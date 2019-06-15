Haftaya BİM marketlerde Razer oyuncu faresi var

Uygun fiyata teknolojik ürünlerin ilk adresi haline gelen BİM ve A101 marketlerde haftaya yine önemli ürünler raflara çıkıyor. İddialı oyuncu faresi Razer Deathadder haftaya BİM marketlerde satışa sunulacak.

20 Haziran A101 aktüel ürünler

20 Haziran A101 aktüel ürünler arasında Honor 9 Lite akıllı telefon modeli yer alıyor. Huawei Honor 9 Lite modelinde 5.65 inçlik 1080x2160 piksel çözünürlüğünde IPS bir ekran bizi karşılıyor. 8 adet Cortex-A53 çekirdekli Kirin 659 yonga setinin güç verdiği modelde 3GB RAM ve 32GB depolama kapasitesi sunuluyor.

Ayrıca Bkz.

"Galaxy M30 yenileniyor"

Telefonun hem ön hem de arka kısmında 13MP+2MP çözünürlüğünde çift kamera kombinasyonu yer alıyor. Kullanıcılar her iki kameradan da yüksek performans alabilecek. Özçekim tarafında güzelleştirme gibi uygulamalar ile destek sağlanmış. Modelin 3000mAh kapasiteli bataryası hızlı şarj ile destekleniyor. Model 1199TL ile piyasa ile hemen hemen aynı seviyede.

Diğer taraftan daha önce de satışa çıkan Canon E414 çok fonksiyonlu yazıcı 2 yıl garanti ile 179TL fiyat etiketine sahip.

21 Haziran BİM aktüel ürünler

21 Haziran BİM aktüel ürünler arasında Razer Deathadder oyuncu faresi yer alıyor. 3.5G optik sensör ile 3500DPI hassasiyet sunan fare 3 renkli arka aydınlatmaya sahip. Bir dönem oldukça popüler olan Razer Deathadder oyuncu faresi için 199TL fiyat etiketi mevcut ve oldukça da uygun.

Son olarak AverDigi markasının 2 adet 2MP kamera ve 1 adet XVR kayıt cihazından oluşan güvenlik kamerası seti 599TL ve piyasa ile hemen hemen aynı seviyede satılıyor.