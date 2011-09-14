Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Virgin America yeni nesil uçuş içi eğlence sistemlerini tanıttı

7 yıl
3,2b
1
9
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Teknolojik cihazlar geliştikçe kullanım alanı da buna paralel olarak artıyor. Uçak pilotları ve kabin ekibine dağıtılan iPad modellerinden sonra yolculara yönelik daha gelişmiş sistemlerin projeleri hazırlanıyor. 

ABD havayolu şirketi Virgin America 2009 yılından bu yana uçuş esnasında yolculara WiFi hizmeti sunuyor. Şimdi ise uçuş içi dijital eğlence sistemi Red adı verilen platformunu yenilemenin hazırlıklarını yapıyor. Red sistemi yenilenerek 2012 yılında Virgin America yolcularına yönelik olarak hayata geçecek. 

Red sisteminde koltuk arkasına daha kaliteli dokunmatik ekranlar, genişbant kablosuz internet ve dört kat daha fazla eğlence içeriği sunulacak. Yolcular ise uçuş öncesi, esnası ve sonrasında kendi mobil cihazlarını sisteme bağlayarak eğlenceyi farklı bir ekranda tecrübe edebilecek.

Virgin America başkan yardımcısı Abby Lunardi iç hat uçuşlarında şu anki Red sisteminin en iyi çözüm olduğunu rakiplerinin ise sadece uçuş içi kablosuz internet sunabildiğini belirtiyor. 

2008 yılında hayata geçen Red sisteminin kullanımı her yıl yüzde 20 artıyor. Yolcular hali hazırda kablosuz interneti kullanırken eğlence sisteminden de faydalanabiliyorlar.

2012 yılında hayata geçecek yeni sistemle uçuş içi eğlence sistemlerine yolcular daha fazla entegre olabilecek. Ayrıca Facebook, Twitter ve diğer sosyal ağlara da mini uygulamalarla dahil olunabilecek. Böylece Virgin America uçak yolculuklarında önde gelen bir eğlence markası olacak.

Virgin America'nın üzerinde çalıştığı Red sisteminin yeni versiyonunda Lufthansa Systems firması teknoloji ortağı konumunda.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
DH Misafiri 7 yıl
Bizim teknolojide geri kalmamız hep kıt kafalı yöneticiler ve bilinçsiz kullanıcılar yüzünden kaynaklanıyor aranızda kaçınız koskoca türk hava yollarında hala ve hala 1987 model 3 / 5 adet uçak olduğunu ve bunlarla günde en az 4 veya 6 sefer yapıldığını biliyor hala değer deymez kavramlarıyla tartışmaya devam ettikçe bizim toplum elin gavurundan elli sene atmış sene geriden gelir
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şahi_13 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri

Bizim teknolojide geri kalmamız hep kıt kafalı yöneticiler ve bilinçsiz kullanıcılar yüzünden kaynaklanıyor aranızda kaçınız koskoca türk hava yollarında hala ve hala 1987 model 3 / 5 adet uçak olduğunu ve bunlarla günde en az 4 veya 6 sefer yapıldığını biliyor hala değer deymez kavramlarıyla tartışmaya devam ettikçe bizim toplum elin gavurundan elli sene atmış sene geriden gelir


evet maalesef eski boeingler ve airbuslar hala kullanılmakta,dediğiniz gibi hizmet ettiğiniz kitleylede doğrudan ilgili bu durum birazda.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Şahi_13 7 yıl
ColDasHeLL
10 dolar fazla artarsa değer 10 saat ucak seyahatınde böyle bi şeyle insan anlamaz bile duzgun kullanmayı bılırse interneti. yoksa zaten 1-2 saatlık mesafe için bu kadar masrafa gerek yok zaten.

Uzun yolculuklarda tabiki değeri daha çok anlaşılabilir ama kısa mesafe uçuşlarada renk katıcağı kesin. Misal araba öyle bişe değil keyiflidir ama gide gele bi süre sonra uçaktan sıkılıyosunuz 2 saat uçuş dahi olsa,,böyle bi sistem ciddi iyi olurdu anlıycağınız
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
met@lrock 7 yıl
uçmuş abi bunlar
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Scott. 7 yıl
Ben daha hiç uçağa binmedim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ColDasHeLL 7 yıl
ama şunuda söylemeliyim turkiyedeki çogu ucakta hala telefonun yasak oldugunu gorerek geri kalmışlıgımızı hergün gösteriyorlar bizlere.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aeronics 7 yıl ColDasHeLL
ColDasHeLL

ama şunuda söylemeliyim turkiyedeki çogu ucakta hala telefonun yasak oldugunu gorerek geri kalmışlıgımızı hergün gösteriyorlar bizlere.


Bunun teknoloji ile alakası olduğu kadar halkımızın bilinç seviyesi ile de bağlantılı olduğunu düşünüyorum. "Sesize alınca etkilemiyor", "Titreşimdeyken birşey olmaz" gibi temelsiz bilgilerle zaten telefonunu açık tutan bir sürü insansı mahluk varken (hepsinin de bilmem nesinini bilmem nesi ya Boing'de ya da Airbus'da çalışıyordu), serbest bırakırsanız adam bu sefer de uçakta çiğ köfte yuğurup mangal yapmaya kalkar. Cep telefonlarının kapatılması anonsu sırasında ve sonrasında telefonla konuşmaya devam eden ve önümde oturan bir insansı varlığa, kabin ekibi telefonunu kapatması için 2 kere ihtar etmesine rağmen istifini bozmadan devam eden üçüncü ihtarda rahatı bozulduğu için "Ben xxx firmasında şu görevdeyim konuşmam lazım. Kes sesini" diye azarlamaya kalkınca (yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış) arkada oturan ben ve arkadaşım (kendisi biraz iri yapılıdır) "biz de sarı çizmeli Mehmet Ağayız. Ya o telefonu kapat ya da biz seni kapatacağız." diye müdahale edince telefonunu kapatan (arkadaşın aslan pençesi iriliğindeki elinin adamın omzuna bastırmasının da sanırım büyük etkisi olmuştur kapatmasında) eğitimli insanlarımız olduğu sürece (eğitim cahilliği alır eşeklik baki kalır) olduğu sürece bence telefonları pilot toplasa dahi yeridir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ColDasHeLL 7 yıl
10 dolar fazla artarsa değer 10 saat ucak seyahatınde böyle bi şeyle insan anlamaz bile duzgun kullanmayı bılırse interneti. yoksa zaten 1-2 saatlık mesafe için bu kadar masrafa gerek yok zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Bl00dyHell 7 yıl
Uçmak başlı başına zevkli bir şey zaten, böyle şeyler yapıp bilet fiyatlarını arttırmalarına gerek yok.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Özel Video: İstanbul'da "inovasyon" rüzgarı esti 7 yıl Dünyanın ilk tam dokunmatik dect telefonu Gigaset SL910'u inceledik 7 yıl AMD'den dünya rekoru; Bulldozer FX işlemcisi 8.4GHz'e çıkartıldı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Bozulan musluğu kiracı mı yaptırır
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim