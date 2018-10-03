Uygun fiyata 4K aksiyon kamerası "Eken Alfawise V50 Pro incelemesi"

Video Editörü
Bu videoda Eken Alfawise V50 Pro aksiyon kamerasının yapısını, kamerasını, bataryasını, Türkçe menüsünü her şeyini değerlendiriyor, 4K çekimlerle yeteneklerini sınıyoruz.
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Bir insanın parası olmayabilir lakin bu onun hor görülmesi anlamına gelmez.
Kalkıp bir de forumdan uzaklaştırma, mesaj silme uygulatırsınız. Görgüsüz, cahil terbiyesiz insanlar.