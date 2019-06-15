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Haftaya BİM marketlerde Razer oyuncu faresi var

Uygun fiyata bir oyuncu faresi arıyorsanız 21 Haziran BİM marketlerde haftaya Razer Deathadder ürünü sizleri bekliyor. Ayrıca 20 Haziran A101 marketlerde de Honor 9 Lite var.
1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
25,3b
3
38
Çevre Birimleri
Ekrem71
Haber Editörü
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Uygun fiyata teknolojik ürünlerin ilk adresi haline gelen BİM ve A101 marketlerde haftaya yine önemli ürünler raflara çıkıyor. İddialı oyuncu faresi Razer Deathadder haftaya BİM marketlerde satışa sunulacak.

20 Haziran A101 aktüel ürünler

20 Haziran A101 aktüel ürünler arasında Honor 9 Lite akıllı telefon modeli yer alıyor. Huawei Honor 9 Lite modelinde 5.65 inçlik 1080x2160 piksel çözünürlüğünde IPS bir ekran bizi karşılıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Kirin 659 yonga setinin güç verdiği modelde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi sunuluyor.

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Telefonun hem ön hem de arka kısmında 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera kombinasyonu yer alıyor. Kullanıcılar her iki kameradan da yüksek performans alabilecek. Özçekim tarafında güzelleştirme gibi uygulamalar ile destek sağlanmış. Modelin 3000mAh kapasiteli bataryası hızlı şarj ile destekleniyor. Model 1199TL ile piyasa ile hemen hemen aynı seviyede.

Diğer taraftan daha önce de satışa çıkan Canon E414 çok fonksiyonlu yazıcı 2 yıl garanti ile 179TL fiyat etiketine sahip.

21 Haziran BİM aktüel ürünler

21 Haziran BİM aktüel ürünler arasında Razer Deathadder oyuncu faresi yer alıyor. 3.5G optik sensör ile 3500DPI hassasiyet sunan fare 3 renkli arka aydınlatmaya sahip. Bir dönem oldukça popüler olan Razer Deathadder oyuncu faresi için 199TL fiyat etiketi mevcut ve oldukça da uygun.

Son olarak AverDigi markasının 2 adet 2MP kamera ve 1 adet XVR kayıt cihazından oluşan güvenlik kamerası seti 599TL ve piyasa ile hemen hemen aynı seviyede satılıyor.

 

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mihendisiz 1 hf. en beğenilen
Bu fiyata zaten internette bulunuyor bedava gibi reklam yapmayi birakin
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12 Angry Men 1 hf.
Elde kalmış çer çöpler.
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1 Avatar
DH Misafiri 1 gün
Aynen. Bu mousede 3 tuş var.
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DeliiYaban 2 gün
Bende 10 yıldır kullandıgım razer deathadder v 2 var bu o degil renk degiştirme falan diyo bu hangi modeldir bilen varmı ??
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Kipırs Çipırs 3 gün
Sizce bloody 9081 mi bu mu?
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Dark_Soul 4 gün
Bya bir eski modeli razer'ın , alınmaz.
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DH Misafiri 4 gün
bu essential 2015 internet fiyatı 150 tl olarak geçiyor
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RaptorFX 5 gün
Farenin Türkiye'deki ilk tanıtım incelemesini ben yapmıştım. O zamanlar üniversite öğrencisiydim. DarkHardware vardı... Hey gidi hey, ben eskidim bu model eskimemiş mi?
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DH Misafiri 5 gün
İnternette 250-280
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DH Misafiri 5 gün
Bence alınmaz. Razerin en boş mouseu. Aynı fiyata logitech almak daha mantıklı. Driver seçeneği makro atamaları vb var en azından.
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DH Misafiri 5 gün
3500dpi olan modeli piyasada 152tl bimde 199tl güzel fiyatmış.
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burrnn 5 gün
şimdi asıl soru deathadder da hangisi bu. chroma? elite? essential?
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