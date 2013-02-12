Vertu'nun ilk Android işletim sistemli telefonu Vertu Ti resmiyet kazandı

Tasarım şefi, yaptığı bu açıklamayla birlikte her ne kadar Vertu'nun işçiliğin ön planda tutuğunu söylese de firmanın, Vertu Ti ile birlikte donanıma da önem vererek lüks akıllı telefon pazarında daha etkin olmayı planladığını söyleyebiliriz. Vertu'nun Android işletim sistemiyle çalışan Vertu Ti modellerine daha yakından göz atmak istiyorsanız, ek kaynaktan faydalanabilirsiniz.

Ürettiği lüks telefonlar ile tanıdığımız Vertu, Android işletim sistemiyle çalışan ilk modeli Vertu Ti'ye resmiyet kazandırarak, cihazın fiyat etiketi ve teknik detaylarıla ilgili bilgileri paylaştı.Deri, titanyum ve safirin işçilik ile bir araya geldiği Vertu Ti'nin dört farklı tasarımla kullanıcıları ile buluşacağı belirtilirken, cihazın fiyatı sahip olduğu tasarıma göre değişiklik gösterecek.Titanium Black Leather, Titanium Pure Black, Titanium Black Alligator ve Titanium Black PVD Red Gold olarak adlandırılan bu Vertu Ti modelleri yurt dışında sırasıyla; 6 bin 700 pound, 8 bin pound, 8 bin 900 pound ve 13 bin 900 pound'dan satışa sunulacak. Söz konusu firma Vertu olduğunda bu rakamlar göze batmasa da, Vertu Ti'nin benzer teknik özelliklere sahip android cihazların kat kat üzerinde bir fiyat etiketine sahip olduğu değişmez bir gerçek. Ancak, cihazın donanımdan çok sahip olduğu işçilik ile ön plana çıktığı düşünülecek olursa fiyatın bu denli yüksek olmasının nedeni daha iyi anlaşılır.Qualcomm'un 1.7 GHz'lik Snapdragon S4 platformundan güç alan Vertu Ti'nin 64 GB'lık bir depolama alanına sahip olduğu belirtilirken, cihazın 1.3 megapiksel ön kameraya ve 8 megapiksellik bir arka kameraya sahip olduğu görülüyor. Cihazın kutusunda araç şarj kiti, deri kılıf ve streo kulaklık gibi aksesuarların yanı sıra, mikro SIM ve nano SIM adaptörleri de yer ediniyor. 3.7 inç'lik 480x800(WVGA) çözünürlüğünde bir ekrana sahip olan cihazın üzerinde Android 4.0 yer ediniyor. Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, NFC ve Bluetooth 4.0 gibi güncel bağlantı seçeneklerini bünyesinde barındıran cihaz 1250 mAh'lik bataryası ile 200 saate kadar bekleme süresi ve 7.2 saate kadar konuşma süresi sunuyor.BBC'ye konuşan tasarım şefi Huth Hutchinson, Vertu'nun ortaya koyduğu ürünlerin işçilik ile teknolojiyi bir araya getirdiğini ve firmanın uzun süreli kullanıma uygun cihazlar ürettiğini belirtti. Vertu'nın telefonlarında bir mobil cihazın ulaşabileceği en son teknolojiye yer verilmediğine değinen tasarım şefi, fiyat etiketiyle doğru orantıda kullanılabilen cihazlar ürettiklerini de dile getirdi. Vertu'nun ürünlerinde yer verdiği safirden de söz eden Hurchinson, safirin gösterişli bir cam olarak düşünüldüğünü ancak, safirin elmas tarafından çizilebilen sağlam bir malzeme olduğuna dikkat çekti.