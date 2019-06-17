Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Mobil Aksesuarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Uyku takip sensörleri uykusuzluğu tetikleyebilir

Günümüzde yaygın hale gelen uyku takip sensörleri beklenenin aksine kesin sonuçlar vermiyor. Uzmanlar tahmine dayandığı için elde edilen sonuçlara güvenilmemesini istiyor.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
1,8b
1
7
Cep Tel Aksesuarları
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bugün fitness takip cihazlarının yetenekleri arasında uyku takibi yapmak da var. Kimi giyilebilir cihazlar temel seviyede uyku takibi yaparken kimi cihazlar da yapay zekâ desteği ile ayrıntılı analizler yapabiliyor. Bununla birlikte uyku takibi düşünüldüğü gibi verimli olmayabilir.

Kesin sonuçlar vermiyor

Uyku takibi yapan cihazlar genelde bileğinizden nabız ölçerek, ultrason yardımıyla yastık altında veya kol hareketlerini gözlemleyerek veriler topluyor. Sonrasında da verileri grafik haline getirerek kullanıcılara sunuyor. Uyku süresi, derin uyku süresi gibi değerler bu grafiklerde yer alıyor.

Ayrıca Bkz. "Haftaya BİM marketlerde Razer oyuncu faresi var"

Bununla birlikte araştırmacılar uyku takibinin gerçekliğinden şüpheli. Yapılan testlerde cihazların zaman zaman yanılabildiği ve sunduğu grafiklerde hatalar olabildiği ortaya çıkmış. Yani tam bir uyku grafiği elde etmek mümkün olamayabiliyor. Zaten bu cihazlar algoritmalar yardımıyla gerçek veriler değil tahmini veriler hazırlıyor.

Uyku takibini genel anlamda bilgi sahibi olmak için yapan kullanıcılar açısından bu tarz hatalar sorun olmayabilir ancak uyku düzeni sağlamayı takıntı haline getiren veya uyku rahatsızlığı nedeniyle cihazlara güvenen kullanıcılar açısından sıkıntı olabilir.

Uzmanlar hatalı veriler nedeniyle takıntılı kullanıcıların uyku bozukluğuna neden olabilecek davranışlarda bulunabileceğini veya daha fazla ilaç alabileceklerini ifade ediyor. Her iki durumda da uyku takibi cihazlarına aşırı güven duymak riskli bir hale gelebiliyor. Bu bakımdan her zaman temkinli olmakta ve bir tahmin olarak yaklaşmakta fayda var.

 

https://www.slashgear.com/experts-warn-sleep-trackers-may-fuel-anxiety-decrease-sleep-quality-16580525/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
LGatakan 1 hf.
Apple uyku takibi yapamıyor ya.... Hemen UYKUSUZLUK YAPIYOR YEAA goygoyları.
Ben %99.9 oranında uykunun yorgunlukla alakalı olduğunu savunuyorum. Kronik uykusuz insanlar vardır ama genele vurmak yanlış.
Mesela şimdi sabaha karşı 4-5'den önce uyumuyorum ama bundan 6 ay önce askerdeyken saat 22'de uyuyup kalıyordum.



Diyeceğim o ki yorulun. Kendinizi yorun. Bak nasıl uyuyorsunuz. İsterseniz yanınızda davul çalsın, gene uyursunuz.
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KaleyDeskop 1 hf.
garmin fenix 5 uyku süresi ve uyku sırasındaki hareketi iyi bir şekilde ölçüyor, derin uyku vs onları hiç takmıyorum..
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sis651 1 hf. KaleyDeskop
Benim uyku düzenim yok, karışık, uykum gelir uyurum, gider kalkarım.
Böyle olunca uygulamada kayıtlı saatlerle uyuşmadığı için çok da takmıyorum Fenix'in ölçümlerini. :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
WB 1 hf.
Yattiginiz odaya hic bir elektronik cihaz sokmayin, uyumadan once evde sinyal olusturan (wifi, cep telefonu vs) tum cihazlari kapayin..
En onemlisi “2si1” programini uyku araci olarak kullanmayin..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
smart1978 1 hf.
Umursamayacaksin ama bu tur cihazlari da alacaksin aldiracaklar da bir sekilde :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Fenomenon 1 hf.
sensörlere fazla güvenmemek lazım. ben miband 2 kullandım, şimdi amazfit bip kullanıyorum. şöyle bişey duymuştum, akşam tv karşısında iken hareketsiz kaldığın zaman saat uyduğunu zennediyor ve uyku süresine ekliyor. Bende ise durum tam tersi. Biraz deli uyurum. Saat 12'de yatıyorum, beni saat 3'te uyumuşum gibi gösteriyor. Kalkma saatinde sorun yok. Doğru sonucu gösteriyor. Ancak uykuya başlamada yetersiz. O yüzden fazla güvenmiyorum.
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Rachsuchtig 1 hf. Fenomenon
Bende mi band 3 var gecen is yerinde saati cantaya koydum 6 saat uyudugumu sanmis. Hatta belli yerlerde derin uyku belli yerlerde hafif uyku olarak. Güvensizlik olusturdu. Demek ki derin uyku ve hafif uyku kisimlarini salliyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 1 hf. BenQ, monitör modellerine metin okuma modu ekliyor 1 hf. DS 3 Crossback Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. Honor 20, iki haftada 1 milyon adet sattı 1 hf. Gigabyte yeni PCIe 4 SSD modelini duyurdu 1 hf. AMD B550 ve A520 çipsetleri PCIe 4 desteklemeyebilir 1 hf. Android Q güncellemesi alacak Huawei modelleri sızdırıldı 1 hf. Yeni Ford Tourneo ve Transit Connect Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri 1 hf. Milli muharip uçağın birebir modeli ilk defa Paris Air Show'da sergileniyor 1 hf. SSD'ler de modaya uyuyor | RGB'li yeni modeller 1 hf. Huawei CEO'su, ABD yasakları sonrasında gelirlerinin 25 milyar dolar düşeceğini açıkladı 1 hf. Oppo Reno 10X Zoom satışa çıktı! İşte Türkiye fiyatı 1 hf. Çift ekranlı yeni dizüstü bilgisayarlar | Asus Vivobook ailesi 1 hf. Google Asistan, arabanızı park ettiğiniz yeri otomatik olarak hatırlıyor 1 hf. Samsung’dan uyarı: Qled televizyonlarınızda düzenli olarak virüs taraması yapın! 1 hf. Instagram, çalınan hesapların daha kolay geri alınmasını sağlayacak 1 hf. Xbox yonga tasarımcısı Intel’e transfer oldu 1 hf. Geliştirilen yeni bir lazerle kanser hücreleri gerçek zamanlı öldürülebiliyor 1 hf. Chrome'un Android versiyonunda, çeviri seçeneğine erişim kolaylaştı 1 hf. Google, şarkı sözlerini Genius.com’dan kopyalamakla suçlanıyor 1 hf. Apex Legends maçlardan erken ayrılanları cezalandıracak 1 hf. GÖRÜNTÜLENEN Uyku takip sensörleri uykusuzluğu tetikleyebilir Sonraki Bu da dünyanın ilk kavisli oyuncu PC kasası 1 hf. NASA'nın temiz uzay yakıtı testi, 24 Haziran’da başlıyor 1 hf. Tartışmalar yaratan Marvel’s Avengers oyununun oynanış videosu sızdı 1 hf. Bitcoin, 9 bin doların üstünde 1 hf. Huawei, telefonların kilit ekranında yayınlanan reklamlarla ilgili açıklama yaptı 1 hf. Çinli programcı, kız arkadaşı ile yazışması için bir sohbet botu geliştirdi 1 hf. iOS 13, kullanıcıların videolarını düzenlemelerine imkan verecek 1 hf. Huawei'nin Sailfish işletim sistemini kullanabileceği iddia ediliyor 1 hf. 2si1 | Stadia, EA Access, MS Gamepass ve uPlay+ gelecek bu mu? 1 hf. Samsung Galaxy Note 10'un tasarımı netleşiyor 1 hf. V1913A/T model numarasına sahip gizemli bir Vivo cihazı TENAA'da listelendi 1 hf. Tesla’nın gizli test aracı yeni bir Model S versiyonu olabilir 1 hf. Gmail’de gizli e-posta nasıl gönderilir? 1 hf. Yeni Xbox ve PS5 fiyatı hakkında heyecanlandıran tahmin 1 hf. Huawei Nova 5i Pro, JD.com'da listelendi 1 hf. Mikroskobi ve sanal gerçeklik, hastalıklara karşı kullanılabilecek 1 hf. Mi Community açıkladı: MIUI Global Beta programı tüm cihazlar için sonlandırılıyor 1 hf. OnePlus 6 ve 6T'nin Android Q güncellemelerinin 2.beta sürümü yayınlandı 1 hf. Apple AirPods 2 satışları ilk etapta beklentilerin altında kaldı 1 hf. Eski macOS sürümleri Apple internet mağazasına erişemeyecek Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Samurai Shodown Açılış Sinematiği
Bölüm Sonu Canavarı
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Okyanuslar yavaşça dünyanın derinliklerine
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Laboratuvar yapımı kara deliğin sıcaklığı
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim