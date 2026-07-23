Yörüngeye robotik kollu uzay aracı gönderildi: Uyduları tamir edecek!

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SpaceX, Northrop Grumman'ın geliştirdiği MRV (Mission Robotic Vehicle) ile uzaydaki uydu servis hizmetlerinde yeni bir dönemin kapısını araladı. 21 Temmuz'da Florida'daki Cape Canaveral Uzay Kuvvetleri İstasyonu'ndan Falcon 9 roketiyle fırlatılan görev, yaşlanan haberleşme uydularının yakıt ikmali yapılmadan görev sürelerini uzatmayı hedefliyor.

Tek araç, birden fazla uyduya hizmet verecek

MRV ile birlikte uzaya üç adet MEP (Mission Extension Pod) de gönderildi. Görev kapsamında robotik araç, önümüzdeki haftalarda 35.786 kilometre yükseklikteki jeostatik yörüngeye (GEO) ulaşarak ilk servis operasyonlarına başlayacak.

Northrop Grumman'ın daha önce geliştirdiği MEV (Mission Extension Vehicle) araçları yalnızca tek bir uyduya kenetlenerek yıllarca görev yapıyordu. Yeni geliştirilen MRV ise aynı görev ömrü boyunca birden fazla uyduya hizmet verebilecek şekilde tasarlandı.

Yaklaşık 3 metre uzunluğunda iki robotik kola sahip olan MRV, yörüngedeki MEP’leri alarak hedef uydulara taşıyacak ve bunları uyduların arka kısmındaki yapısal halkaya monte edecek.

Robotik kolların geliştirilmesinde ise DARPA’nın rolü olduğu bildiriliyor. Program kapsamında robotik yük ve eklemli kollar DARPA tarafından geliştirildi, Northrop Grumman ise servis aracını finanse ederek teknolojiyi ticari kullanıma uyarladı.

Yakıt transferi yapılmıyor

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Öte yandan MEP’ler uyduya yakıt aktarmıyor. Bunun yerine kendi elektrikli itki sistemi sayesinde uydunun yörüngesini koruma ve yönelim kontrolünü üstleniyor. Northrop Grumman'a göre bu yöntem, tipik bir jeostatik haberleşme uydusuna yaklaşık 6 yıl, şirketin teknik dokümanlarına göre ise 2.000 kilogram sınıfındaki GEO uydularında 8 yıla kadar ek görev ömrü sağlayabiliyor.

İlk görev kapsamında gönderilen üç MEP’in ikisi Intelsat, biri ise Avustralyalı uydu operatörü Optus tarafından satın alındı. MRV, bu üç kurulumu tamamladıktan sonra jeostatik yörüngede kalmaya devam edecek ve ileride fırlatılacak yeni pod'ları teslim alarak farklı müşterilere hizmet verecek. Northrop Grumman, yeni MRV aracının yaklaşık 15 yıl boyunca aktif görev yapmasını hedefliyor.

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Şirketin açıklamasına göre MRV yalnızca MEP eklentilerini kurmakla sınırlı kalmayacak. Araç uyduları farklı yörüngelere taşıyabilecek, inceleyebilecek, onarabilecek ve güncelleyebilecek yeteneklere de sahip.

Bunun yanında sistemde, Northrop Grumman tarafından geliştirilen Passive Refueling Module (PRM) de bulunuyor. ABD Uzay Kuvvetleri tarafından onaylanan ilk standart yakıt ikmal arayüzü olan bu sistem sayesinde MRV'nin ileride yörüngede yakıt ikmali alabilmesi mümkün olacak. Böylece aracın hizmet ömrünün daha da uzatılması hedefleniyor.

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