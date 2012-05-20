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Uygulama Haber 20 Mayıs Bölüm "Mobil Dünyaya Dair Ne Varsa Burada!

7 yıl
55,2b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Mobil dünyadaki uygulama ve oyunları değerlendirdiğimiz Uygulama Haberi programımızın 4. bölümünde sizler için birbirinden farklı ve dikkat çeken oyunlara ve uygulamalara yer verdik. 
 

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gun 7 yıl en beğenilen ayhand28
ayhand28

Mobil sürümden izleyemiyoruz en azından benim Android telefon açmıyor. Üzgünüz bu video yürütülemez uyarısı alıyorum. Ek olarak YouTube den de yayın yaparsaniz seviniriz..

Nasıl bir sistem kullanıyorsunuz acaba ?

Hangi telefon ile hangi sayfadan hangi ayarlarda giriyorsunuz. Ofiste yaptığımız denemelerde tüm android cihazlarda çalıştırabiliyoruz. İlginçtir mesajı attığınızda mobil sürümden atılmıştır diye birşeyde dememiş.
ayhand28Mobil sürümden izleyemiyoruz en azından benim Android telefon açmıyor. Üzgünüz bu video yürütülemez uyarısı alıyorum. Ek olarak...
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2 Yanıt Yanıtla +8
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gun 7 yıl Nef'i
Your Life İs Mine

gun

ayhand28

Mobil sürümden izleyemiyoruz en azından benim Android telefon açmıyor. Üzgünüz bu video yürütülemez uyarısı alıyorum. Ek olarak YouTube den de yayın yaparsaniz seviniriz..

Nasıl bir sistem kullanıyorsunuz acaba ?

Hangi telefon ile hangi sayfadan hangi ayarlarda giriyorsunuz. Ofiste yaptığımız denemelerde tüm android cihazlarda çalıştırabiliyoruz. İlginçtir mesajı attığınızda mobil sürümden atılmıştır diye birşeyde dememiş.

Belki tümüyle haklı olabilirsiniz ancak sert çıkmanızı hoş bulmadım. Ayrıca bir mesaj sonra açıklamasını da yapmış mevzu bahis kullanıcı. Birkaç yöneticiden de daha aynı tavrı gördüğüm için söyleme gereği duydum. Gerçekten bazen haksız yorumlar da yapılıyor. Acımasız yorumlar da yapılıyor. Ancak nasıl bir tezgahtarın müşterisine hiçbir zaman ters çıkmaması gerekiyorsa aynı şekilde sizin de bu durumunuz farksız. Çünkü internet sitelerinin de sermayesi kullanıcılar. Bu tutumlar beni siteden soğutmaya başladı. Bu konu üzerinde biraz daha durmanızı tavsiye ediyorum.

İyi Çalışmalar...

Hangi sert çıkmadan bahsediyorsunuz anlamadım ?

Ben sert çıkışmadım, karşıdakide öyle anlamadı zaten kendisi ile özel mesajdan da görüşüyoruz. Bu konu üzerine oldukça eğiliyorum arkadaş mobil tarayıcı olarak kendini göstermemiş olabilir bu yüzden de flash versiyon açmaya çalışmış olabilir diye son cümleyi öyle kurdum. Yardımcı olmaya çalışıyorum yanlış anlaşılıyorum. Cevap yazmasak kimse ilgilenmiyor diyor.

Ben bu soruyu sorunca bir çok arkadaş daha mesaj attı ve hatanın büyük ihtimal kafamda bir şeması çıktı. Uyarınız için teşekkürler ama yanlış olduğunu düşünüyorum. Size karşıda sert çıktığımı düşünüyorsanız kusura bakmayın öyle davranmak istemedim.
Your Life İs Minegunayhand28Mobil sürümden izleyemiyoruz en azından benim And...
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DH Misafiri 6 yıl
telefonum nokia 603 cok net bir sekilde butun mobil surum videolari izleyebiliyorum. Android li alt seviye telefonlarin neden oyle yaptigini cok merak ettim
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photo sir 7 yıl
.
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Red_devil33 7 yıl
gün oksoy kusura bakma ama hiç akıcı anlatamıyorsun .
düşünüyorsun çok sıkıcı oluyor. Ses tonuda bence itici
Mesela kaan narlı olsun mesut çevik ve diger usta sunumcular çok sürükleyici anlatıyorlar.... Böyle bi yorum yaptığım için üzgünüm ama içimden geçeni yazdım tekara özür dilerim
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gun 7 yıl Red_devil33
Red_Devil33

gün oksoy kusura bakma ama hiç akıcı anlatamıyorsun .
düşünüyorsun çok sıkıcı oluyor. Ses tonuda bence itici
Mesela kaan narlı olsun mesut çevik ve diger usta sunumcular çok sürükleyici anlatıyorlar.... Böyle bi yorum yaptığım için üzgünüm ama içimden geçeni yazdım tekara özür dilerim

Şefaf yorumunuz için teşekkür ederim. Evet bu biraz deneyim meselesi. Doğaçlama inceleme tarzı yorum yapmak çok kolay bir iş değil bunlar ilk programlar ayrıca bahsettiğiniz kişiler yıllarca önceden hazırladıkları metinler üzerine pratik yaptılar benim biraz vaktim var. Fakat ses tonu konusunda bir şey diyemiyeceğim bu konuda pek yapacak bişi yok daha genizden düz bir ses tonu kullanmaya çalışabilirim.
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kng09 7 yıl
ya arkdas ınceledıgınız oyunlar 8 yasındakı kız kardesımın oynuyacagı oyunlar. cok gerksız . hıc ıncelememenız daha ıı bence hatta cocuk programı yapın orada ınceleyın.
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|M|N|Ç| 7 yıl
gun
ayhand28 Mobil sürümden izleyemiyoruz en azından benim Android telefon açmıyor. Üzgünüz bu video yürütülemez uyarısı alıyorum. Ek olarak YouTube den de yayın yaparsaniz seviniriz..
Nasıl bir sistem kullanıyorsunuz acaba ? Hangi telefon ile hangi sayfadan hangi ayarlarda giriyorsunuz. Ofiste yaptığımız denemelerde tüm android cihazlarda çalıştırabiliyoruz. İlginçtir mesajı attığınızda mobil sürümden atılmıştır diye birşeyde dememiş.

bende htc evo 3d var bazı videolarınız gerçekten izlenmiyor arkadaşın dediği hatayı alıyorum
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srkbyz 7 yıl
bı arkadasın dedıgı gibi bence daha hızlı ve daha cok oyun tanıtımı yapmanızı tavsıye ederız.
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Agababangida 7 yıl
İphone 3g s ile seyredemiyorum.
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Ordinary Story 7 yıl Agababangida
El-Diablo

İphone 3g s ile seyredemiyorum.


iPod Touch 4G'den izliyorum, sorun çıkmıyor. Aynı işletim sistemine rağmen iPhone 3GS'nin sorun çıkartması tuhaf.
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Niklaus1864 7 yıl
Symbian belle işletim sistemli oyunlardan bahsedermisiniz :)
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Halit1x1 7 yıl
Burda telde açılmıyo diyonuzda ben kendi telimde deniyim dedim açtım
htc evo 3d
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thorismund 7 yıl
nba jam zamanında koca kafalarla atari salonlarında oynadıgımız oyun şimdi telefonlarımızda bi klasik olmuş ve yeni özellikleriyle harika...
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