iPhone 17 serisine özel iOS 26 yayınlandı: iOS 26.0.1 güncellemesi yolda

iPhone 17, Air ve Pro'lar ilk günden güncellenecek
iPhone 17, 17 Pro ve iPhone Air, iOS 26 yüklü geliyor ancak bu cihazlardaki iOS 26 sürümü “23A330”. Bu, 15 Eylül’de iPhone 11 ve daha yeni cihazlar için yayınlanan iOS 26 sürümünde farklı. iPhone 17 ve iPhone 17 Air için iOS 26 “23A341”, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max için yayınlanan iOS 26 “23A345” sürüm numarasını taşıyor.
iOS 26.0.1 güncellemesi geliyor
Apple, ayrıca iPhone 17 Pro Max ve iPhone Air modellerinde yaşanan bir kamera sorununa ilişkin güncelleme yayınlanacağını söyledi. Muhtemelen iOS 26.0.1 sürümü olacak ancak güncellemenin ne zaman yayınlanacağı belli değil.Kaynakça https://www.macrumors.com/2025/09/18/ios-26-day-one-updates-required/ https://9to5mac.com/2025/09/18/ios-26-0-1-coming-soon-for-iphone-users/ Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
bu tür donanımların kazada hiç bir işe yaramayacağı bilimsel olarak açıklandı. nerden buluyosunuz bu saçmalıkları.