Uyku takip sensörleri uykusuzluğu tetikleyebilir

Bugün fitness takip cihazlarının yetenekleri arasında uyku takibi yapmak da var. Kimi giyilebilir cihazlar temel seviyede uyku takibi yaparken kimi cihazlar da yapay zekâ desteği ile ayrıntılı analizler yapabiliyor. Bununla birlikte uyku takibi düşünüldüğü gibi verimli olmayabilir.

Kesin sonuçlar vermiyor

Uyku takibi yapan cihazlar genelde bileğinizden nabız ölçerek, ultrason yardımıyla yastık altında veya kol hareketlerini gözlemleyerek veriler topluyor. Sonrasında da verileri grafik haline getirerek kullanıcılara sunuyor. Uyku süresi, derin uyku süresi gibi değerler bu grafiklerde yer alıyor.

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Bununla birlikte araştırmacılar uyku takibinin gerçekliğinden şüpheli. Yapılan testlerde cihazların zaman zaman yanılabildiği ve sunduğu grafiklerde hatalar olabildiği ortaya çıkmış. Yani tam bir uyku grafiği elde etmek mümkün olamayabiliyor. Zaten bu cihazlar algoritmalar yardımıyla gerçek veriler değil tahmini veriler hazırlıyor.

Uyku takibini genel anlamda bilgi sahibi olmak için yapan kullanıcılar açısından bu tarz hatalar sorun olmayabilir ancak uyku düzeni sağlamayı takıntı haline getiren veya uyku rahatsızlığı nedeniyle cihazlara güvenen kullanıcılar açısından sıkıntı olabilir.

Uzmanlar hatalı veriler nedeniyle takıntılı kullanıcıların uyku bozukluğuna neden olabilecek davranışlarda bulunabileceğini veya daha fazla ilaç alabileceklerini ifade ediyor. Her iki durumda da uyku takibi cihazlarına aşırı güven duymak riskli bir hale gelebiliyor. Bu bakımdan her zaman temkinli olmakta ve bir tahmin olarak yaklaşmakta fayda var.