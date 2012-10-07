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Uygulama Haber 25. Bölüm "En iyi iOS ve Android uygulamaları" (Ses Düzeltildi)

6 yıl
39,9b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
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Videodaki ses probleminden dolayı bugün tekrar çekim yapıldı iyi eğlenceler.

Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda kullanabileceğiniz haftanın en iyi oyun ve uygulamaları  tanıttığımız Uygulama Haber programımızın 25. Bölümünde sizleri birbirinden farklı oyun ve uygulamalar bekliyor.
 
 


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qualina 6 yıl en beğenilen
ses sadece bende mi kötü çıkıyor?
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hooper 6 yıl
Ses bir yükseliyor bir alçalıyor gece gece korktum izlerken :)
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1 Avatar
Diablo99 6 yıl
Ya program güzelde çok fazla oyun tanıtıyorsunuz.Birazda değişik uygulamalar olsa çok daha güzel olucak.
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Amedra 6 yıl
Moodoscope bence gereksiz bir uygulama ama yine de kullanılmayacak bir derecede değil.
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steelpanther 6 yıl
Eski tadı yok bence, yeni videolarda hep iki kişi karşılıklı konuşuyor, bir yandan da youtube'dan videolar gösteriliyor. Oysa eskiden tamamını kendiniz çeker, tanıtımın sonunda da bizi oyunla "baş başa" bırakırdınız...
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Cumadangeldim 6 yıl
Hani oyun, program hoşuma gittiyse ios için. Olmaz olsun böyle iş
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HonanımDaber 6 yıl Cumadangeldim
Cumadangeldim

Hani oyun, program hoşuma gittiyse ios için. Olmaz olsun böyle iş

+1 xperia var adamakıllı oyun oynayamıyoruz
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byJuck 6 yıl
uygulamalar çok izin istiyor
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Felina. 6 yıl
Moodoscope android için olsaydı iyiydi
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pastadanadam 6 yıl
Bari dublaj yapsaydınız :D
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war3z 6 yıl
elinize sağlık
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gun 6 yıl
Video'da ses sorunu düzeltildi. Tekrar çekmek zorunda kaldık.
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Türkuaz 6 yıl
Bu programı seviyorum :)
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kmesne 6 yıl
Bakın Hala Diyorum Çiz Gitsin adlı türk yapımı bir oyun var
DrawSomething in kopyası fakat türk yapımı ve türkçe ve türkler oynuyor
Bu uygulamayı da paylaşırsanız hem yapımcı kazanır hemde daha çok kişi oynar
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LKLC 6 yıl
sertacarslan



Yahu ben android kullanıcısı olarak yedi tane ios uygulamasını izlemek ya da bunları atlamak için ekranı defalarca kez mıncıklamak zorunda mıyım?


evet.

geçenlerde de aynı şeyleri yazmıştın, bıkmadın mı? ne yapsınlar yani hepsini android uygulaması mı koysunlar.
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sertacarslan 6 yıl LKLC
LKLC

sertacarslan



Yahu ben android kullanıcısı olarak yedi tane ios uygulamasını izlemek ya da bunları atlamak için ekranı defalarca kez mıncıklamak zorunda mıyım?


evet.

geçenlerde de aynı şeyleri yazmıştın, bıkmadın mı? ne yapsınlar yani hepsini android uygulaması mı koysunlar.

Sana ne?
Forumda ne işin var, git dernek mernek birşey bul kendine. Herkes seninle aynı fikirde olur, rahat olursun...
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