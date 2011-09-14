Virgin America yeni nesil uçuş içi eğlence sistemlerini tanıttı

Teknolojik cihazlar geliştikçe kullanım alanı da buna paralel olarak artıyor. Uçak pilotları ve kabin ekibine dağıtılan iPad modellerinden sonra yolculara yönelik daha gelişmiş sistemlerin projeleri hazırlanıyor.





ABD havayolu şirketi Virgin America 2009 yılından bu yana uçuş esnasında yolculara WiFi hizmeti sunuyor. Şimdi ise uçuş içi dijital eğlence sistemi Red adı verilen platformunu yenilemenin hazırlıklarını yapıyor. Red sistemi yenilenerek 2012 yılında Virgin America yolcularına yönelik olarak hayata geçecek.





Red sisteminde koltuk arkasına daha kaliteli dokunmatik ekranlar, genişbant kablosuz internet ve dört kat daha fazla eğlence içeriği sunulacak. Yolcular ise uçuş öncesi, esnası ve sonrasında kendi mobil cihazlarını sisteme bağlayarak eğlenceyi farklı bir ekranda tecrübe edebilecek.





Virgin America başkan yardımcısı Abby Lunardi iç hat uçuşlarında şu anki Red sisteminin en iyi çözüm olduğunu rakiplerinin ise sadece uçuş içi kablosuz internet sunabildiğini belirtiyor.





2008 yılında hayata geçen Red sisteminin kullanımı her yıl yüzde 20 artıyor. Yolcular hali hazırda kablosuz interneti kullanırken eğlence sisteminden de faydalanabiliyorlar.





2012 yılında hayata geçecek yeni sistemle uçuş içi eğlence sistemlerine yolcular daha fazla entegre olabilecek. Ayrıca Facebook, Twitter ve diğer sosyal ağlara da mini uygulamalarla dahil olunabilecek. Böylece Virgin America uçak yolculuklarında önde gelen bir eğlence markası olacak.





Virgin America'nın üzerinde çalıştığı Red sisteminin yeni versiyonunda Lufthansa Systems firması teknoloji ortağı konumunda.