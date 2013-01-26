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Uygulama Haber 37. Bölüm karşınızda

6 yıl
4,2b
1
Mobil Uygulamalar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
LesEnfantsTerribles
Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
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Android ve iOS işletim sistemli cihazlarınızda kullanabileceğiniz ve oynayabileceğiniz oyun ve uygulamalara yer verdiğimiz Uygulama Haber programımızın 37. bölümü yine dopdolu. Cihazlarınızın depolama alanında yer açmaya hazır olun.

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Provisional 6 yıl en beğenilen
SystemApps
windows phone platformuna küçük küçük yer verilmeye başlanmadığı sürece hiç bir uygulama haberini izlememe kararı aldım...açık açık tavır koyuyorum kimin umrunda olursa artık :D

Windows Phone'da oyun & uygulama var mı sanki?

En iyi oyunu, 11 TL'ye satılan, geçen senenin "Haftanın En İyi Android Oyunları" programında incelemesi yapılan, Assassin's Creed™ - Altaïr's Chronicles HD.
WP gelişsin, WP Store gelişsin yaygınlaşsın, DH zaten videolarında yer verir.
Ancak şu anki hâliyle bu imkansız.
SystemAppswindows phone platformuna küçük küçük yer verilmeye başlanmadığı sürece hiç bir uygulama haberini izlememe kararı aldım...açık açık t...
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Mortuuus 6 yıl
Hepsi parali
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murat_yılmaz 6 yıl
Heroes & Castles çok güzel bir oyun bence, umarım android için de çıkar :=)
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KinGEagLE 6 yıl
Çok bilinmeyen ama mükemmel bir oyun tavsiye edeceğim.Pokemon oyunu ile neredeyse birebir.Sadece adı başka diyebilirim . Herkes nintendoda zevkle pokemon oyunu oynarken biz neden marum kalalım . .ios ve android için free to play online modu çok iyi çok kapsamlı çok eğlenceli bir oyun kesinlikle uygulama haberde olmalı Mighty Monsters! play.google.com/...
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DH Misafiri 6 yıl
Her uygulama haberinin yorumlarında şu gereksiz tartışmalar olmak zorundamı. İsteyen android bir tlf kullanır isteyen ios isteyen wp. Bu kadar fan olmak sizlerin cebinize para koyuyuormu bilmiyorum. Bırakın isteyen istediğini istediği yerde oynasın, kullansın. Burdada oyunları uygulamaları tartışsın...
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HolyHell 6 yıl
serverdx
HolyHellSadece Androidde olan oyunların olması hiçde beni şaşırtmadı çünkü gereksiz boş amatör uygulama o uygulamalarda anca galaxy ailesine veya diğer android telefonlara yakışır
Yeni bir fiş öğrendim paylaşmak isterim ali kulakları çınlayınca zevk alan cinstendi.

Ne saçmalıyon boş boş konuşma hadi
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serverdx 6 yıl
play.google.com/... ayrı bir benchmark for android
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serverdx 6 yıl
HolyHell
Sadece Androidde olan oyunların olması hiçde beni şaşırtmadı çünkü gereksiz boş amatör uygulama o uygulamalarda anca galaxy ailesine veya diğer android telefonlara yakışır

Yeni bir fiş öğrendim paylaşmak isterim ali kulakları çınlayınca zevk alan cinstendi.
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RAN7843 6 yıl
sanki cok sikilmislar gibi program yapmislar o da bana oyle geldi
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HolyHell 6 yıl
Sadece Androidde olan oyunların olması hiçde beni şaşırtmadı çünkü gereksiz boş amatör uygulama o uygulamalarda anca galaxy ailesine veya diğer android telefonlara yakışır
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HolyHell 6 yıl
enaz3posta
ios yakinda symbiana doner

Yaw Bunlar böyle cahilce boşca konuşunca sinirlerim fırlıyor iOS Symbiana dönecekmiş haha iOS Androidden 3 sene daha ileride iOS gibi mobil işletim sistemi varmı bu android kötü dese bile artık ben bunu hesaba katmam.
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