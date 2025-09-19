Samsung Galaxy A17 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Galaxy A17 4G'yi 5G modelinden ayıran tek fark, Exynos 1330'un yerine Helio G99 yonga setine sahip olması. Telefon, 6,7 inç büyüklüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip Full HD+ AMOLED ekran ile geliyor. Ekran, Gorilla Glass Victus+ ile korunuyor. Telefonda ayrıca, IP54 koruma sınıfı ve 25W şarj destekli 5.000 mAh batarya yer alıyor.
Samsung Galaxy A17 4G fiyatı
Galaxy A17 4G'nin 6/128 GB versiyonu 199 euro fiyattan Almanya'da satışa sunulmuş durumda. Bu fiyat, Galaxy A17 5G'nin temel versiyonundan 30 euro daha ucuz. Türkiye fiyatı ise henüz belli değil.
Samsung Galaxy A17 4G özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, Full HD+, 90Hz, Super AMOLED
- İşlemci: Mediatek Helio G99
- Bellek: 4GB, 6GB, 8GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB (microSD kartla 2TB’a kadar artırılabilir)
- Arka kamera: 50MP (birincil) + 5MP (ultra geniş) + 2MP (makro)
- Ön kamera: 13MP
- Batarya: 5000 mAh, 25W hızlı şarj
- Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC
- Diğer: Yanda parmak izi okuyucu, IP54 koruma
- Yazılım: One UI 7, Android 15
bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.