VideoPlay uygulaması, videolar üzerine gerçek zamanlı olarak efekt ve filtre ekleyebiliyor

iOS işletim sistemine sahip akıllı cihazları ile video çekmekten hoşlanan kişiler için FilterMania2, WowFX ve MasterFX uygulamalarının geliştiricisi Dropico tarafından hazırlanan VideoPlay uygulaması, ortaya farklı sonuçlar çıkartabiliyor.

İçerisinde yer alan hareketli animasyonlar ve sabit filtre ( Su altı, bokeh, doğum günü, sonbahar, aksiyon, antika, eski filmler, kar, korku vb.) seçenekleriyle direkt olarak video çekimine izin veren VideoPlay, çekilen bu videoları 720p çözünürlüğünde kayıt altına alabiliyor.

Kullanımının oldukça kolay olduğu belirtilen VideoPlay uygulaması, iPhone, iPad ve iPod Touch modelleri için 1,79 TL fiyat etiketiyle satın alınabiliyor. Uygulamaya Apple App Store üzerinden ya da direkt olarak buradan ulaşabilirsiniz.

https://itunes.apple.com/tr/app/id657221755?mt=8&partnerId=0&at=11lDL&ls=1&ct=GR01_P_725_29667_867B2A25-A572-4EC1-82C8-271A825AC4C0_