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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

VideoPlay uygulaması, videolar üzerine gerçek zamanlı olarak efekt ve filtre ekleyebiliyor

6 yıl (Son Güncelleme: 6 yıl)
417
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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VideoPlay uygulaması, videolar üzerine gerçek zamanlı olarak efekt ve filtre ekleyebiliyor
iOS işletim sistemine sahip akıllı cihazları ile video çekmekten hoşlanan kişiler için FilterMania2, WowFX ve MasterFX uygulamalarının geliştiricisi Dropico tarafından hazırlanan VideoPlay uygulaması, ortaya farklı sonuçlar çıkartabiliyor.
İçerisinde yer alan hareketli animasyonlar ve sabit filtre ( Su altı, bokeh, doğum günü, sonbahar, aksiyon, antika, eski filmler, kar, korku vb.) seçenekleriyle direkt olarak video çekimine izin veren VideoPlay, çekilen bu videoları 720p çözünürlüğünde kayıt altına alabiliyor.
Kullanımının oldukça kolay olduğu belirtilen VideoPlay uygulaması, iPhone, iPad ve iPod Touch modelleri için 1,79 TL fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Uygulamaya Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id657221755?mt=8&partnerId=0&at=11lDL&ls=1&ct=GR01_P_725_29667_867B2A25-A572-4EC1-82C8-271A825AC4C0_ Yorum Yaz
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