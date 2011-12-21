Vestel F18 Jetwash ve yeni nesil çamaşır makinelerini konuştuk

Gelişen teknoloji hayatımızın her alanında kendini daha fazla hissetirmeye başladı. Akıllı telefon, akıllı televizyon derken, hayatımızın parçası haline gelen hemen her cihaz, daha önce hiç olmadığı kadar teknolojik, performanslı ve hızlı. Ülkemizin en büyük teknoloji şirketlerinden Vestel, yeni nesil ürünlerinde teknolojik gelişmelere ek olarak enerji tasarrufu için de ciddi yatırımlar yapıyor.

Bu videomuzda Vestel tarafından tüm zamanların en hızlı bulaşık makinesi olarak lanse edilen F18 Jetwash ve şirketin yeni nesil çamaşır makinelerini konuştuk.