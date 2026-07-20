NASA'dan büyüleyici Mars paylaşımı: Timelapse videosu yayınladı

Psyche, Mars'ın yakınından geçti
Psyche uzay aracı, adını taşıyan metal bakımından zengin Psyche asteroidine ulaşmak için yolculuğunu sürdürüyor. Bu kapsamda mayıs ayında Mars'ın yakınından geçen araç, gezegenin kütle çekiminden yararlanarak hem hız kazandı hem de yörüngesini hedef asteroid doğrultusunda değiştirdi. Böylece uzun yolculuk için daha az yakıt tüketilmiş oldu.
Arizona Eyalet Üniversitesi'nde Psyche görüntüleme sisteminin baş araştırmacısı olan Jim Bell, kameranın beklendiği gibi çalıştığını ve Mars'a ait daha önce nadiren görülen görüntüler elde edildiğini söyledi. Araştırma ekibi ise, Mars'ın uyduları Phobos ve Deimos'u da uzaktan görüntülemeyi başardı. Bu gözlemler, Psyche asteroidine ulaşıldığında olası küçük uyduların tespit edilmesi için kullanılacak yöntemlerin ön hazırlığı niteliği taşıyor.
Psyche uzay aracı Mars'a yaklaşmaya 2 Mayıs'ta başladı ve 15 Mayıs'ta gezegene en yakın konumuna ulaştı. Mevcut görev planına göre uzay aracının 2029 yılında Psyche asteroidine varması ve bilimsel gözlemlerine başlaması hedefleniyor.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: