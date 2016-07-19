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Uygulama sizden parası devletten! "Mobil oyun ve uygulamaya devlet desteği"

2 yıl
47,6b
1
Diğer Yazılım
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Mesut Çevik
Genel Yayın Yönetmeni
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Girişimcilerin projelerine kaynak yaratmak için yararlanabilecekleri devlet desteklerini anlatmaya devam ediyoruz. Türk mobil oyun ve uygulama geliştiricilerin yararlanabilecekleri sınırsız kaynak
Yurt dışını hedefleyen mobil uygulama ve oyun geliştiren şirketlerin Döviz Kazandırıcı Hizmet Desteği altında yararlanabilecekleri çok özel devlet desteğinin detayları bu videomuzda.

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muratkaya 2 yıl en beğenilen
Bu ülkede yazılım geliştirmeyle ilgili çok ciddi yenilikler ve destekler geldi, mesela TÜBİTAK size şirket kuruyor... Yanlış duymadınız, masraflarınızı tamamen karşılıyor bir de size 'Mentor' görevlendiriyor. Saymakla bitmeyecek destekler var

AMMA FAKAT VELAKİN

çok yenilikçi bir fikriniz var diyelim, kesinlikle çok tutacak, yenilikçi bir uygulama üstünde çalışıyorsunuz, yazılımı Android, IOS ve PC sürümlerini çıkarmak üzeresiniz ama fikrinize ve yazılımınıza PATENT ALAMIYORSUNUZ! Yani siz uygulamayı çıkardığınız gibi hemen başka bir kişi veya yazılım şirketi fikrinizi çalıp yazılım çıkarabiliyor, hakkınızı da aramanız zor. İnanın bu durum yazılımcının hevesini kıran, Türkiye'de yazılımın gelişmesi önünde çok büyük bir engel.

Eğer artık dünya gerçeği olan ve hacmi milyar dolarları aşan yazılım alanında treni kaçırmak istemiyorsak patent konusunu EN YAKIN ZAMANDA ÇÖZMEK ZORUNDAYIZ!
Bu ülkede yazılım geliştirmeyle ilgili çok ciddi yenilikler ve destekler geldi, mesela TÜBİTAK size şirket kuruyor... Yanlış duymadınız, masraflarınızı tamamen...
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SpHinx. 2 yıl
Bu destekten sadece kurumsallaşmış firmaların yararlanabileceği apaçık ortada. bireysel çalışanlar hiç beklemesin. Bence devlet böyle desteklerle uğraşacağına google ile bir görüşme yapıp bizim ülke için de uygulama içi satış özelliklerinin aktif hale gelmesi için anlaşmalar yapmalılar. şuan developer lar sadece pazara koyduğu uygulamanın reklamlarından para kazanabiliyorlar.
Bu destekten sadece kurumsallaşmış firmaların yararlanabileceği apaçık ortada. bireysel çalışanlar hiç beklemesin. Bence devlet böyle desteklerle uğraşacağına g...
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soneday 2 yıl
ölme eşşeğim ölme, 4 aydır bir oyun geliştiriyorm bitmek üzere, tercuman,seslendirme, ve reklam masraflarını nasl karşılayacağmı düşünürken bu habere denk geldim heycanla, fos çıktı. bukadar evrağa ne gerek var belediyede bi oda açın projesi olan oradaki yetkiliye sunsun kabul edilsin edilmesin arkadaş.. bu memlekettei evrak meraknı anlayamadm gitti
ölme eşşeğim ölme, 4 aydır bir oyun geliştiriyorm bitmek üzere, tercuman,seslendirme, ve reklam masraflarını nasl karşılayacağmı düşünürken bu habere denk geldi...
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leventalpsal 2 yıl
Anlatırken bireysel yeni girişimciler gibi konuyu anlatıyorlar ancak verilen örnekler hep belli bir noktaya gelmiş firmalara yönelik oluyor. Uygulama yazan bireysel genç girişimcinin en büyük maliyeti kendi geçimidir, yani kendi firmasında kendine maaş ödemesi gerekir ki bütün zamanını enerjisini projesine ayırsın, başka bir işte çalışıp projesini ilerletmek için sadece iş dışındaki boş vakitlere muhtaç kalmasın...

Daha önceden dediğim gibi 20.000



TL'lik danışmanlık ücreti de bu işlerin -Erden Bey'in firmasına göre- genç girişimciler için olmadığının kanıtı gibi...

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leventalpsal 2 yıl
Erden Bey çok güzel anlatıyor da danışmanlık için teklif aldım, 20.000 TL 'lik bir danışmanlık fiyatı çıkarttılar...
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Tako07 2 yıl
Çalıştığım şirkette nitelikli personel desteği veriliyordu 2 yıl boyunca maaşlarının %100 olarak geri ödenmesi yapılıyordu. ama ödenekler doğru düzgün yapılmadığından 4-5 ay geriden geliyordu ödemeler bazen dahada sarktığı oluyordu bence bu tür hizmetler biraz daha kolaylaştırılsa yazılım sektörümüz ve diğer sektörümüzde gelişir.
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formula 1 2 yıl
gsm operatörleri veya wi - fi sinyallerini gösteren programların yapılmasının istiyoruz

linklerdeki gibi

play.google.com/...

play.google.com/...
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BARIŞ55 2 yıl
Kıble yönü bulma uygulaması yapın.
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muratkaya 2 yıl BARIŞ55
BARIŞ55
Kıble yönü bulma uygulaması yapın.


Neden? Kıbleni şaşırdıysan markette yüze yakın uygulama var.
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DH Misafiri 2 yıl
Erden Bey, guzel bir oyun gelistirdim. Ekranda hizlica gecen Papaz Erigi resimlerini tiklamaniz gerekiyor. Tiklayabilirseniz Imam Erigine donusup puan kazandiriyor. 10 Imam Erigi donusumu bir Okunmus Fasulye kazandiriyor. Destek verirmisiniz gelistirmek icin. :D
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sosisvesalam 2 yıl
çenemizin çalıştığı kadar icraat yapsak çok güzel şeyler yapacağızda işte :)
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muratkaya 2 yıl en beğenilen
Bu ülkede yazılım geliştirmeyle ilgili çok ciddi yenilikler ve destekler geldi, mesela TÜBİTAK size şirket kuruyor... Yanlış duymadınız, masraflarınızı tamamen karşılıyor bir de size 'Mentor' görevlendiriyor. Saymakla bitmeyecek destekler var

AMMA FAKAT VELAKİN

çok yenilikçi bir fikriniz var diyelim, kesinlikle çok tutacak, yenilikçi bir uygulama üstünde çalışıyorsunuz, yazılımı Android, IOS ve PC sürümlerini çıkarmak üzeresiniz ama fikrinize ve yazılımınıza PATENT ALAMIYORSUNUZ! Yani siz uygulamayı çıkardığınız gibi hemen başka bir kişi veya yazılım şirketi fikrinizi çalıp yazılım çıkarabiliyor, hakkınızı da aramanız zor. İnanın bu durum yazılımcının hevesini kıran, Türkiye'de yazılımın gelişmesi önünde çok büyük bir engel.

Eğer artık dünya gerçeği olan ve hacmi milyar dolarları aşan yazılım alanında treni kaçırmak istemiyorsak patent konusunu EN YAKIN ZAMANDA ÇÖZMEK ZORUNDAYIZ!
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SpHinx. 2 yıl
Bu destekten sadece kurumsallaşmış firmaların yararlanabileceği apaçık ortada. bireysel çalışanlar hiç beklemesin. Bence devlet böyle desteklerle uğraşacağına google ile bir görüşme yapıp bizim ülke için de uygulama içi satış özelliklerinin aktif hale gelmesi için anlaşmalar yapmalılar. şuan developer lar sadece pazara koyduğu uygulamanın reklamlarından para kazanabiliyorlar.
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murdocklawless 2 yıl
şimdi acaba hangi yandaşın çocuğuna akacak bu paralar merak içinde bekliyorum?
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