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Vestel F18 Jetwash ve yeni nesil çamaşır makinelerini konuştuk

7 yıl
45b
1
Diğer Ev Elektroniği
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Gelişen teknoloji hayatımızın her alanında kendini daha fazla hissetirmeye başladı. Akıllı telefon, akıllı televizyon derken, hayatımızın parçası haline gelen hemen her cihaz, daha önce hiç olmadığı kadar teknolojik, performanslı ve hızlı. Ülkemizin en büyük teknoloji şirketlerinden Vestel, yeni nesil ürünlerinde teknolojik gelişmelere ek olarak enerji tasarrufu için de ciddi yatırımlar yapıyor.
Bu videomuzda Vestel tarafından tüm zamanların en hızlı bulaşık makinesi olarak lanse edilen F18 Jetwash ve şirketin yeni nesil çamaşır makinelerini konuştuk.
 

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dark1508 7 yıl
ebeyaz.com/...
arkadaşlar bu ürün nasıldır almak istiyorum!
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Lazpanyol 7 yıl dark1508
dark1508

ebeyaz.com/...

arkadaşlar bu ürün nasıldır almak istiyorum!

bence guzel urun ama sıkarken 1200 devırde sesı bı haylı vınn dıye duyuluyor.ama yıkama yuk dengeleme su jetı bakımından alınabılır.9 kılo olanını 1 senedır kullanıyorum
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prokesbsap 7 yıl
Bu makinenin sessiz çalışma gibi bir iddiası yok zaten.Motoru eski tip fırçalı motor..Yani makinenizda bir problem yok bu ses orjinal kendi sesi.
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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DH Misafiri 7 yıl
Merhabalar ben 1 hafta önce VESTEL CM HIZLI 9 KG. 1200DEVİR CMH-XXL9412TE çamaşır makinası aldım servis kurulumu yaptı 2 gün sonra çalıştırdım durulama ve özellikle sıkma esnasında çok aşırı ses çıkarıyor gürültülü çalışıyor sanki uçak kalkıyor gibi okada yüksekki karşı komşuma kadar ses gidiyor bizde alırken satıya sormuştuk ses yapıyormu diye çok hafif sesi var demişti buna dayanaraktan servisi çağırdık baktı bişeyi yok gayet normal dedi yeni çıkan makinalarda bukadar yoğun ses yok diye biliyorum ullanan varsa söylesin lütfen sizinki nasıl gürültülümü bukadar gürültü çıkarması normalmi iade etmek istiyorumda bukadar ses olurmu be kardeşim bnm eski makinam tebaydı 15 sene kullandım onun seside böyleydi ama bu yeni makinalardan nasıl böyle ses oluyor aklımı yitircem ya lütfen fikirlerinizi beyan edermisniz ne yapmamı öneriyosunuz birde vestelde sessiz çalışan makina varmı yada tavsiye edeceğiniz değiştirsem
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economist52 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Merhabalar ben 1 hafta önce VESTEL CM HIZLI 9 KG. 1200DEVİR CMH-XXL9412TE çamaşır makinası aldım servis kurulumu yaptı 2 gün sonra çalıştırdım durulama ve özellikle sıkma esnasında çok aşırı ses çıkarıyor gürültülü çalışıyor sanki uçak kalkıyor gibi okada yüksekki karşı komşuma kadar ses gidiyor bizde alırken satıya sormuştuk ses yapıyormu diye çok hafif sesi var demişti buna dayanaraktan servisi çağırdık baktı bişeyi yok gayet normal dedi yeni çıkan makinalarda bukadar yoğun ses yok diye biliyorum ullanan varsa söylesin lütfen sizinki nasıl gürültülümü bukadar gürültü çıkarması normalmi iade etmek istiyorumda bukadar ses olurmu be kardeşim bnm eski makinam tebaydı 15 sene kullandım onun seside böyleydi ama bu yeni makinalardan nasıl böyle ses oluyor aklımı yitircem ya lütfen fikirlerinizi beyan edermisniz ne yapmamı öneriyosunuz birde vestelde sessiz çalışan makina varmı yada tavsiye edeceğiniz değiştirsem

Bu makinenin sessiz çalışma gibi bir iddiası yok zaten.Motoru eski tip fırçalı motor..Yani makinenizda bir problem yok bu ses orjinal kendi sesi.
60 litre tambur hacmi var ve 9 kg çamaşır aldığını iddia ediyor
..Birde liste fiyatı 2200 liraymış ve %50 indirimle 1099 liraya satılayormuş
.
Sessiz makine arıyorsanız Bosch'un "EcoSilence Drive" motor teknolojisine sahip makinelerine yada LG'nin 10 yıl garantili "direct drive" teknolojisine sahip makinelerine bakabilirsiniz.Yanlız LG'nin 8-9 ve 11 kg kapasiteli modellerine bakınız.Çünkü diger modelleri giriş seviyesi modeller olup kaliteleri düşüktür
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@CAN@ 7 yıl
Ah ah vestele bak sen kendisi yapmış gibi konuşuyor,alman frimalardan özellikleri,sepet tasarımını çal sen sonrada türk halkına beş para etmeyen makineyi 1500 tlye sat 1-2yıl kullan çöpe at !
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umut_baris 7 yıl
DH Misafiri
Üye adım Overclock1ng ama giremedim...Geçenlerde LCD TV alacakken dedim ki kendime: Türk Malına destek olayım. Vestele gittim ve 32 FullHD LCD TV sordum. Bana 1000 Lira dedi. 100Hz mi dedim: Yooo dedi.Çıktım. Gidip İnternetten 32 FullHD, 100Hz, ECO Panel, 4 HDMIlı ve Ethernet girişli, DLNA destekli, SDHC Kart Yuvalı, LG Panelli Toshiba LCD TV yi kargo parası da ödemeden 12 taksitle 849 Lira KDV Dahil aldım. Bizim firmalarımız kendi ülkesinin vatandaşlarını böyle ütmeye kalkarsa ben de böyle Türk Malı almamaya devam ederim. Aferin. Böyle devam et Vestel...

usta ben 900 tl ye 1920x2080 full hd 4 hdmı 2 usb vestel pixellence fhd tv almıştım.yanlışı var o bayinin.
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OhMyGood 7 yıl
DH Misafiri

Komiksiniz yav, bir mesajınızda yerli ürünlere tam destek başka mesajlarınızda tam kösteksiniz, acaba bu nikle bir kaç kişimi yazıyor.

Banada bir tane bu nikden versinler bende saçmalıcam yav.



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DH Misafiri 7 yıl
Üye adım Overclock1ng ama giremedim...
Geçenlerde LCD TV alacakken dedim ki kendime: Türk Malı'na destek olayım. Vestel'e gittim ve 32" FullHD LCD TV sordum. Bana 1000 Lira dedi. 100Hz mi dedim: Yooo dedi.
Çıktım. Gidip İnternet'ten 32" FullHD, 100Hz, ECO Panel, 4 HDMI'lı ve Ethernet girişli, DLNA destekli, SDHC Kart Yuvalı, LG Panelli Toshiba LCD TV yi kargo parası da ödemeden 12 taksitle 849 Lira KDV Dahil aldım. Bizim firmalarımız kendi ülkesinin vatandaşlarını böyle ütmeye kalkarsa ben de böyle Türk Malı almamaya devam ederim. Aferin. Böyle devam et Vestel...
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DH Misafiri 7 yıl
videoyu izlemiyorum. DH'ın birşekilde reklam yapıp para kazanması için bu tip reklamlarına saygı duyuyorum ama vestele asla duymam.. Hayatımda gördüğüm en dandik beyaz eşya üreticisi.. hem kendi kullandıklarımdan hemde yakınlarımın kullandıkların hareketle diyebilirim ki vestel kullanıpta memnun olan tek Allahı kulu tanımadım. hatta bir yakınım son model bir çamaşır makinesini başka bir marka ile değiştirdi böyle rezillik olamaz.. çamaşırları ıslatıp sıkıp size veriyor. olduğu gibi çöp oldu çalışan makine.. şikayetimvar internet sitesine girin en fazla şikayeti olan markadır. daha fabrikadan çıkışı bile adam gibi tamamlanmdan buzdolabı alırsanız şaşırmayın başıma geldiğinden biliyorum.. o yüzden bu marka çoğu ürünü ihraç eder çünkü yurdum insanı artık tanımaya başladı markaları nedir ne değildir diye.. reklamlarını bile ülkesinde yaptırmaktan aciz bir firma..
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DH Misafiri 7 yıl
Reklam resmi çok kötü seçilmiş, ürünün adı F18 diye reklam afişinde Jet uçağı kullanılmak zorundamıydı? Kaldı ki resimdeki uçak F18 değil, madem hız ve F18 ismi ile bir jet uçağı benzetilecek, bari resminde F16 kullanmayın.
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kokomoko 7 yıl
aslına bakasanız pazarlama departmanının oynadığı en tehlikeli oyundur bu. marka nasıl maymun edilir kanıtıdır. yoruma açık reklamın en riskli tarafı.. buraki yorumları baz alan bir tüketici vestelden vazgeçer.. bu gibi reklam çalışmalrı yapaken dikkatli olmak lazım..
beyaz eşya pazarını özetlersek eğer. türkiyede durum sıralaması şu şekilde.
1- koç grubu (arçelik - beko altus )
2 - BSH grubu (bosch siemens profilo)
3 - zorlu grubu ( vestel - regal)
4 - indesit company (hotpoint-ariston indesit )
diğerleri ise samsung lg vs...
inanmayan GFK nın pazar araştırmasına baksın..
avrupa avrupa diyor da vestel vestelin avrupada esamesi okunmuor.
üretici bazda avrupanın ilk üç firması
1-bsh
2-indesit
3-electrolux
gelelim bulaşık makinesi kullanımına 12 kişilik yemek takımını elde yıkamak için ortalama 130 litre su harcarsınız bulaşık makinelerinde ise 7 ile 15 litre arasında değişir. bulaşık makinesi kullanımı gerçektn yaygınlaşması gereken bir konudur. hem bireysel tüketici için hemde lke ekonomisi ve çevreye olan duyarlılık için..
önümüzdeki yılın ikinci haftası sanayi bakanlığının kampanyası olacak enerji sarfiyatı düşük olan ürünlerde ciddi kampanyalar yapacak firmalar..
iyi hesaplamak ve iyi değerlendirmek lazım..
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osmanhasimcan 7 yıl
bizim gibi üretimde çalışan sistem ve donanım tecrübesine sahip arkadaşların görüşleri aydınlatıcı olmuştur umarım. gönül ister ki yerli markaların dünyada ismi olsun sanırım bunu birtek koç gurubuna bağlı beko markası yaşatmıştır ingilterede bile belli bir pazar payına sahip bir markadır beko..
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MacTavish 7 yıl
Vestel'de çalışan arkadaşım bile diyor. Vestel %50 şans işi. İyisine denk gelirsen ne ala.
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