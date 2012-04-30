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Velocity Micro, Ivy Bridge işlemcili 3 yeni masaüstü modelini tanıttı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
3,3b
1
24
Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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Tüketici elektroniği segmentindeki lider firmalardan Velocity Micro, Ivy Bridge tabanlı hazırladığı 3 yeni masaüstü bilgisayarını tanıttı. Raptor Z90, Vector Z20 ve Edge Z40 modelleri fiyatına göre konfigüre edilebiliyor. 

Vector Z20 modeli 2.6GHz hızında çalışan Intel Pentium G620 işlemci, 4GB DDR3 RAM, 500GB 7200 devir/dakika HDD, DVD yazıcı, entegre Intel grafik birimi ile 849$ başlangıç fiyatına sahip. Ivy Bridge güncellemesi için ise ek 170$ gerekiyor.

Edge Z40 modeli 2.8GHz hızında çalışan Intel Core i5-2300 işlemci, 4GB DDR3 bellek, 1GB Nvidia GeForce GTS 450 grafik birimi, 1TB 7200devir/dakika SATA HDD, DVD yazıcı şeklinde özelliklere sahip ve başlangıç fiyatı 999$. 20$ ekstra ile Ivy Bridge güncellemesi yapmak mümkün.

Oyun bilgisayarı konumundaki Raptor Z90 ise 3.4GHz hızında çalışan Intel Core i5-3570K işlemci, GeForce GTX 460 grafik birimi, 8GB DDR3 1600MHz RAM, 1TB 7200 devir/dakika SATA HDD, USB 2.0, USB 3.0 portları şeklinde özelliklere sahip ve bu konfigürasyon 2849$ fiyat etiketine sahip. Farklı seçimlerle meblağ artabiliyor.
Modellerin satışına başlanmış durumda. 

http://www.velocitymicro.com/ Yorum Yaz
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artenis 7 yıl en beğenilen
Oyun bilgisayarı : GTX 460 + İ5 3570 ----- 2849$ ...
2012 nin efsane kasası ..
1 Yanıt Yanıtla +15
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majesthion 7 yıl
gavurların experi, casperı da bu herhalde :D.
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stepcideee 7 yıl
o fiyata x6 amd yada i3 yada i5 alınır akıllarını yitirmiş olsalar gerek.
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-Pisagor- 7 yıl
O fiyata daha iyi bir sistem toplanır
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DH Misafiri 7 yıl
Demek ki neymiş ? birtek bizde Casper markası yokmuş... Bknz:Velocity Micro :))
Cok haklısın casper bile yapmaz bunu. Son teknoloji 22nm işlemci ve gtx460. ben bile 2700 liraya toplayacagım i7 2600k sisteme gtx 480 takıyorum ki 460 tan kat kat saglam bir karttır.
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E_Aydin35 7 yıl
Yani o fiyatlarada "yuh" diyorum özür dileyerek, gerçekten kasa biçimi olsun segment anlayışı olsun bayabi farklılık yaratmıslar ama ne anlamda :D
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black_flood 7 yıl
Vector Z20 modeli 2.6GHz hızında çalışan Intel Pentium G620 işlemci, 4GB DDR3 RAM, 500GB 7200 devir/dakika HDD, DVD yazıcı, entegre Intel grafik birimi ile 849$ başlangıç fiyatına sahip. Ivy Bridge güncellemesi için ise ek 170$ gerekiyor.



bu ürüne ben 5 kuruş vermem üstünede en az 400 dolar isterim. alay ediyorlar resmen g620 amd athlon II 26o ın yanına bile yaklaşamıyor çok ezik bir ürün 2 sindende sattım. o fiyata x6 amd yada i3 yada i5 alınır akıllarını yitirmiş olsalar gerek.
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Salvation27 7 yıl
buda benim satılık bilgisayarım. karşılaştırın. forum.donanimhaber.com/...
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Baholi 7 yıl
Benim kasa i7 2700k+ gtx570 tf3 slı vs.. başlıca özellikleri ile 10.000 dolar. Alıcıya kargo benden.. Ha bir de mouse hediyedir. (Anladınız siz onu)
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thunderwatcher 7 yıl
Peeeeh peeeeh peeeeeh peeeeeh...
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ykanat 7 yıl
tam bi komedi söylenecek başka söz yok .
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Recharged 7 yıl
Casper'ın yurt dışı şubesi olsa gerek.Sadece kasayı sunsalar satışa daha karlı çıkarlardı.Alan varmıdır bu yılda merak ediyorum.
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lapry 7 yıl Recharged
Eagle Claw

Casper'ın yurt dışı şubesi olsa gerek.Sadece kasayı sunsalar satışa daha karlı çıkarlardı.Alan varmıdır bu yılda merak ediyorum.

vardır vardır millet sen ben gibi değil
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black_flood 7 yıl
Vector Z20 modeli 2.6GHz hızında çalışan Intel Pentium G620 işlemci, 4GB DDR3 RAM, 500GB 7200 devir/dakika HDD, DVD yazıcı, entegre Intel grafik birimi ile 849$ başlangıç fiyatına sahip
bu fiyat şaka galiba hemde sadece kasa sanırsam. bu fiyata monitör dahil orta halli harici ekran kartına sahip fx buldozaer x6 alınabilir yada intelin i5 işlemcili orta sınıf segmentine hitap eden kasası kullanılabilir. aklını peynir eklmek ile yiyenlerin yaparken utanamayacağı bir reklam türü.
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KODTECH 7 yıl
Demek ki neymiş ? birtek bizde Casper markası yokmuş... Bknz:Velocity Micro :))
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