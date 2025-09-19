Giriş
    Xiaomi 17 serisi için tanıtım tarihi paylaşıldı: İşte beklenenler ve dahası

    Xiaomi 17 serisi, planlanandan daha erken geliyor. Eylül sonunda tanıtılması beklenen seri, Snapdragon 8 Elite Gen 5 ve HyperOS 3 ile öne çıkacak. İşte beklenen tarih...

    Xiaomi 17 serisi için tanıtım tarihi paylaşıldı: İşte beklenenler Tam Boyutta Gör
    Xiaomi 17 serisi için lansman takvimi yavaş yavaş netleşmeye başladı. Xiaomi başkanı Lu Weibing, bugün yaptığı açıklamada yeni seriye dair soruları yanıtlayacağı bir canlı yayın duyurdu. Ayrıca, Xiaomi'nin neden 16 serisini atlayarak doğrudan 17'ye geçtiğine dair bilgiler de paylaşılacak.

    Xiaomi 16 serisi için tanıtım tarihi paylaşıldı

    Sektör kaynaklarından gelen bilgilere göre Xiaomi 17 serisi Çin'de 30 Eylül'de tanıtılacak. Resmî doğrulama olmasa da şirketin son günlerde 17 Pro serisine yönelik paylaşımları bu iddiayı güçlendiriyor. Kaçıranlar için serinin Xiaomi 17, Xiaomi 17 Pro ve Xiaomi 17 Pro Max olmak üzere üç modelden oluşması bekleniyor.

    Donanım tarafında Xiaomi 17 ve 17 Pro, Qualcomm'un Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisinden güç alacak. Bu yonga seti, 4,61 GHz hızında çalışan iki performans çekirdeği ve 3,63 GHz frekansta altı verimlilik çekirdeğiyle geliyor. İlk Geekbench sonuçları tek çekirdekte 3.096, çoklu çekirdekte ise 9.382 puan seviyesinde. Cihazların 16 GB RAM ve Android 16 tabanlı HyperOS 3 işletim sistemiyle kutudan çıkacağı belirtiliyor.

    Serinin en dikkat çekici yeniliklerinden biri ise "Magic Back Screen" adını alan arka ekran olacak. Kamera adasının yerine konumlandırılan bu dikdörtgen panel, saat yüzleri, avatarlar veya GIF'lerle özelleştirilebiliyor. Ayrıca selfie vizörü, akıllı ev kontrol merkezi ve çeşitli kısayollar için de kullanılabilecek.

    Kamera tarafında Xiaomi 17 Pro, Leica iş birliğiyle geliştirilen üçlü 50 MP sensörle geliyor. Ana kamera f/1.67 diyafram, ultra geniş lens 50 MP çözünürlük, telefoto lens ise 5x optik zoom sunuyor. Pro Max versiyonunda ise zoom lens daha parlak bir f/2.6 diyafram açıklığına sahip olacak. Xiaomi 17 serisinin ilk olarak Çin'de satışa çıkması, küresel lansmanın ise 2025'in ilk aylarına sarkması bekleniyor.

