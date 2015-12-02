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Uygulama Haber : Yolculuk Esnasında Oynayabileceğiniz Oyunlar

3 yıl
26,8b
1
Uygulama Haber Video
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Yunus Çağlayan
Editör ve Prodüksiyon Sorumlusu
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Herkese merhaba, ben Yunus Çağlayan. Uygulama Haber'in bu bölümünde metroda veya otobüste internete gerek kalmadan oynayabileceğiniz az yer kaplayan kaliteli oyunları derledik.
Bunlara hızlıca göz atmak gerekirse;
1. İlk oyunu ile birçok insanı sinir hastası eden AA2

2. 8-bit ve retro tarzı ile keyifli dakikalar yaşatan Shooty Skies

3. Basit temasına rağmen bağımlılık yaratan Elevator

4. Pacman efsanesinin farklı versiyonu PAC-MAN 256

5. Kaliteli grafiklere sahip eğlence sunan Sky Force

dilerseniz AA2 ile Uygulama Haber'e başlasın.
1. AA2 (Ücretsiz)
İlk oyunu ile farkını ortaya koyan ve büyük ilgi çeken AA, birçok irili ufaklı geliştiriciye ilham kaynağı oldu ve oyunun yüzlerce benzeri yapıldı. Bu kez aynı oyunun ikinci versiyonu, yine bizlere farklı bir oyun zevki ve sinir bozucu duygular yaşatmaya geliyor. Birbirinden zorlu bölümleri bulunan oyunda ben şahsen 14. bölüme kadar ilerleyebildim. Aklıma geldikçe evden işe seyahat ederken açıp oynadığım oyunda seviye zorlaştıkça, bölüm geçmek zor hale geliyor. Oyunun klonlarındaki ağırlık ve lag sorunları, AA2 de bulunmuyor. Sizlerde oyunda hangi bölüme kadar ilerlediğinizi bize yorumlar kısmından iletebilirsiniz. Uygulamanın boyutu 6 MB.
2. Shooty Skies (Ücretsiz-Uygulama içi Satın Alım)
8 bit ve retro oyun temasıyla sonsuz uçuş oyunu olan Shooty Skies, offline olarak yolda oynayabileceğiniz eğlenceli seçeneklerden biri. Oyunda 7 farklı silah bulunuyor. Bu silahları uçuş sırasında topladığımız puanlar ile aktif edebiliyoruz. Silahımız ile sonsuz platformda karşımıza çıkan düşmanları vurarak ilerliyoruz. Ayrıca oyunda 66 farklı karakter var ve bu karakterlerin her biri 2 lira 9 kuruş olarak fiyatlandırılmış. Oyunda ilerlerken her ölüşümüzde puan kazanıyoruz ve puanlar ile hediyeler açabiliyoruz. Oyunda bir içecek dolabı, bir video player, bir oyun konsolu gibi farklı düşmanları vurmaya çalışıyoruz. Eğer hızlı ve seri vuruşlar yaparsak, ekstra yetenekler açabiliyoruz. Can sıkıntısına birebir olan oyunun grafikleri ve sesleri gerçekten çok güzel. Boyutu ise 41 MB.
3. Elevator (Ücretsiz)
Android markete sunduğu birçok kaliteli oyun ile dikkat çeken KetchApp'ın Elevator oyunu, basit ama keyifli bir oyun deneyimi sağlıyor. İkili küpler arasından geçiş yaparak ilerlediğimiz oyunda her 100 puanda yeni bir küp açabiliyoruz. Farklı temalardaki küpler herhangi bir ekstra güç sağlamazken, sadece görüntü olarak farklılık sağlıyor. Başlarda basit gibi gözüksede bir süre sonra hızlanan ve zorlaşan oyun, metroda veya otobüste tek elle offline olarak oynanacak keyifli yapımlardan birisi. Boyutu ise 10 MB.
4. PAC-MAN 256 (Ücretsiz)
Efsaneleşmiş PacMan serisi, mobil tarafta da varlığını koruyor. Klasik olarak hayaletlere yakalanmadan ilerlediğimiz ve plaftorm üstündeki puanları topladığımız oyunda plaftorm yıkılmak üzere olduğu için çok hızlı ilerlememiz gerekiyor. Parmağımızı ne tarafa sürüklersek PacMan o tarafa gidiyor. Ekstra yetenekler aktif ettiğimiz oyunda hayaletleri alt etmek mümkün. Oyundaki ses efektleri ve müzikleri klasik PacMan ruhunu tam anlamıyla bizlere yansıtıyor.  Grafikler ise beklenmeyecek seviyede kaliteli tasarlanmış. Yine offline olarak yolculuk esnasında keyifle oynayabileceğiniz oyunun boyutu ise 30 MB.
5. Sky Force (Ücretsiz)
Infinite Dreams tarafından geliştirilen Sky Force, sonsuz uçuş platformlu arcade oyunlardan birisi. Uygulamada herşeyden önce grafiksel kalite ve renkler dikkat çekiyor. Savaş uçağımız ile önümüze çıkan düşmanları tek tek alt ediyoruz. Uçak kendi kendine ateş ediyor, biz sadece parmağımız ile dilediğimiz yöne hareket etmesini sağlıyoruz. Yolumuzun üstünde bir yandan düşmanları patlatırken, kurtarılması gereken yoldaşlarımızıda üstlerinde bekleyerek kurtarmamız gerekiyor. Eğer bunları atlarsanız, sinirlenip küfür etmeye başlıyorlar. Yapacağınız seri vuruşlar sonunda hem silahımızı hemde atış hızımızı yükseltecek paketler düşürebiliyoruz. Oyunda sosyal medya hesapları ile giriş yaparak dilediğiniz arkadaşınız ile kapışabilirsiniz. Ses efektleri, müzikleri, görsel kalitesi üst düzey olan bu arcade yapımın boyutu ise 107 MB.


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WeiLucas 3 yıl
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VerKurtull 3 yıl en beğenilen
Hiçbiride güzrl degil

Gelsin + lar
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eto83 3 yıl
Araba kullanırken oynasak sakıncası olurmu
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telikopukGitar 3 yıl
Ne gerek var. Al eline kitap, dergi, karikatür OKU.
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ukilavuz 3 yıl
Takipte kalalım güzel şeyler çıkçak gibi
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Master_Evil 3 yıl
skyforce nokia'da oynardık indireyim hemen
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VerKurtull 3 yıl en beğenilen
Hiçbiride güzrl degil

Gelsin + lar
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Black_Tower 3 yıl
Oyunlar için çok teşekkür ederim 2 tanesini kaptın.
Lakin bir ricam olacak Yunus arkadaşımızdan, kamerada senin olduğun bölümlerde elini kolunu çok oynatıyorsun, çok dikkat dağıtıyor ve rahatsız ediyor, ona dikkat edermisin lütfen.
teşekkürler.
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Spielberg 3 yıl Black_Tower
Black_Tower
Oyunlar için çok teşekkür ederim 2 tanesini kaptın.
Lakin bir ricam olacak Yunus arkadaşımızdan, kamerada senin olduğun bölümlerde elini kolunu çok oynatıyorsun, çok dikkat dağıtıyor ve rahatsız ediyor, ona dikkat edermisin lütfen.
teşekkürler.

Merhaba, öneriniz için teşekkürler, dikkate alacağım :) iyi oyunlar.
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it kopuk 3 yıl
Reklam alınır 1900x800
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Dethagorf 3 yıl
Haftanın en iyi uygulamaları oyunları noldu devam etmiyor sanki
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Spielberg 3 yıl Dethagorf
WetDream
Haftanın en iyi uygulamaları oyunları noldu devam etmiyor sanki

O konsepti bu konsepte dönüşürdük,bu şekilde devam ediyoruz :)
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yunus626emre 3 yıl
Sevmedim
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issizmanyak 3 yıl
Kenarda durayim
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Affection and Hatred 3 yıl
Wow çok faydalı konu teşekkürler
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