Vestel F18 Jetwash ve yeni nesil çamaşır makinelerini konuştuk

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Gelişen teknoloji hayatımızın her alanında kendini daha fazla hissetirmeye başladı. Akıllı telefon, akıllı televizyon derken, hayatımızın parçası haline gelen hemen her cihaz, daha önce hiç olmadığı kadar teknolojik, performanslı ve hızlı. Ülkemizin en büyük teknoloji şirketlerinden Vestel, yeni nesil ürünlerinde teknolojik gelişmelere ek olarak enerji tasarrufu için de ciddi yatırımlar yapıyor.
Bu videomuzda Vestel tarafından tüm zamanların en hızlı bulaşık makinesi olarak lanse edilen F18 Jetwash ve şirketin yeni nesil çamaşır makinelerini konuştuk.
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arkadaşlar bu ürün nasıldır almak istiyorum!
bence guzel urun ama sıkarken 1200 devırde sesı bı haylı vınn dıye duyuluyor.ama yıkama yuk dengeleme su jetı bakımından alınabılır.9 kılo olanını 1 senedır kullanıyorum
Bu makinenin sessiz çalışma gibi bir iddiası yok zaten.Motoru eski tip fırçalı motor..Yani makinenizda bir problem yok bu ses orjinal kendi sesi.
60 litre tambur hacmi var ve 9 kg çamaşır aldığını iddia ediyor ..Birde liste fiyatı 2200 liraymış ve %50 indirimle 1099 liraya satılayormuş .
Sessiz makine arıyorsanız Bosch'un "EcoSilence Drive" motor teknolojisine sahip makinelerine yada LG'nin 10 yıl garantili "direct drive" teknolojisine sahip makinelerine bakabilirsiniz.Yanlız LG'nin 8-9 ve 11 kg kapasiteli modellerine bakınız.Çünkü diger modelleri giriş seviyesi modeller olup kaliteleri düşüktür
usta ben 900 tl ye 1920x2080 full hd 4 hdmı 2 usb vestel pixellence fhd tv almıştım.yanlışı var o bayinin.
Komiksiniz yav, bir mesajınızda yerli ürünlere tam destek başka mesajlarınızda tam kösteksiniz, acaba bu nikle bir kaç kişimi yazıyor.
Banada bir tane bu nikden versinler bende saçmalıcam yav.
Geçenlerde LCD TV alacakken dedim ki kendime: Türk Malı'na destek olayım. Vestel'e gittim ve 32" FullHD LCD TV sordum. Bana 1000 Lira dedi. 100Hz mi dedim: Yooo dedi.
Çıktım. Gidip İnternet'ten 32" FullHD, 100Hz, ECO Panel, 4 HDMI'lı ve Ethernet girişli, DLNA destekli, SDHC Kart Yuvalı, LG Panelli Toshiba LCD TV yi kargo parası da ödemeden 12 taksitle 849 Lira KDV Dahil aldım. Bizim firmalarımız kendi ülkesinin vatandaşlarını böyle ütmeye kalkarsa ben de böyle Türk Malı almamaya devam ederim. Aferin. Böyle devam et Vestel...
beyaz eşya pazarını özetlersek eğer. türkiyede durum sıralaması şu şekilde.
1- koç grubu (arçelik - beko altus )
2 - BSH grubu (bosch siemens profilo)
3 - zorlu grubu ( vestel - regal)
4 - indesit company (hotpoint-ariston indesit )
diğerleri ise samsung lg vs...
inanmayan GFK nın pazar araştırmasına baksın..
avrupa avrupa diyor da vestel vestelin avrupada esamesi okunmuor.
üretici bazda avrupanın ilk üç firması
1-bsh
2-indesit
3-electrolux
gelelim bulaşık makinesi kullanımına 12 kişilik yemek takımını elde yıkamak için ortalama 130 litre su harcarsınız bulaşık makinelerinde ise 7 ile 15 litre arasında değişir. bulaşık makinesi kullanımı gerçektn yaygınlaşması gereken bir konudur. hem bireysel tüketici için hemde lke ekonomisi ve çevreye olan duyarlılık için..
önümüzdeki yılın ikinci haftası sanayi bakanlığının kampanyası olacak enerji sarfiyatı düşük olan ürünlerde ciddi kampanyalar yapacak firmalar..
iyi hesaplamak ve iyi değerlendirmek lazım..