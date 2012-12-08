Uygulama Haber 33. Bölüm "Heroes of Order & Chaos ,500px, Bladeslinger ve daha fazlası..."

Heroes of Order & Chaos (Android - iOS)

Infinity Run 3D (iOS)

Rope Escape (Android - iOS)

Boost 2 (Android - iOS)

Micro Miners (iOS)

Beatdown (iOS)

Magic Orbz (iOS)

Grand Theft Auto (iOS)





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Uygulama Haber programımızın 33. bölümünde iOS ve Android işletim sistemleri için hazırlanan oyun ve faydalı uygulamaları incelemeye ve değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu haftaki bölümümüzde gündelik hayatta kolaylık sağlayacak uygulamalar ve oyunlar sizleri bekliyor.