar yapılan demolarda robotun buzdolabından ürün alması, fırına tepsi yerleştirmesi ve çamaşır katlaması gibi görevler sergilendi. Ancak LG, CLOiD’in fiyatı ve çıkış tarihi konusunda henüz somut bir bilgi paylaşmış değil.

DeepSeek, yeni modeliyle dengeleri bir kez daha değiştirebilir 2 gün önce eklendi

Bu tabloya bakıldığında CES 2026, insansı robotlar için bir dönüm noktası olacak gibi görünüyor. Ancak bu dönüm noktası, robotların gerçekten evlerimize girmesinden çok, bu teknolojinin artık pazarlanabilir bir ürün hâline getirilmeye çalışıldığını gösteriyor. Çünkü tüm bu duyurulara rağmen, insansı robotların kısa vadede evlerin vazgeçilmez bir parçası hâline gelip gelemeyeceği konusunda ciddi soru işaretleri var. Önümüzdeki birkaç yıl, bu iddialı fiyat etiketlerinin ve vaat edilen yeteneklerin ne kadarının gerçeğe dönüşeceğini net biçimde ortaya koyacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Yazılım

Yapay Zeka Haberleri

Bu yıl CES'te sergilenecek insansı robotlar satışa da çıkacak

Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: