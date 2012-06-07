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VIA fansız ARTiGO A1200 modelini duyurdu

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Kasa
Ekrem71
Haber Editörü
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VIA'nın "Kendin Yap" konseptine uygun olarak ürettiği fansız ARTiGO serisinin yeni modeli 1200, resmi olarak duyuruldu.

Donanım bileşenlerini genelde tüketicilerin belirlediği ARTiGO 1200 modelinde Em-ITX anakarta yer verilmiş. Modelin boyutları 24.3cm x 12.4cm x 3.0cm şeklinde.

1200 modelinde, VIA'nın yüksek performans ve düşük güç tüketimi sunan 1GHz saat hızındaki Eden X2 çift çekirdekli işlemcisi kullanılmış. VIA VX900 görüntü sistem işlemcisi ile HD ve Full HD videolar sorunsuz oynatılabiliyor. Tasarımdaki yenilikler sayesinde model 0-45 derece arasında dengeli bir performans sergiliyor. 

4GB'a kadar DDR3 RAM desteği, HDMI, VGA, iki GigaLAN ethernet portu, USB 2.0 portları, CFast soketi, opsiyonel USB 3.0 desteği, 12V DC güç girişi modelin özellikleri arasında.

VIA ARTiGO A1200, sayılan özellikleri ile ABD'de VIA mağazalarında, global olarak ise E-ITX sitesinde 309$ başlangıç fiyatına sahip. Depolama, RAM, işletim sistemi, garanti, kablosuz bağlantı seçenekleri gibi eklemeler fiyatı artırıyor.
VIA fansız ARTiGO A1200 modelini duyurdu
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http://www.e-itx.com/artigo-a1200.html Yorum Yaz
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Confusion 7 yıl
en sonunda std gömülü/Ssabityapıdan kurtulup müşteri isteklerine göre kişiselleştirilebilen bir modeli hazırlamışlar
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