Uzaya gidecek ilk Türk: İstanbul’da yaşamak daha tehlikeli

Üniversitede dersteyken arkadaşlarının "Bir şirket uzaya turist götürecekmiş." demesi üzerine hiyakesinin başladığını belirten Halil Kayıkçı, "O kişi neden ben olmayayım?" diye düşündüğünü ve böylelikle ilk başvurusunu yaptığını ifade ediyor.

Habertürk’ün haberine göre çekiliş ve test sürecinin ardından Türkiye’den ilk üçe giren Kayıkçı, ardından NASA’da yaklaşık 60 ülkeden 107 kişi ile 1 hafta süren bir eğitimden geçti ve uzaya gitmeye hak kazanan 23 kişiden biri olmayı başardı. Böylelikle Türkiye'nin en genç astronotu ünvanını elde edecek olan genç mühendis adayı, 2017 yılı içerisinde uzaya çıkacak.

Kayıkçı: İstanbul'da yaşamak daha tehlikeli

Çok yüksek bir ihtimalle Churasan ismindeki Karayip adasında yer alan limandan havalanacak olan uzay aracında Halil Kayıkçı co-pilot görevini üstlenecek. Uçuştan korkmadığını belirten genç Türk, İstanbul’da yaşamanın daha tehlikeli olduğunu, eve giderken daha fazla tedirgin olduğunu dile getirdi.

Aslında 2015 yılı için planlanan büyük uçuş, 2014’te başka bir turistik uzay aracı Virgin Galactic’in test sürüşü sırasında kanadının açılmayarak infilak etmesi ve içerisindeki 2 pilottan birinin hayatını kaybetmesi yüzünden ancak 2017 yılında gerçekleştirilebiliyor.

http://www.haberturk.com/yasam/haber/1311163-uzaya-gidecek-ilk-turk-haberturke-konustu