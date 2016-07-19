Uygulama sizden parası devletten! "Mobil oyun ve uygulamaya devlet desteği"

Genel Yayın Yönetmeni
Girişimcilerin projelerine kaynak yaratmak için yararlanabilecekleri devlet desteklerini anlatmaya devam ediyoruz. Türk mobil oyun ve uygulama geliştiricilerin yararlanabilecekleri sınırsız kaynak
Yurt dışını hedefleyen mobil uygulama ve oyun geliştiren şirketlerin Döviz Kazandırıcı Hizmet Desteği altında yararlanabilecekleri çok özel devlet desteğinin detayları bu videomuzda.
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AMMA FAKAT VELAKİN
çok yenilikçi bir fikriniz var diyelim, kesinlikle çok tutacak, yenilikçi bir uygulama üstünde çalışıyorsunuz, yazılımı Android, IOS ve PC sürümlerini çıkarmak üzeresiniz ama fikrinize ve yazılımınıza PATENT ALAMIYORSUNUZ! Yani siz uygulamayı çıkardığınız gibi hemen başka bir kişi veya yazılım şirketi fikrinizi çalıp yazılım çıkarabiliyor, hakkınızı da aramanız zor. İnanın bu durum yazılımcının hevesini kıran, Türkiye'de yazılımın gelişmesi önünde çok büyük bir engel.
Eğer artık dünya gerçeği olan ve hacmi milyar dolarları aşan yazılım alanında treni kaçırmak istemiyorsak patent konusunu EN YAKIN ZAMANDA ÇÖZMEK ZORUNDAYIZ!