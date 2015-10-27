Uygulama Haber : Öğrenciler için işe yaracak 5 uygulama

Uygulama Haber'in yeni bölümüne hoşgeldiniz, ben Yunus. Bu hafta öğrencilerin çok fazla işine yarayacak eğitim uygulamalarını sizler için değerlendirdik. Bakalım bunlar hangileri...

Bunlara kısaca göz atmak gerekirse;

1. Kamera kadrajına gösterdiğimiz soruları çözen PhotoMath

2. Kullanıcılar arasında yardımlaşarak soruların cevaplandığı Brainly

3. Pratik ve sade arayüzüyle matematik işlemlerimizi çözen MalMath

4. Kapsamlı bir hazırlık uygulaması Üniversiteye Hazırlanıyorum

5. Detaylı kategorisi ve kaliteli içeriği ile Mobil Dershane

1. PhotoMath - Ücretsiz

Günümüzde hesap makineleri artık yerini geniş ölçekli hesap makinesi uygulamalarına, yani cep telefonlarına bıraktı. Bunlardan en önemlilerinden biri olan PhotoMath ise, teknolojinin geldiği son noktayı gözler önüne seriyor. Uygulama, telefon kamerasını kullanarak, kadraja sokulan soruyu çok kısa süre içerisinde çözümlüyor. En dikkat özelliği ise soruyu çözmekle kalmayıp, birde çözüm yollarını detaylı şekilde göstermesi. Herhangi bir tuşa basıp soruyu çekmeye gerek kalmadan, direk kendisi soruyu algılayıp kendi içerisinde işleme alıyor. Ayrıca PhotoMath çözülen problemleri de hafızasında tutarak geriye dönük inceleme şansıda tanıyor. En zor soruları dahi hızlı ve zahmetsiz çözmek çok kolay, yalnızca sorunun düzgün ve okunaklı olması yeterli. Uygulamanın boyutu ise 7 MB.

2. Brainly - Ücretsiz

Öğrenciler arasında oluşturulmuş bir sosyal platform olan Brainly ile ödevler, sınavlar, genel kültür, bilgisayar, LYS, TEOG, YGS gibi birçok konuda sorular yardımlaşarak çözümleniyor. Uygulamayı açtıkdan sonra dilerseniz üye olmadanda girebilirsiniz, fakat sorulara cevap vermek ve tecrübe puanları kazanmak için üye olarak girmeniz gerekiyor. Soruyu sorarken dilersek sorumuza bir fotoğraf ekleyebildiğimiz gibi, ses kaydı da yaparak sorumuzu sorabiliyoruz. Aynı zamanda ilk cevabı verecek kişiye puan hediye edebiliyoruz. Hediye edeceğimiz puanlarıda başkalarının sorularına vereceğimiz cevaplarla kazanıyoruz. Sorumuza cevap geldikçe uygulama bunu bize bildirim ile iletiyor. Sorulara verilen cevaplara yorum ile katılmak ve değerlendirme yapmak mümkün. Ayrıca teşekkür et butonu ile cevabı oylayabiliyoruz. Sorumuza cevap verenler arasından en iyi yanıtı seçerek daha fazla puan kazandırabiliyoruz. Uygulamanın boyutu 5 MB.





3. MalMath - Ücretsiz

Birçok öğrenci için trigonometri, integral, türev gibi konular işin içinden çıkılmaz hale gelebiliyor. Zor olan bu sorularda eğer sıkışırsak imdadımıza yetişen MalMath, hayat kurtarıyor. Sade ve basit arayüzü ile dikkatleri çeken uygulama, geniş ve detaylı bir hesaplama sistemi sunuyor. Çözmek istediğimiz problemi girdikden sonra çok hızlı bir şekilde direk sonucu alabiliyoruz. Uygulama sadece problemi çözmekle kalmayıp çözüm yollarınıda bize gösteriyor. Ayrıca çözümleri grafik olarak arkadaşlarımızla paylaşabiliyoruz. Uygulamanın boyutu ise 6 MB.





4. Üniversiteye Hazırlanıyorum - Ücretsiz

Üniversite sınavına hazırlanan ve mezun olmak isteyen adaylar için kullanıma sunulan Üniversiteye Hazırlanıyorum uygulaması, detaylı ve kaliteli bir hizmet sağlıyor. Bir eğitim uygulamasından ziyade direk öğrenciyi takibe alan uygulama, sınava hazırlık sürecinden girilmek istenen üniversite ve bilgilerine kadar geniş skalada işlem yapıyor. YGS ve LYS konularına ait sorulardan çözdükçe uygulamada girdi yapıyoruz. Böylece günlük, haftalık ve aylık çözülen soru adeti, çözülmesi gereken soru adeti gibi hedeflerimizi koyabiliyoruz. Uygulama içerisinde sınav puan hesaplama sistemi bulunurken, ana sayfada birbirinden güzel önemli sözlerde bulunuyor. Sınav takvimi ve tercih listesi gibi hizmetleride bulunan bu yararlı uygulamanın boyutu 13 MB.





5. Mobil Dershane - Ücretsiz - Uygulama içi Ödeme