Uzaya gidecek ilk Türk: İstanbul’da yaşamak daha tehlikeli

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Üniversitede dersteyken arkadaşlarının "Bir şirket uzaya turist götürecekmiş." demesi üzerine hiyakesinin başladığını belirten Halil Kayıkçı, "O kişi neden ben olmayayım?" diye düşündüğünü ve böylelikle ilk başvurusunu yaptığını ifade ediyor.
Habertürk’ün haberine göre çekiliş ve test sürecinin ardından Türkiye’den ilk üçe giren Kayıkçı, ardından NASA’da yaklaşık 60 ülkeden 107 kişi ile 1 hafta süren bir eğitimden geçti ve uzaya gitmeye hak kazanan 23 kişiden biri olmayı başardı. Böylelikle Türkiye'nin en genç astronotu ünvanını elde edecek olan genç mühendis adayı, 2017 yılı içerisinde uzaya çıkacak.
Kayıkçı: İstanbul'da yaşamak daha tehlikeli
Çok yüksek bir ihtimalle Churasan ismindeki Karayip adasında yer alan limandan havalanacak olan uzay aracında Halil Kayıkçı co-pilot görevini üstlenecek. Uçuştan korkmadığını belirten genç Türk, İstanbul’da yaşamanın daha tehlikeli olduğunu, eve giderken daha fazla tedirgin olduğunu dile getirdi.
Aslında 2015 yılı için planlanan büyük uçuş, 2014’te başka bir turistik uzay aracı Virgin Galactic’in test sürüşü sırasında kanadının açılmayarak infilak etmesi ve içerisindeki 2 pilottan birinin hayatını kaybetmesi yüzünden ancak 2017 yılında gerçekleştirilebiliyor.
http://www.haberturk.com/yasam/haber/1311163-uzaya-gidecek-ilk-turk-haberturke-konustu Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Şort giydiniz diye birisi ağzınıza tekme atabilir, bıçakla yolunuzu kesebilir, trafik kurallarına uymayan biri yaşamınızı elinizden alabilir, sizden yaşça büyük baba-dede diyebileceğiniz birisi tacizde bulunabilir ya da sudan bir sebepten kalkıp birisi sizi bıçaklayabilir.
Her an bomba patlama tehlikesi olduğunu da unutmamak gerekiyor tabi. Arkadaşlarınızla buluşmak için çıktığınız eve, hain bir saldırı ile geri dönemeyebilirsiniz.
Ama her şeye rağmen "köprülerimiz var bizim!"
Beğenmiyorsan çek git yazmak kolay ama bunun yerine hep birlikte bunları düzeltmeye çalışmak daha iyi bireyler yetiştirmek bizim elimizde. O zaman tecavüz edilip yakılan kızın ailesine de yaz beğenmiyorsan çek git diye.