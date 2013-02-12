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Vertu'nun ilk Android işletim sistemli telefonu Vertu Ti resmiyet kazandı

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
1,1b
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13
Cep Telefonları
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Vertu'nun ilk Android işletim sistemli telefonu Vertu Ti resmiyet kazandı

Ürettiği lüks telefonlar ile tanıdığımız Vertu, Android işletim sistemiyle çalışan ilk modeli Vertu Ti'ye resmiyet kazandırarak, cihazın fiyat etiketi ve teknik detaylarıla ilgili bilgileri paylaştı.

Deri, titanyum ve safirin işçilik ile bir araya geldiği Vertu Ti'nin dört farklı tasarımla kullanıcıları ile buluşacağı belirtilirken, cihazın fiyatı sahip olduğu tasarıma göre değişiklik gösterecek.Titanium Black Leather, Titanium Pure Black, Titanium Black Alligator ve Titanium Black PVD Red Gold olarak adlandırılan bu Vertu Ti modelleri yurt dışında sırasıyla; 6 bin 700 pound, 8 bin pound, 8 bin 900 pound ve 13 bin 900 pound'dan satışa sunulacak. Söz konusu firma Vertu olduğunda bu rakamlar göze batmasa da, Vertu Ti'nin benzer teknik özelliklere sahip android cihazların kat kat üzerinde bir fiyat etiketine sahip olduğu değişmez bir gerçek. Ancak, cihazın donanımdan çok sahip olduğu işçilik ile ön plana çıktığı düşünülecek olursa fiyatın bu denli yüksek olmasının nedeni daha iyi anlaşılır.

Qualcomm'un 1.7 GHz'lik Snapdragon S4 platformundan güç alan Vertu Ti'nin 64 GB'lık bir depolama alanına sahip olduğu belirtilirken, cihazın 1.3 megapiksel ön kameraya ve 8 megapiksellik bir arka kameraya sahip olduğu görülüyor. Cihazın kutusunda araç şarj kiti, deri kılıf ve streo kulaklık gibi aksesuarların yanı sıra, mikro SIM ve nano SIM adaptörleri de yer ediniyor. 3.7 inç'lik 480x800(WVGA) çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan cihazın üzerinde Android 4.0 yer ediniyor. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, NFC ve Bluetooth 4.0 gibi güncel bağlantı seçeneklerini bünyesinde barındıran cihaz 1250 mAh'lik bataryası ile 200 saate kadar bekleme süresi ve 7.2 saate kadar konuşma süresi sunuyor.

BBC'ye konuşan tasarım şefi Huth Hutchinson, Vertu'nun ortaya koyduğu ürünlerin işçilik ile teknolojiyi bir araya getirdiğini ve firmanın uzun süreli kullanıma uygun cihazlar ürettiğini belirtti. Vertu'nın telefonlarında bir mobil cihazın ulaşabileceği en son teknolojiye yer verilmediğine değinen tasarım şefi, fiyat etiketiyle doğru orantıda kullanılabilen cihazlar ürettiklerini de dile getirdi. Vertu'nun ürünlerinde yer verdiği safirden de söz eden Hurchinson, safirin gösterişli bir cam olarak düşünüldüğünü ancak, safirin elmas tarafından çizilebilen sağlam bir malzeme olduğuna dikkat çekti.

Tasarım şefi, yaptığı bu açıklamayla birlikte her ne kadar Vertu'nun işçiliğin ön planda tutuğunu söylese de firmanın, Vertu Ti ile birlikte donanıma da önem vererek lüks akıllı telefon pazarında daha etkin olmayı planladığını söyleyebiliriz. Vertu'nun Android işletim sistemiyle çalışan Vertu Ti modellerine daha yakından göz atmak  istiyorsanız, ek kaynaktan faydalanabilirsiniz.

http://www.bbc.co.uk/news/technology-21387371 Yorum Yaz
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byozan35 6 yıl
tkdonanımhaber
Ali Ağaoğlunun telefonunu yenileme zamanı gelmiş. :)

anca onun gibi görmemş alır bunu zaten
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Ciddi Kedii 6 yıl
1250 mah
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Miyamoto Musashi 6 yıl
powereng

Vertu'yu donanimina gore degerlendirmeyin, bu bir tasarim moda telefonudur, Vertu kullanan kimse kamerasinin kac megapixel olduguna yada islemcsinin hizina bakmaz.. Boyle bir telefonu bu acidan degerlendiremezsiniz.

vertu kullananlar cogu zaman telefonu aksesuar gibi kullanir, hatta birden cok vertusu olup kiyafetine gore alanlar vardir (Bulent Ersoy gibi)

Sizin gibi oturupta apk indirmekmis falan ugrasmazlar hatta onu birakin facebook twitter uygulamasini bile yukleyenleri azdir..

Eski bir vertu kullanicisi olarak yaziyorum, yapilan yorumlar yersiz, herkesin telefondan beklentisi farklidir bunu unutmayin..




Qualcomm'un 1.7 GHz'lik Snapdragon S4 platformundan güç alan
64 GB'lık bir depolama alanına sahip olduğu
1.3 megapiksel ön kameraya ve 8 megapiksellik bir arka kameraya sahip olduğu...

Artık biliyorsun...

Not: keşke haberi okusaydın, oradan alıntıladım.
Not 2 : eski bir vertu kullanıcısı olarak yazmanda dikkatimden kaçmadı...
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hamalp 6 yıl
eşeğe altın semer vurmuşlar
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berkkarabacak 6 yıl
Umutcan
İnsan bu fiyata bi adreno 320 koyardı, tasarım desen zaten takoz gibi. Zengin bile olsan bunu neden kullanasın ki ?

zengin olduğunu göstermek için
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berkkarabacak 6 yıl
uyuşturucu satıcılarının en sevdiği markalardan bu telefon,bi tek onların elinde gördüm bu vertuyu çnkü
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Escapetolife 6 yıl
Lüx görünümden çok bilim kurgu filmlerindeki konsept telefonları andırmış bir iphone bunun yanında çok daha lüx görünüyor. Malzeme kalitesi ve sağlamlığından şüphem yok oradı ayrı.
Ayrıca Ağaoğlunun bu telefonlara 1 kuruş ödediğini zannetmem oyle adamlara tanıtım amacıyla hediye gelir.
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byozan35 6 yıl
tkdonanımhaber
Ali Ağaoğlunun telefonunu yenileme zamanı gelmiş. :)

anca onun gibi görmemş alır bunu zaten
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tkdonanımhaber 6 yıl
Ali Ağaoğlu'nun telefonunu yenileme zamanı gelmiş. :)
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FERFEROS 6 yıl
murdocklawless
bari donanimi da en üst seviyede tutsalardı. onu kısmayı bile kar sayıyorlar bu fiyattan telefon satarken.

Bunu alan kişilerin arama yapmak ve maillerine bakmak dışında kullanacağını sanmıyorum. Bu cihazı alanların diğer işlerini yapacak elemanları vardır kesin.
Bir kaç hafta önce bu cihaz duyurulduğunda araştırıp öğrendim. Tüm Vertu cihazlarının üzerinde dahili "Concierge" servisi için özel bir tuş varmış. Bu telefonu alanlar o servisten 7/24 faydalanabiliyormuş.
Mesela American Express Card sadece bu servis için 10.000 $ talep ediyormuş.
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hazarRS 6 yıl
bu telefonu alıp da internetten apk indiren olmaz herhalde. Gerçi bizim millet telefonu alsa da indirir :)
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Umutcan 6 yıl
İnsan bu fiyata bi adreno 320 koyardı, tasarım desen zaten takoz gibi. Zengin bile olsan bunu neden kullanasın ki ?
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