ViewSonic 9.7-inç boyutunda Android tablet hazırladı

Monitör üreticisi olarak tanınan ancak bir süredir Android işletim sistemli tabletleriyle de gündeme gelen Viewsonic, 10.1-inç ve 7-inç boyutundaki modellerden sonra şimdi de iPad'in de yer aldığı 9.7-inç segmentine girmeye hazırlanıyor. Firma tarafından hazırlanan ViewPad 97a isimli yeni tabletin detayları gün ışığına çıkmaya başladı.

1024 x 768 piksel çözünürlüğünde ve 4:3 formunda IPS panelli ekrana sahip olan tablet bilgisayar, 1.2GHz hızında çalışan tek çekirdekli Cortex-A8 işlemciden güç alıyor. Çift çekirdekli tabletlerin ağırlıkta olduğu ve yeni yeni de olsa dört çekirdekli tabletlerin pazara giriş yapmaya başladığı bir dönemde Viewsonic, daha düşük maliyetli bir tablet ortaya koyabilmek adına bir önceki nesil işlemci ile hareket etmeyi istemiş.

Gelen bilgilere göre 1GB DDR3 bellek kapasitesine sahip olan ve depolama için farklı kapasite seçenekleriyle sunulması beklenen ViewPad 97a, Flash 11 desteği sunuyor ve 1080p çözünürlüğündeki videoları oynatabildiği ifade ediliyor. Üzerinde yer alan Mini HDMI konnektörü ile görüntüleri televizyon ya da monitöre de aktarabilen sistem, 9.5mm kalınlığında ve 520 gram ağırlığında metalik gövdeye sahip.

20 Watt/saat kapasiteli pilden güç alan tablet bilgisayarın Android 2.3 Gingerbread ile geleceği söylense de gün ışığına çıkan fotoğrafta cihazın Android 3.2 ile son derece benzer bir arayüze sahip olduğunu ortaya koyuyor. Hem WiFi hem de WiFi + 3G destekli versiyonları olacak ViewSonic ViewPad 97a'nın çıkış tarihi ve fiyatı ise bilinmiyor.