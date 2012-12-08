Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Standart Oynatıcı MP3 Ses
Oto. Başlat (?)
Sıradaki Video
0 sn. ▶
İPTAL ET

Uygulama Haber 33. Bölüm "Heroes of Order & Chaos ,500px, Bladeslinger ve daha fazlası..."

6 yıl
5,1b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
gun
Kurucu ve Yayın Direktörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Uygulama Haber programımızın 33. bölümünde iOS ve Android işletim sistemleri için hazırlanan oyun ve faydalı uygulamaları incelemeye ve değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu haftaki bölümümüzde gündelik hayatta kolaylık sağlayacak uygulamalar ve oyunlar sizleri bekliyor.  

  • Heroes of Order & Chaos  (Android iOS)
  • Infinity Run 3D (iOS)
  • Rope Escape (Android - iOS)
  • McDonald's (Android - iOS)
  • Punch Hero  (Android iOS)
  • Dragon Slayer  (Android iOS)
  • Bladeslinger (iOS)
  • Boost 2 (Android - iOS)
  • Pixlr Express (Android iOS)
  • Micro Miners (iOS)
  • Beatdown  (iOS)
  • Magic Orbz (iOS)
  • 500px   (Android - iOS)
  • Grand Theft Auto (iOS)

    •    

    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    2 Avatar Avatar
    Holy Templar 6 yıl
    güzelmiş
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Prequel 6 yıl
    orain
    Zig Zag Mc Donalds Android versiyonu ülkenizde kullanılamıyor diyor
    bende kullanılıyor

    Bu öğe Turkcell Samsung GT-I9300 cihazınızla uyumlu değil.


    Turkcell Samsung GT-I9300
    Bu öğe cihazınızın bulunduğu ülkede yüklenemez.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    orain 6 yıl
    Zig Zag
    Mc Donalds Android versiyonu ülkenizde kullanılamıyor diyor

    bende kullanılıyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    denostar 6 yıl
    Rope Escape bayağı uzun zamandır Android'de var. Başka bir oyun mu bu?
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    war3z 6 yıl
    Elinize sağlık takipteyiz
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    trsinapsis 6 yıl
    Eskisi gibi özgün ve güzel oyunlar çıkmıyor programda :(
    Yanıtla +2
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Zig Zag 6 yıl
    Mc Donald's Android versiyonu ülkenizde kullanılamıyor diyor
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    orain 6 yıl
    sağdaki uygulamalar listesine bakmaz olaydım bu haftayı izlemeden geçiricem !
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    MrKattchup 6 yıl
    DH nin en iyi programı bence ,telefonumda şuan kullandığım çoğu uygulamayı bulmamı sağlayan program teşekkürler.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    gun 6 yıl
    Ad blocker açıksa hata verebilir.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    swat882 6 yıl
    çok güzel bir programdı teşekkürler


    haftaya şöyle güzel bir gta vice city incelemesi yaparsınız artık
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    steelpanther 6 yıl
    Başlıkta sorun var sanırım, geçen haftanın oyunları yazıyor.
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Sagelocanda 6 yıl
    Bu kişi blok listesinde "block" ve mesajı bloklandı.
    Bu kişinin mesajını görmek için bloğunu kaldır..
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
    Daha Fazla Yorum Yükle
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sıradaki
    Bitince Sıradakine Geç
    09:23
    280.000 TL'lik 8K televizyon Türkiye'de | İşte detaylar
    9,2b izlenme · 1 hf.
    54:06
    Mobilite | Başkasının pasaportuna IMEI kaydı yapılamayacak
    6,5b izlenme · 4 gün
    25:20
    Huawei telefonlara Google darbesi | Android kullanımına sınırlama
    12,2b izlenme · 2 gün
    09:06
    Google'ın oyun alanına girdim | İşte detaylar
    2,8b izlenme · 6 gün
    12:19
    Oppo Reno ile ilk karşılaşma: Göz alıcı tasarım
    9b izlenme · 4 hf.
    00:00
    Cep telefonlarında ÖTV Zammı | Konuk: Vergi uzmanı Dr. Ozan Bingöl
    8b izlenme · 3 hf.
    17:11
    Google Stadia inceleme | Bilgisayar, konsol olmadan 4K oyun oyna
    8,4b izlenme · 1 hf.
    11:01
    Huawei için bunun telafisi çok zor | ARM krizi ve etkileri
    12,9b izlenme · 1 gün
    12:35
    Samsung Galaxy A70 mercek altında: Merak edilen her şey
    7,5b izlenme · 3 hf.
    05:25
    150.000TL'lik oyuncu sistemi testte | ACER Predator Thronos ön inceleme
    8,9b izlenme · 2 hf.
    07:36
    Hiçbir Zaman Çıkış Yapmayan PlayStation Özel Oyunu!
    9,3b izlenme · 2 hf.
    07:12
    Honor 20 Pro elimizde | Dünyanın ilk f/1.4 kameralı telefonu
    6,8b izlenme · 1 gün
    12:58
    Karşınızda Android 10: Özellikler ve izlenimler
    14,3b izlenme · 2 hf.
    Sorgu: 0,406 saniye (WEB2)
    Alternatif Görünümler Geri Bildirim