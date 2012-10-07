Uygulama Haber 25. Bölüm "En iyi iOS ve Android uygulamaları" (Ses Düzeltildi)

Kurucu ve Yayın Direktörü
Videodaki ses probleminden dolayı bugün tekrar çekim yapıldı iyi eğlenceler.
Android ve iOS işletim sistemli cihazlarda kullanabileceğiniz haftanın en iyi oyun ve uygulamaları tanıttığımız Uygulama Haber programımızın 25. Bölümünde sizleri birbirinden farklı oyun ve uygulamalar bekliyor.
- God of Blades (iOS)
- The CATch (Android-iOS)
- Jetpack Joyride (Android-iOS)
- Huebrix (Android-iOS)
- Lili (iOS)
- Moodoscope (iOS)
- OffWorld (Android-iOS)
- OffMaps 2 (iOS)
- Draw Mania (Android-iOS-iPad)
- Super Monsters Ate My Condo (iOS)
- catch-22 (iOS)
- Infactonator (Android-iOS)
- Wimp: Who Stole MY Pantioes (iOS)
- Rail Rush (Android-iOS)
Paylaş Tweetle
+1 xperia var adamakıllı oyun oynayamıyoruz
DrawSomething in kopyası fakat türk yapımı ve türkçe ve türkler oynuyor
Bu uygulamayı da paylaşırsanız hem yapımcı kazanır hemde daha çok kişi oynar
evet.
geçenlerde de aynı şeyleri yazmıştın, bıkmadın mı? ne yapsınlar yani hepsini android uygulaması mı koysunlar.
Sana ne?
Forumda ne işin var, git dernek mernek birşey bul kendine. Herkes seninle aynı fikirde olur, rahat olursun...