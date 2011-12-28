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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ViewSonic 9.7-inç boyutunda Android tablet hazırladı

7 yıl
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Monitör üreticisi olarak tanınan ancak bir süredir Android işletim sistemli tabletleriyle de gündeme gelen Viewsonic, 10.1-inç ve 7-inç boyutundaki modellerden sonra şimdi de iPad'in de yer aldığı 9.7-inç segmentine girmeye hazırlanıyor. Firma tarafından hazırlanan ViewPad 97a isimli yeni tabletin detayları gün ışığına çıkmaya başladı.
1024 x 768 piksel çözünürlüğünde ve 4:3 formunda IPS panelli ekrana sahip olan tablet bilgisayar, 1.2GHz hızında çalışan tek çekirdekli Cortex-A8 işlemciden güç alıyor. Çift çekirdekli tabletlerin ağırlıkta olduğu ve yeni yeni de olsa dört çekirdekli tabletlerin pazara giriş yapmaya başladığı bir dönemde Viewsonic, daha düşük maliyetli bir tablet ortaya koyabilmek adına bir önceki nesil işlemci ile hareket etmeyi istemiş.
Gelen bilgilere göre 1GB DDR3 bellek kapasitesine sahip olan ve depolama için farklı kapasite seçenekleriyle sunulması beklenen ViewPad 97a, Flash 11 desteği sunuyor ve 1080p çözünürlüğündeki videoları oynatabildiği ifade ediliyor. Üzerinde yer alan Mini HDMI konnektörü ile görüntüleri televizyon ya da monitöre de aktarabilen sistem, 9.5mm kalınlığında ve 520 gram ağırlığında metalik gövdeye sahip.
20 Watt/saat kapasiteli pilden güç alan tablet bilgisayarın Android 2.3 Gingerbread ile geleceği söylense de gün ışığına çıkan fotoğrafta cihazın Android 3.2 ile son derece benzer bir arayüze sahip olduğunu ortaya koyuyor. Hem WiFi hem de WiFi + 3G destekli versiyonları olacak ViewSonic ViewPad 97a'nın çıkış tarihi ve fiyatı ise bilinmiyor.

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DH Misafiri 7 yıl
500 dolara 32 gb transformer prime çıkıcak bu 500 dolardan fazla olur ve tegra 3 cıkmak üzereyken tek çekirdekli işlemciyle pazara girerse hele bide honeycomb değilde gingerbeard olursa alcak adamın aklına *******
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napolyon94 7 yıl
Tek cekirdekmi ? 4:3 mu ? 1024*768 mi ? Hmm...??
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Recharged 7 yıl
Fiyatını 500$'dan fazla olacağını az çok biliyoruz ama Türkiye'de satışı ne olur ? Fiyatlara ne tür bindirme olur onu zamanla görürüz.Tablet özellikleri ve tasarımı açısından hoş duruyor.
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runic 7 yıl Recharged
Eagle Claw

Fiyatını 500$'dan fazla olacağını az çok biliyoruz ama Türkiye'de satışı ne olur ? Fiyatlara ne tür bindirme olur onu zamanla görürüz.Tablet özellikleri ve tasarımı açısından hoş duruyor.

500$ üstünde orjinal fiyatla başarılı olması mümkün değil, Viewsonic çalışanları da piyasayı takip ediyorlardır herhalde.
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celalcaner2 7 yıl Recharged
Eagle Claw

Fiyatını 500$'dan fazla olacağını az çok biliyoruz ama Türkiye'de satışı ne olur ? Fiyatlara ne tür bindirme olur onu zamanla görürüz.Tablet özellikleri ve tasarımı açısından hoş duruyor.

500 mü? hocam naptın? dolar olmış 1.9
950 tl birde kdv eklesen 1100 küsüre gelecek

zaten kampanya takip eden 700-800 e transformers alıyor... gorilla glass ekran, 8-9 saat batarya ömürlü
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Rubisco 7 yıl
Fiyatı saçma sapan olmasın da ViewPad10e gibi, yoksa satmaz. Sırf ips die bu özelliklerde kapış kapış gitmez yani.
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danGerfuLL 7 yıl
1 GB DDR3 ram ve Mini HDMI iyiymiş tabi bunların dışında en önemlisi fiyatı.
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halitozbasli 7 yıl
Kesin ekran kalitesi muadillerinden daha iyidir.
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