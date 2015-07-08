Uzaydaki çöpleri temizlemek için özel bir uydu geliştiriliyor

Bu güne kadar çok fazla sayıda uydu uzaya fırlatılırken bunların büyük bir kısmı ya teknik arızalar, yada çok eskidikleri için kullanılmıyorlar. Ancak her ne kadar kullanılmasalar da bir çoğu hala yörüngesi üzerinde bir alanı işgal ediyorlar. Zaman zaman 24 000 km/s hıza kadar ulaşan bu çöpler diğer uzay araçlarını veya astronotları da oldukça ciddi bir şekilde tehdit ediyor.

Yeni geliştirilen bir uydu ise özellikle küçük boyuttaki uyduları toplayarak bu çöplüğü biraz da olsa azaltmayı amaçlıyor. Bu yöntem için ise "Pac-man"a benzetilen bir sistem tercih edilmiş durumda. Yalnızca ufak uyduların bulması operasyonu zorlaştırırken bu uyduların sürekli spin atmasıyla yaydıkları yansımalar da yanıltıcı olabiliyor. Ancak yeni geliştirilecek uydu özel olarak geliştirilen dinamik aralıklı fotoğraf ile görüntülenecek ve bu yansımalar tespit edilebilecek.

İlk prototipi ortaya çıkaran bilim adamları uydunun yakaladığı çöpleri yakacağını da belirtiyor. Prototipin tamamlanması ve uçuşlara hazır olması için ise 2018 yılı hedef gösteriliyor.