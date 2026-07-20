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    NASA'dan büyüleyici Mars paylaşımı: Timelapse videosu yayınladı

    NASA, Psyche uzay aracının Mars yakın geçişinde kaydettiği görüntülerden oluşturulan yeni timelapse videosunu paylaştı. Görüntülerde Kızıl Gezegen'in yüzeyi ve güney kutbu yer alıyor.

    NASA'dan büyüleyici Mars paylaşımı: Timelapse videosu yayınladı Tam Boyutta Gör
    NASA, Psyche uzay aracının Mars yakın geçişi sırasında çektiği yeni görüntüleri yayınladı. Binlerce kareden oluşturulan zaman atlamalı (timelapse) video, uzay aracının Kızıl Gezegen'e yaklaşmasından uzaklaşmasına kadar geçen süreci ayrıntılı şekilde gösteriyor.

    Psyche, Mars'ın yakınından geçti

    Psyche uzay aracı, adını taşıyan metal bakımından zengin Psyche asteroidine ulaşmak için yolculuğunu sürdürüyor. Bu kapsamda mayıs ayında Mars'ın yakınından geçen araç, gezegenin kütle çekiminden yararlanarak hem hız kazandı hem de yörüngesini hedef asteroid doğrultusunda değiştirdi. Böylece uzun yolculuk için daha az yakıt tüketilmiş oldu.

    NASA'dan büyüleyici Mars paylaşımı: Timelapse videosu yayınladı Tam Boyutta Gör
    NASA'nın paylaştığı videoda, Mars'ın ince hilal görünümünden başlayarak yüzeyindeki ayrıntılar ve uzaklaşma sırasında görülen buzlarla kaplı güney kutbu dikkat çekiyor. Görüntüler, uzay aracında bulunan çok bantlı görüntüleme sistemi tarafından çekilen binlerce kare bir araya getirilerek oluşturuldu.

    Arizona Eyalet Üniversitesi'nde Psyche görüntüleme sisteminin baş araştırmacısı olan Jim Bell, kameranın beklendiği gibi çalıştığını ve Mars'a ait daha önce nadiren görülen görüntüler elde edildiğini söyledi. Araştırma ekibi ise, Mars'ın uyduları Phobos ve Deimos'u da uzaktan görüntülemeyi başardı. Bu gözlemler, Psyche asteroidine ulaşıldığında olası küçük uyduların tespit edilmesi için kullanılacak yöntemlerin ön hazırlığı niteliği taşıyor.

    Psyche uzay aracı Mars'a yaklaşmaya 2 Mayıs'ta başladı ve 15 Mayıs'ta gezegene en yakın konumuna ulaştı. Mevcut görev planına göre uzay aracının 2029 yılında Psyche asteroidine varması ve bilimsel gözlemlerine başlaması hedefleniyor.

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