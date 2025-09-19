Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Samsung Galaxy A17 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Samsung, giriş seviyesi Galaxy A17 5G'nin ardından 4G destekli kardeşi Galaxy A17 4G modelini piyasaya sürdü. Peki, bütçe dostu yeni modelin fiyatı ve özellikleri neler?

    Samsung Galaxy A17 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Geçtiğimiz ay, giriş seviyesi Galaxy A17 5G'yi tanıtan Samsung, şimdi de 4G destekli Galaxy A17 4G modelini piyasaya sürdü. 5G destekli kardeşiyle hemen hemen aynı özelliklere sahip olan telefona bir göz atalım.

    Galaxy A17 4G'yi 5G modelinden ayıran tek fark, Exynos 1330'un yerine Helio G99 yonga setine sahip olması. Telefon, 6,7 inç büyüklüğe ve 90 Hz yenileme hızına sahip Full HD+ AMOLED ekran ile geliyor. Ekran, Gorilla Glass Victus+ ile korunuyor. Telefonda ayrıca, IP54 koruma sınıfı ve 25W şarj destekli 5.000 mAh batarya yer alıyor.

    Samsung Galaxy A17 4G tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Arka tarafta OIS özelliğine sahip 50 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açı kamera ve 2 MP makro kamera yer alıyor. Android 15 tabanlı One UI 7 ile kutudan çıkan telefon, 6 yıl işletim sistemi güncellemesi garantisiyle geliyor.

    Samsung Galaxy A17 4G fiyatı

    Galaxy A17 4G'nin 6/128 GB versiyonu 199 euro fiyattan Almanya'da satışa sunulmuş durumda. Bu fiyat, Galaxy A17 5G'nin temel versiyonundan 30 euro daha ucuz. Türkiye fiyatı ise henüz belli değil.

    Samsung Galaxy A17 4G özellikleri

    • Ekran: 6.7 inç, Full HD+, 90Hz, Super AMOLED
    • İşlemci: Mediatek Helio G99
    • Bellek: 4GB, 6GB, 8GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB (microSD kartla 2TB’a kadar artırılabilir)
    • Arka kamera: 50MP (birincil) + 5MP (ultra geniş) + 2MP (makro)
    • Ön kamera: 13MP
    • Batarya: 5000 mAh, 25W hızlı şarj
    • Bağlantı: Wi-Fi 5, Bluetooth 5.3, NFC
    • Diğer: Yanda parmak izi okuyucu, IP54 koruma
    • Yazılım: One UI 7, Android 15
    Kaynakça https://www.gsmarena.com/samsung_galaxy_a17_4g_is_finally_official-news-69575.php https://www.samsung.com/de/smartphones/galaxy-a/galaxy-a17-black-128gb-sm-a175fzkbeub/
    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Uçak kazalarına karşı devasa hava yastığı fikri

    B
    beyinsis 1 gün önce

    bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    sachs baskı balata yorumları gece araba farları gözümü alıyor ne yapmalıyım ensede kızarıklık neden olur ps5 oyun kiralama snapchat kullanan sevgili

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    realme 12
    realme 12
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    30.000 TL Üstündeki Laptoplar
    Apple 2025 M4 15 in&#231; MacBook Air
    Apple 2025 M4 15 inç MacBook Air
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum