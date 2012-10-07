Uygulama Haber 25. Bölüm "En iyi iOS ve Android uygulamaları" (Ses Düzeltildi)

Videodaki ses probleminden dolayı bugün tekrar çekim yapıldı iyi eğlenceler.





Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda kullanabileceğiniz haftanın en iyi oyun ve uygulamaları tanıttığımız Uygulama Haber programımızın 25. Bölümünde sizleri birbirinden farklı oyun ve uygulamalar bekliyor.





God of Blades (iOS)

The CATch (Android-iOS)

Jetpack Joyride (Android-iOS)

Huebrix (Android-iOS)

Lili (iOS)

Moodoscope (iOS)

OffWorld (Android-iOS)

OffMaps 2 (iOS)

Draw Mania (Android-iOS-iPad)

Super Monsters Ate My Condo (iOS)

catch-22 (iOS)

Infactonator (Android-iOS)

Wimp: Who Stole MY Pantioes (iOS)

Rail Rush (Android-iOS)

