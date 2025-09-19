Giriş
    iPhone 17 serisine özel iOS 26 yayınlandı: iOS 26.0.1 güncellemesi yolda

    iPhone 17 serisi dünyayla aynı anda Türkiye'de satışa çıktı. Her yıl olduğu gibi Apple, ilk günden yeni telefonlarına güncelleme yolladı. iOS 26.0.1 güncellemesinin de yakında yayınlanması bekleniyor.

    iphone 17 ios 26 güncellemesi ios 26.0.1 Tam Boyutta Gör
    Apple, iPhone 17 Pro modelleri için özel iOS 26 sürümü yayınladı. Muhtemelen iPhone Air ve 17 Pro Max'in kamera sorunlarını çözecek iOS 26.0.1 güncellemesi de yolda.

    iPhone 17, Air ve Pro'lar ilk günden güncellenecek

    iPhone 17, 17 Pro ve iPhone Air, ‌iOS 26 yüklü geliyor ancak bu cihazlardaki ‌iOS 26‌ sürümü “23A330”. Bu, 15 Eylül’de iPhone 11 ve daha yeni cihazlar için yayınlanan ‌iOS 26‌ sürümünde farklı. ‌iPhone 17‌ ve ‌iPhone 17‌ Air için iOS 26 “23A341”, ‌iPhone 17 Pro‌ ve ‌iPhone 17 Pro‌ Max için yayınlanan ‌iOS 26‌ “23A345” sürüm numarasını taşıyor.

    iOS 26.0.1 güncellemesi geliyor

    Apple, ayrıca iPhone 17 Pro Max ve iPhone Air modellerinde yaşanan bir kamera sorununa ilişkin güncelleme yayınlanacağını söyledi. Muhtemelen iOS 26.0.1 sürümü olacak ancak güncellemenin ne zaman yayınlanacağı belli değil.

    Kaynakça https://www.macrumors.com/2025/09/18/ios-26-day-one-updates-required/ https://9to5mac.com/2025/09/18/ios-26-0-1-coming-soon-for-iphone-users/
