Velocity Micro, Ivy Bridge işlemcili 3 yeni masaüstü modelini tanıttı

Tüketici elektroniği segmentindeki lider firmalardan Velocity Micro, Ivy Bridge tabanlı hazırladığı 3 yeni masaüstü bilgisayarını tanıttı. Raptor Z90, Vector Z20 ve Edge Z40 modelleri fiyatına göre konfigüre edilebiliyor.





Vector Z20 modeli 2.6GHz hızında çalışan Intel Pentium G620 işlemci, 4GB DDR3 RAM, 500GB 7200 devir/dakika HDD, DVD yazıcı, entegre Intel grafik birimi ile 849$ başlangıç fiyatına sahip. Ivy Bridge güncellemesi için ise ek 170$ gerekiyor.





Edge Z40 modeli 2.8GHz hızında çalışan Intel Core i5-2300 işlemci, 4GB DDR3 bellek, 1GB Nvidia GeForce GTS 450 grafik birimi, 1TB 7200devir/dakika SATA HDD, DVD yazıcı şeklinde özelliklere sahip ve başlangıç fiyatı 999$. 20$ ekstra ile Ivy Bridge güncellemesi yapmak mümkün.





Oyun bilgisayarı konumundaki Raptor Z90 ise 3.4GHz hızında çalışan Intel Core i5-3570K işlemci, GeForce GTX 460 grafik birimi, 8GB DDR3 1600MHz RAM, 1TB 7200 devir/dakika SATA HDD, USB 2.0, USB 3.0 portları şeklinde özelliklere sahip ve bu konfigürasyon 2849$ fiyat etiketine sahip. Farklı seçimlerle meblağ artabiliyor.

Modellerin satışına başlanmış durumda.