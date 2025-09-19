Samsung Galaxy A17 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Geçtiğimiz ay, giriş seviyesi Galaxy A17 5G'yi tanıtan Samsung, şimdi de 4G destekli Galaxy A17 4G modelini piyasaya sürdü. 5G destekli kardeşiyle hemen hemen aynı özelliklere sahip olan telefona bir göz atalım.

Galaxy A17 4G'yi 5G modelinden ayıran tek fark, Exynos 1330'un yerine Helio G99 yonga setine sahip olması. Telefon, 6,7 inç büyüklüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip Full HD+ AMOLED ekran ile geliyor. Ekran, Gorilla Glass Victus+ ile korunuyor. Telefonda ayrıca, IP54 koruma sınıfı ve 25W şarj destekli 5.000 mAh batarya yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Arka tarafta OIS özelliğine sahip 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açı kamera ve 2 MP makro kamera yer alıyor. Android 15 tabanlı One UI 7 ile kutudan çıkan telefon, 6 yıl işletim sistemi güncellemesi garantisiyle geliyor.

Samsung Galaxy A17 4G fiyatı

Galaxy A17 4G'nin 6/128 GB versiyonu 199 euro fiyattan Almanya'da satışa sunulmuş durumda. Bu fiyat, Galaxy A17 5G'nin temel versiyonundan 30 euro daha ucuz. Türkiye fiyatı ise henüz belli değil.

Samsung Galaxy A17 4G özellikleri

Ekran : 6.7 inç, Full HD+, 90Hz, Super AMOLED

: 6.7 inç, Full HD+, 90Hz, Super AMOLED İşlemci : Mediatek Helio G99

: Mediatek Helio G99 Bellek : 4GB, 6GB, 8GB RAM

: 4GB, 6GB, 8GB RAM Depolama : 128GB, 256GB (microSD kartla 2TB’a kadar artırılabilir)

: 128GB, 256GB (microSD kartla 2TB’a kadar artırılabilir) Arka kamera : 50MP (birincil) + 5MP (ultra geniş) + 2MP (makro)

: 50MP (birincil) + 5MP (ultra geniş) + 2MP (makro) Ön kamera : 13MP

: 13MP Batarya : 5000 mAh, 25W hızlı şarj

: 5000 mAh, 25W hızlı şarj Bağlantı : Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC

: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC Diğer: Yanda parmak izi okuyucu, IP54 koruma

Yanda parmak izi okuyucu, IP54 koruma Yazılım: One UI 7, Android 15

