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Uzaydaki çöpleri temizlemek için özel bir uydu geliştiriliyor

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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Diğer Bilim ve Teknoloji
Oğuz Avcı
Editör
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Uzaydaki çöpleri temizlemek için özel bir uydu geliştiriliyor
 
Bu güne kadar çok fazla sayıda uydu uzaya fırlatılırken bunların büyük bir kısmı ya teknik arızalar, yada çok eskidikleri için kullanılmıyorlar. Ancak her ne kadar kullanılmasalar da bir çoğu hala yörüngesi üzerinde bir alanı işgal ediyorlar. Zaman zaman 24 000 km/s hıza kadar ulaşan bu çöpler diğer uzay araçlarını veya astronotları da oldukça ciddi bir şekilde tehdit ediyor.
Yeni geliştirilen bir uydu ise özellikle küçük boyuttaki uyduları toplayarak bu çöplüğü biraz da olsa azaltmayı amaçlıyor. Bu yöntem için ise "Pac-man"a benzetilen bir sistem tercih edilmiş durumda. Yalnızca ufak uyduların bulması operasyonu zorlaştırırken bu uyduların sürekli spin atmasıyla yaydıkları yansımalar da yanıltıcı olabiliyor. Ancak yeni geliştirilecek uydu özel olarak geliştirilen dinamik aralıklı fotoğraf ile görüntülenecek ve bu yansımalar tespit edilebilecek.
İlk prototipi ortaya çıkaran bilim adamları uydunun yakaladığı çöpleri yakacağını da belirtiyor. Prototipin tamamlanması ve uçuşlara hazır olması için ise 2018 yılı hedef gösteriliyor.

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Mr xXx 4 yıl en beğenilen
Önce dünyada ki çöpleri temizleyin sonra uzaya salça olursunuz..
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WB 4 yıl
Dunya'dan sonra uzayi da copluge cevirmeyi basardik..
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gun 4 yıl
Uzayda vurulan uydular patlama nedeniyle daha fazla uzay çöpüne neden oluyor. Bu çöpler Çarpışma anında başka uydulara filan zarar verdiğinden herşeyi riske atmakta. Yukarı çıkan astronotlar bile çok büyük risk altında. Ama neden sadece bir tane ürünü yakalıyor anlamadım Alıp Aşağıya doğru göndersin ne varsa ?
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DH Misafiri 4 yıl
Temizlik bi yana geri dönüşümünden çok karlı çıkılır
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kerim4126 4 yıl
önce bi dünyayı temizleyin de uzaya sonra sıra gelsin..
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DigitalKral 4 yıl
Amerika istemediği düşman uydularını da böylece kolayca imha edebilecek demektir.
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xdexterx 4 yıl DigitalKral
Amerika zaten istediği uyduyu yokedebilecek teknolojiye uzun zamandır sahip


http://www.bbc.co.uk/turkish/news/story/2008/02/080221_spy_satellite.shtml

ABD 'arızalı' uyduyu düşürdü - ( 2008 )

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Aralık 2006'da uzaya gönderildikten birkaç saat sonra arıza yapan casus uydunun Büyük Okyanus'ta demirli bir savaş gemisinden fırlatılan füzeyle vurulduğunu duyurdu.
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Mr xXx 4 yıl en beğenilen
Önce dünyada ki çöpleri temizleyin sonra uzaya salça olursunuz..
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WB 4 yıl
Dunya'dan sonra uzayi da copluge cevirmeyi basardik..
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