Uygulama Haber 37. Bölüm karşınızda

Mobil Cihaz Editörü - Video Editörü
Android ve iOS işletim sistemli cihazlarınızda kullanabileceğiniz ve oynayabileceğiniz oyun ve uygulamalara yer verdiğimiz Uygulama Haber programımızın 37. bölümü yine dopdolu. Cihazlarınızın depolama alanında yer açmaya hazır olun.
- Super Hexagon Android ios
- IBB Cep Trafik Android ios
- Death Track Android
- Kareteka ios
- Stars vs Paparazzi Android
- Garfield’s Defense 2 Android ios
- Mobile GPU Mark Android ios
- Spaceteam ios
- Pah! Android ios
- Momonga Pinball Adventures ios
- Big Win Basketball Android ios
- Heroes and Castles ios
- Skee Ball 2 ios
- Switch Android ios
- NewsWhip ios
- Little Things Forever Android ios
- Panaroma - 360 Android
- Packing Pro ios
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Windows Phone'da oyun & uygulama var mı sanki?
En iyi oyunu, 11 TL'ye satılan, geçen senenin "Haftanın En İyi Android Oyunları" programında incelemesi yapılan, Assassin's Creed™ - Altaïr's Chronicles HD.
WP gelişsin, WP Store gelişsin yaygınlaşsın, DH zaten videolarında yer verir.
Ancak şu anki hâliyle bu imkansız.