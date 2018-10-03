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Uygun fiyata 4K aksiyon kamerası "Eken Alfawise V50 Pro incelemesi"

7 ay
16,6b
1
Video Kameralar
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Burak Şolt
Video Editörü
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Bu videoda Eken Alfawise V50 Pro aksiyon kamerasının yapısını, kamerasını, bataryasını, Türkçe menüsünü her şeyini değerlendiriyor, 4K çekimlerle yeteneklerini sınıyoruz.
Gearbest üzerinden Eken Alfawise V50 Pro'yu almak isterseniz; Eken Alfawise V50 Pro
İncelemesini görmek istediğiniz Gearbest ürünlerini mutlaka yorumlar kısmında belirtin, isteyelim, inceleyelim :)

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ALKaraca 7 ay en beğenilen
Fakirin GoPro su ne?GoPro dan ucuz aksiyon kamerası denmeliydi.İnsanları ayırt mı ediyorsunuz?
1 Yanıt Yanıtla +15
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sendemail 7 ay
Bu terbiyesizliğin sorumlusu genel yayın yönetmeni, editör sırasıyla alayınıza yazıklar olsun.
Bir insanın parası olmayabilir lakin bu onun hor görülmesi anlamına gelmez.
Kalkıp bir de forumdan uzaklaştırma, mesaj silme uygulatırsınız. Görgüsüz, cahil terbiyesiz insanlar.
Bu terbiyesizliğin sorumlusu genel yayın yönetmeni, editör sırasıyla alayınıza yazıklar olsun.Bir insanın parası olmayabilir lakin bu onun hor görülmesi anl...
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1 Yanıt Yanıtla +12
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pro-üye 7 ay
Haberin resminde yer alan yazıyı donanım haberin ciddiyetine yakıştıramadm
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ovrclds 7 ay
Ois yok sanirim :(
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MonitörKertenkelesi 7 ay
Ben Fakir diye okuyunca, şu Almanların ünlü ev eşyası markası Fakir sandım. Kelime oyunu olmuş ne komik derken meğer gerçekten fakir deniyormuş. Hey ya.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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MonitörKertenkelesi 7 ay
Ben Fakir diye okuyunca, şu Almanların ünlü ev eşyası markası Fakir sandım. Kelime oyunu olmuş ne komik derken meğer gerçekten fakir deniyormuş. Hey ya.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

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moslevon 7 ay
Merhaba arkadaşlar.
Başlık veya görsel için bi yorum yapmayacağım. Çünkü kullanıcılardan gelen mesajlarla ilgili bi yorumum olacak.
FAKİRLİK utanılacak bişey değil. Veya birilerinin birilerine fakir demeside. Bi görseldeki cümleyi bu kadar çarptırmaya bence gerek yok.

Bunu söylememdeki sebep ise yeri geldiğinde forumlardaki mesajlaşmalarda fiyatı yüksek olan bir ürün gördüğünüzde kendi aralarında bile yok ''sen sus fakir'' veya ''biz fakiriz arkadaş ucuz ürünler inceleyin'' diye 100 lerce yorum görüyorum.

Kişi kendisi için fakir kelimesini kullanırken zoruna gitmiyor (bir başkası demicem kullanıcılara bu muamele yapılmıyor) fakat bir video editörü yazınca sanki mankenin biri frikik vermiş gibi magazin havasına dönüyor ortalık.

Mesela görseli espirili algılayan ve daha ucuz bişey bekleyen tarzda mesaj yazan arkadaşlara hiç lafım yok. Olması gerekeni beklemişler ve olayı duygu sömürüsüne çevirmemişiler.
Ama bu kapak resmini duygu sömürüsüne çevirip direk kişiyi karalamaya çalışan arkadaşlar sizden ricam lütfen olaya daha geniş bakın.
NOT: Görseldeki metin ''FakirİN GoProsu'' yani fakir go prosu denilse eyvallah ama iki kelime apayrı bir şeydir.
Ki kaldı ki sosyal medyada veya bir tv de koskoca manşetlerlde maddi durumu kötü olan kişiler hakkında haberler çıkınca veya bazı paylaşımlar yapınca herkes ''Ya ne fakir insan çok yazık içim burkuldu'' gibi cümleleri postların başına veya mesajlara eklerken başkaları için fakir kelimesini kullanabiliyor öyle değil mi?? Evet öyle.
O zaman olay şuna döner, Kişi kendini fakir olarak görür ama bir başkasının fakir sıfatı takmasına müsaade etmeyebilir. O zaman kimse hiç kimseye fakir gözüyle bakıp acımayacak ve kendisinide fakir sıfatına büründürüp demagoji yapmayacak. Bu sebeplede durumu kötü olanlarda ucuz ürün incelemesi beklemeyecek. Çünkü onları fakir gözüyle gören kimsede olmamış olacak. Ve insanlarda ucuz ürün incelemesi yapmayacak. Herkes kendi ayarında ürün inceleyecek.
NOT: Ucuz ürün çekilse bune kalitesiz mal deniyor. Pahalı ürün çeksek bizi zengin sanıyorlar heralde deniliyor. Orta yollu çeksek onada bir kılıf. Ya ülke ekonomisi ortada döviz kuru denilen bi hesap var.Herkes doları tl ye eşit olarak hesaplamaya başladı 100 dolarlık ürün onlarda 100tl aslında diyip bizim ülkemizdede o fiyata satılsın isteniliyor.Böyle bişeyin mümkün olması için dünyada ekonomi ve borsa diye bir düzenin olmaması lazım ve tüm dünya ülkelerinin komünizm ile eşit yönetilmesi gerekir. Buda mümkün olmadığı için gerekesiz boş hayaller kurmasın kimse boş hesaplarda yapmasın. Ne yapılsa yaranılmıyor. Bu sebeple lütfen ya konuyu abartmayın yada empati kurun arkadaşlar.
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polat333 7 ay
Tanıtımı yapan arkadaşımız sanırım astronomik bir maaş alıyor ve oldukça iyi gelirli ki 400TL lik kamera için fakir kamerası diyor, Allahtan zengin kamerası tanıtmamış, oda sanırım 7-8 bin liradan başlardı.
Ayrıca bu tip başlıklarda "çoluk çocuk tuberlik" havasını bıraksalar daha iyi olacak.
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RaptorFX 7 ay
Burak Bey'in incelemelerini büyük bir keyifle takip ediyorum ancak kapak resimleri hep yutıbırcı gençlik gibi geliyordu. En sonunda başlığı da yutıbırcı haline getirmiş. Yazık olmuş...
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Fenomenon 7 ay
Dolar olmuş comolokko. Fakir goprosu dahi alamıyoruz. Fakfakir goprosu var mı acaba?
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sendemail 7 ay
Bu terbiyesizliğin sorumlusu genel yayın yönetmeni, editör sırasıyla alayınıza yazıklar olsun.
Bir insanın parası olmayabilir lakin bu onun hor görülmesi anlamına gelmez.
Kalkıp bir de forumdan uzaklaştırma, mesaj silme uygulatırsınız. Görgüsüz, cahil terbiyesiz insanlar.
1 Yanıt Yanıtla +12
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WB 7 ay sendemail
sendemail
Bu terbiyesizliğin sorumlusu genel yayın yönetmeni, editör sırasıyla alayınıza yazıklar olsun.
Bir insanın parası olmayabilir lakin bu onun hor görülmesi anlamına gelmez.
Kalkıp bir de forumdan uzaklaştırma, mesaj silme uygulatırsınız. Görgüsüz, cahil terbiyesiz insanlar.

Kesinlikle haklisin kardesim, boyle sorumsuz lakayit insanlari nasil barindirabiliyorlar dogrusu hayret..

Ozur dileyip derhal o basligi duzelt arkadasim..
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DH Misafiri 7 ay
Paranız var ama adam olamamışsınız! Farkirin ne demek?! İnsanların gopro almaya gücü olmayabilir belki, ama böyle dalga geçmek nedir? Kendiniz istediğiniz ürünü alabiliyorsunuz diye diğerlerinden üstünlüğünüz ne? Maddi yönden üstün olabilirsiniz belki ama karakter olarak yerlerde geziyorsunuz belli...
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