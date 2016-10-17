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Uzaya gidecek ilk Türk: İstanbul’da yaşamak daha tehlikeli

İTÜ Uzay Mühendisliği öğrencisi Halil Kayıkçı, uzaya çıkan ilk Türk olmak için gün sayıyor. Uçuştan korkmadığını belirten Kayıkçı, İstanbul’da yaşamanın daha tehlikeli olduğunu söylüyor.
3 yıl (Son Güncelleme: 3 yıl)
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1
87
Uzay
Cihan Pehlivan
Haber Editörü
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Uzaya gidecek ilk Türk: İstanbul’da yaşamak daha tehlikeli
 
Üniversitede dersteyken arkadaşlarının "Bir şirket uzaya turist götürecekmiş." demesi üzerine hiyakesinin başladığını belirten Halil Kayıkçı, "O kişi neden ben olmayayım?" diye düşündüğünü ve böylelikle ilk başvurusunu yaptığını ifade ediyor.
Habertürk’ün haberine göre çekiliş ve test sürecinin ardından Türkiye’den ilk üçe giren Kayıkçı, ardından NASA’da yaklaşık 60 ülkeden 107 kişi ile 1 hafta süren bir eğitimden geçti ve uzaya gitmeye hak kazanan 23 kişiden biri olmayı başardı. Böylelikle Türkiye'nin en genç astronotu ünvanını elde edecek olan genç mühendis adayı, 2017 yılı içerisinde uzaya çıkacak.

Kayıkçı: İstanbul'da yaşamak daha tehlikeli

Çok yüksek bir ihtimalle Churasan ismindeki Karayip adasında yer alan limandan havalanacak olan uzay aracında Halil Kayıkçı co-pilot görevini üstlenecek. Uçuştan korkmadığını belirten genç Türk, İstanbul’da yaşamanın daha tehlikeli olduğunu, eve giderken daha fazla tedirgin olduğunu dile getirdi.
Aslında 2015 yılı için planlanan büyük uçuş, 2014’te başka bir turistik uzay aracı Virgin Galactic’in test sürüşü sırasında kanadının açılmayarak infilak etmesi ve içerisindeki 2 pilottan birinin hayatını kaybetmesi yüzünden ancak 2017 yılında gerçekleştirilebiliyor.

http://www.haberturk.com/yasam/haber/1311163-uzaya-gidecek-ilk-turk-haberturke-konustu Yorum Yaz
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DH Misafiri 3 yıl en beğenilen
Arkadaş doğru demiş ama ufak bir düzeltme: Türkiye'de yaşamak daha teklikeli
Şort giydiniz diye birisi ağzınıza tekme atabilir, bıçakla yolunuzu kesebilir, trafik kurallarına uymayan biri yaşamınızı elinizden alabilir, sizden yaşça büyük baba-dede diyebileceğiniz birisi tacizde bulunabilir ya da sudan bir sebepten kalkıp birisi sizi bıçaklayabilir.
Her an bomba patlama tehlikesi olduğunu da unutmamak gerekiyor tabi. Arkadaşlarınızla buluşmak için çıktığınız eve, hain bir saldırı ile geri dönemeyebilirsiniz.
Ama her şeye rağmen "köprülerimiz var bizim!"
Arkadaş doğru demiş ama ufak bir düzeltme: Türkiye'de yaşamak daha teklikeliŞort giydiniz diye birisi ağzınıza tekme atabilir, bıçakla yolunuzu kesebilir, t...
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6 Yanıt Yanıtla +187
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bortecine09 3 yıl
"Cingene beylik vermişler, önce babasını vurmuş" sözünün 21. yy daki tezahürü budur.
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2K 3 yıl
DH Misafiri çok güzel bir mesaj atmış, ona gelen tepkileri anlamak pek mümkün değil. Tabi ki kanunun olmadığı, herkesin istediğini yapabildiği bir ülkede yaşamıyoruz ama o kanunlar bazen kimisine işlemediği oluyor ve arkadaşın yazdıkları filmlerden gördükleri ya da uydurma senaryolar değil hepsi gerçekleşmiş ve gerçekleşen şeyler. Tepki verenleri anlıyorum birkaç insanın yaptığı hareketler tüm ülkeye yıkılamaz bu zaten yanlış bir genelleme olur ve diğer ülkelerde de benzer şeyler yaşanıyor ama biz daha fazla yaşıyoruz ve suçlular son örnekte olduğu gibi toplumun tepkisini olmadan serbets bırakılıyor.

Beğenmiyorsan çek git yazmak kolay ama bunun yerine hep birlikte bunları düzeltmeye çalışmak daha iyi bireyler yetiştirmek bizim elimizde. O zaman tecavüz edilip yakılan kızın ailesine de yaz beğenmiyorsan çek git diye.
DH Misafiri çok güzel bir mesaj atmış, ona gelen tepkileri anlamak pek mümkün değil. Tabi ki kanunun olmadığı, herkesin istediğini yapabildiği bir ülkede yaşam...
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1 Yanıt Yanıtla +63
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MANGUTAY 2 yıl
Yahu adamın biri çekilişle uzay seyahati kazanmış. Verdiği demeçte İstanbul'a gömçürdü diye herifi bir astronot ilan etmedikleri kaldı. Uzaya gitmek o kişi için büyük bir şeydir. Biz Türkler için değil. Bu adam orada birilerini temsil etmiyor. Bilimsel çalışma yürütmüyor. Ama çok önemli bir adam neden ülkeye laf etmiş çünkü. Çok övüneceksek Doç. Dr. Bilge Demirköz gibi bir bilim insanımızla övünelim. Kendisi kadınlar için uluslar arası yükselen yetenek bilimsel başarı ödülünü ilk kez Türkiye'ye getiren astro-parçacık fizikçisi. Yıllardır Cern deneylerinde çalışıyor. Kaçınız tanıyorsunuz? Ya da tanımanız için modaya uyup sağda solda ileri geri konuşması mı gerekiyor Türkiye hakkında? Habere bakıyorum co-plotluktan falan bahsetmişler? Formaliteden kalkış esnasında iki düğmeye basacak hevesini alsın diye. Duyan da mekiği bu kullanacak zanneder


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MonitörKertenkelesi 2 yıl
Nasa'dan bir görev aldı ya anında Türkiyeyi ülkesini memleketini satan, karalayan bir vatansız daha. Türkiye çok tehlikeli diye sığınma talep eder ise hiç şaşma. Bir de devlet bunları besleyip okutup burs verip yurt dışına yolluyor. Adam gittiği gibi parayı rahatı bulup geri bile dönmüyor. Dönmeyi bırak bu ne çirkin laftır sanırsın İstanbul her gün bombalanıyor. Asıl bu gibi vatansızlar olduğu sürece bu ülke çok daha tehlikeli.
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ParanormaL14 3 yıl
"Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar."
"Çingeneye beylik vermişler önce babasını asmış."
Ne diyelim şimdi. Edilecek lafın,yeri,zamanı,ayarı vardır. Bunu bileceksin arkadaşım.
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redwolf0 3 yıl
şort giyme yersin tekmeyi evlad
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helluri 3 yıl
Belki de söyledikleri doğru ama keşke bunu aramızda çözseydik
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jerry smith 3 yıl
Dh misafiri İstanbul dışında dediği herşeye katılıyorum işim gereği çok seyahat eden biri olarak hatayın çevlik plajında bomba patlamasına, tuncelide hükümet konağına yapılan saldırıyı tanık olduğumdan ve yollarda ki trafik kazaları, magandalar gördükçe evet Türkiye gerçekten uzaydan daha tehlikeli olduğunu düşünüyorum
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JahLeetS 3 yıl
İşte Orada yaşamamış etmemiş sadece Gideceği için Amerikalılara yalakalık yapmak için bir laf atmış ortaya.Yoksa oraya böyle yalakalık yapmazsa gidemez.Bir yerlerini iyi yalamış demek ki.
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malkooklam 3 yıl
ülkemizi beğenmeyen ve kötü eleştirenler arkadaşa eşlik edebilirler,
12 yıldır 6-7 ülkede kalmış ve yaşamış birisi olarak derim ki, Türkiye gibi bir ülke yok. her ülkenin şartları ve zorlukları var. Ruh ise sadece bizim ülkemizde mevcut. Zaten arkadaşında böyle bir açıklama yapma zorunluğu yok niye yapmış ki. Yolculuğu açık olsun başarılar dilerim.
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Giresunlufuk 3 yıl
Uzayda yaşasın o zaman. Geri dönme.
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DH Misafiri 3 yıl
arkadaş yılda amerikadaki silahlı çatışmada ölen insan sayısını bilmiyor
Silah edinmenin anayasal güvence altında olduğu ülkede, 2015 yılında 51 binden fazla silahlı saldırı olayı gerçekleşirken, bu olaylarda 13 bin kişi hayatını kaybetti, 26 bin kişi de yaralandı..
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hakanxml 3 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
arkadaş yılda amerikadaki silahlı çatışmada ölen insan sayısını bilmiyor
Silah edinmenin anayasal güvence altında olduğu ülkede, 2015 yılında 51 binden fazla silahlı saldırı olayı gerçekleşirken, bu olaylarda 13 bin kişi hayatını kaybetti, 26 bin kişi de yaralandı..

Bende katkıda bulunmak istiyorum.

cnnturk.com/...

Dünyanın en güvensiz şehirleri listesi 50 şehir var ABD listede 4 şehirle yer alıyor! Biraz araştırın lütfen amerika kıtası en güvensiz bölge uyuşturucu çetelerinden geçilmiyor. Meksika'da hükümet otoritesi kalmamış mafyalar ülkenin sahibi gibi. Ayrıca batınında kendine göre sapıklıkları var bizdeki sapıkları sayıp duruyorsunuz. Öz kızını bodruma kitleyip ondan birkaç çocuk yapıp esir eden Avusturalyalıyı örnek vereyim. Liste yapsam donanımhaber sayfaları yetmez.Batı bize her fırsatta medeniyet öğretmeye kalkıyor ama sicili çok kabarık! Ne demek ermeni soykırımını inkar etmek suçtur? Aksini düşünmeye hakkım yok mu? Hani düşünce özgürlüğü?
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