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Unutkanlar için Kickstarter'ın destek aradığı akıllı buton: Droplet

4 yıl
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Cep Tel Aksesuarları
Can Tunçer
Haber Editörü
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Unutkanlar için Kickstarter'ın destek aradığı akıllı buton: Droplet
Özellikle kendi evinde yaşayan kişilerin bildiği üzere tuvalet kağıdı, peçete ya da balıklara yem verme gibi işlemler genelde unutuluyor ve bunlar en unmadık anda sıkıntı çıkabiliyor. İçilmesi gereken ilaçların unutulması ise hayati sorunlar dahi yaşatabiliyor. Unutkanlık sürecine teknolojik bir dokunuş yapan Droplet, Kickstarter hedefine emin adımlarla ilerliyor.
Site üzerinde Sohan Japa tarafından eklenen ve koyduğu 80,000$ hedefin 60,000$'lık bölümü bitimine 20 gün kala toplamayı başaran Droplet, prizi takılan ana birimiyle bulunan ortam içerisinde kendine özel bir ağ kuruyor. Geliştirilen ufak botunlar ise istenilen her noktaya takılarak akıllı telefon uygulaması üzerinden belirlenen unsurların unutulmaması sağlanıyor. 
Örneğin akvaryum üzerine balıklara yem vermek için programlanmış (Uygulama üzerinden) bir buton takılıyor ve bu buton balıklara yem verilmediği zaman akıllı telefon üzerinden kişilere bildirim veriyor. Yem verildiği zaman butonu basılarak bildirim sonlandırılıyor. Bu sistem ilaç kutusu üzerine takılarak ilaç alınmadığı zaman da bildirim verebiliyor ve ters olarak örneğin tuvalet kağıtı azaldığı zaman tek buton üzerinden akıllı telefona "tuvalet kağıdı almalısın" şeklinde bildirim de ekleyebiliyor. Droplet basit mesajlar göndermek için ayarlanabiliyor ve çocukların dahi kontrol edebileceği bir seçenek oluşturuyor.
Yapılacak en az 39$ bağış ile tek bir buton ve merkez ünitesi ile elde edilebilen Droplet hakkında hazırlanan açıklayıcı tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.

https://www.kickstarter.com/projects/653567732/droplet-the-smart-reminder Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
St Batuhan 4 yıl
Çocuklar kontrol edebilecek kıvamdaysa balıkları öldürmek adına ya butona basarlarsa, verildi verildi deyip ardından balıklar mefta olursa. Ya çocuk balık yemek istiyorsa akşama ve bununla erişirse nirvanaya, neyse yine de iyi bir başarı 80'in 60 ını bu kadar süre kala toplamak, demek ki insanlar ciddi manada unutkanlık sıkıntısı çekiyor.
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yokbeolumbe 4 yıl
Aklıma Memento geldi.
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