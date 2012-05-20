Uygulama Haber 20 Mayıs Bölüm "Mobil Dünyaya Dair Ne Varsa Burada!

Kurucu ve Yayın Direktörü
|telefonum nokia 603 cok net bir sekilde butun mobil surum videolari izleyebiliyorum. Android li alt seviye telefonlarin neden oyle yaptigini cok merak ettim
|.
| gün oksoy kusura bakma ama hiç akıcı anlatamıyorsun .
düşünüyorsun çok sıkıcı oluyor. Ses tonuda bence itici
Mesela kaan narlı olsun mesut çevik ve diger usta sunumcular çok sürükleyici anlatıyorlar.... Böyle bi yorum yaptığım için üzgünüm ama içimden geçeni yazdım tekara özür dilerim
Red_Devil33
Şefaf yorumunuz için teşekkür ederim. Evet bu biraz deneyim meselesi. Doğaçlama inceleme tarzı yorum yapmak çok kolay bir iş değil bunlar ilk programlar ayrıca bahsettiğiniz kişiler yıllarca önceden hazırladıkları metinler üzerine pratik yaptılar benim biraz vaktim var. Fakat ses tonu konusunda bir şey diyemiyeceğim bu konuda pek yapacak bişi yok daha genizden düz bir ses tonu kullanmaya çalışabilirim.
|ya arkdas ınceledıgınız oyunlar 8 yasındakı kız kardesımın oynuyacagı oyunlar. cok gerksız . hıc ıncelememenız daha ıı bence hatta cocuk programı yapın orada ınceleyın.
gun
bende htc evo 3d var bazı videolarınız gerçekten izlenmiyor arkadaşın dediği hatayı alıyorum
|bı arkadasın dedıgı gibi bence daha hızlı ve daha cok oyun tanıtımı yapmanızı tavsıye ederız.
|İphone 3g s ile seyredemiyorum.
El-Diablo
iPod Touch 4G'den izliyorum, sorun çıkmıyor. Aynı işletim sistemine rağmen iPhone 3GS'nin sorun çıkartması tuhaf.
|Symbian belle işletim sistemli oyunlardan bahsedermisiniz :)
|Burda telde açılmıyo diyonuzda ben kendi telimde deniyim dedim açtım
htc evo 3d
|nba jam zamanında koca kafalarla atari salonlarında oynadıgımız oyun şimdi telefonlarımızda bi klasik olmuş ve yeni özellikleriyle harika...
Nasıl bir sistem kullanıyorsunuz acaba ?
Hangi telefon ile hangi sayfadan hangi ayarlarda giriyorsunuz. Ofiste yaptığımız denemelerde tüm android cihazlarda çalıştırabiliyoruz. İlginçtir mesajı attığınızda mobil sürümden atılmıştır diye birşeyde dememiş.
Hangi sert çıkmadan bahsediyorsunuz anlamadım ?
Ben sert çıkışmadım, karşıdakide öyle anlamadı zaten kendisi ile özel mesajdan da görüşüyoruz. Bu konu üzerine oldukça eğiliyorum arkadaş mobil tarayıcı olarak kendini göstermemiş olabilir bu yüzden de flash versiyon açmaya çalışmış olabilir diye son cümleyi öyle kurdum. Yardımcı olmaya çalışıyorum yanlış anlaşılıyorum. Cevap yazmasak kimse ilgilenmiyor diyor.
Ben bu soruyu sorunca bir çok arkadaş daha mesaj attı ve hatanın büyük ihtimal kafamda bir şeması çıktı. Uyarınız için teşekkürler ama yanlış olduğunu düşünüyorum. Size karşıda sert çıktığımı düşünüyorsanız kusura bakmayın öyle davranmak istemedim.