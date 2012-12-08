Uygulama Haber 33. Bölüm "Heroes of Order & Chaos ,500px, Bladeslinger ve daha fazlası..."

Kurucu ve Yayın Direktörü
Uygulama Haber programımızın 33. bölümünde iOS ve Android işletim sistemleri için hazırlanan oyun ve faydalı uygulamaları incelemeye ve değerlendirmeye devam ediyoruz. Bu haftaki bölümümüzde gündelik hayatta kolaylık sağlayacak uygulamalar ve oyunlar sizleri bekliyor.
Heroes of Order & Chaos (Android - iOS)
Infinity Run 3D (iOS)
Rope Escape (Android - iOS)
McDonald's (Android - iOS)
Punch Hero (Android - iOS)
Dragon Slayer (Android - iOS)
Bladeslinger (iOS)
Boost 2 (Android - iOS)
Pixlr Express (Android - iOS)
Micro Miners (iOS)
Beatdown (iOS)
Magic Orbz (iOS)
500px (Android - iOS)
Grand Theft Auto (iOS)
Paylaş Tweetle
Paylaş Tweetle
Bu öğe Turkcell Samsung GT-I9300 cihazınızla uyumlu değil.
Turkcell Samsung GT-I9300
Bu öğe cihazınızın bulunduğu ülkede yüklenemez.
bende kullanılıyor
haftaya şöyle güzel bir gta vice city incelemesi yaparsınız artık
Bu kişinin mesajını görmek için bloğunu kaldır..