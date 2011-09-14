Virgin America yeni nesil uçuş içi eğlence sistemlerini tanıttı

Haber Editörü
Teknolojik cihazlar geliştikçe kullanım alanı da buna paralel olarak artıyor. Uçak pilotları ve kabin ekibine dağıtılan iPad modellerinden sonra yolculara yönelik daha gelişmiş sistemlerin projeleri hazırlanıyor.
ABD havayolu şirketi Virgin America 2009 yılından bu yana uçuş esnasında yolculara WiFi hizmeti sunuyor. Şimdi ise uçuş içi dijital eğlence sistemi Red adı verilen platformunu yenilemenin hazırlıklarını yapıyor. Red sistemi yenilenerek 2012 yılında Virgin America yolcularına yönelik olarak hayata geçecek.
Red sisteminde koltuk arkasına daha kaliteli dokunmatik ekranlar, genişbant kablosuz internet ve dört kat daha fazla eğlence içeriği sunulacak. Yolcular ise uçuş öncesi, esnası ve sonrasında kendi mobil cihazlarını sisteme bağlayarak eğlenceyi farklı bir ekranda tecrübe edebilecek.
Virgin America başkan yardımcısı Abby Lunardi iç hat uçuşlarında şu anki Red sisteminin en iyi çözüm olduğunu rakiplerinin ise sadece uçuş içi kablosuz internet sunabildiğini belirtiyor.
2008 yılında hayata geçen Red sisteminin kullanımı her yıl yüzde 20 artıyor. Yolcular hali hazırda kablosuz interneti kullanırken eğlence sisteminden de faydalanabiliyorlar.
2012 yılında hayata geçecek yeni sistemle uçuş içi eğlence sistemlerine yolcular daha fazla entegre olabilecek. Ayrıca Facebook, Twitter ve diğer sosyal ağlara da mini uygulamalarla dahil olunabilecek. Böylece Virgin America uçak yolculuklarında önde gelen bir eğlence markası olacak.
Virgin America'nın üzerinde çalıştığı Red sisteminin yeni versiyonunda Lufthansa Systems firması teknoloji ortağı konumunda.
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evet maalesef eski boeingler ve airbuslar hala kullanılmakta,dediğiniz gibi hizmet ettiğiniz kitleylede doğrudan ilgili bu durum birazda.
Uzun yolculuklarda tabiki değeri daha çok anlaşılabilir ama kısa mesafe uçuşlarada renk katıcağı kesin. Misal araba öyle bişe değil keyiflidir ama gide gele bi süre sonra uçaktan sıkılıyosunuz 2 saat uçuş dahi olsa,,böyle bi sistem ciddi iyi olurdu anlıycağınız
Bunun teknoloji ile alakası olduğu kadar halkımızın bilinç seviyesi ile de bağlantılı olduğunu düşünüyorum. "Sesize alınca etkilemiyor", "Titreşimdeyken birşey olmaz" gibi temelsiz bilgilerle zaten telefonunu açık tutan bir sürü insansı mahluk varken (hepsinin de bilmem nesinini bilmem nesi ya Boing'de ya da Airbus'da çalışıyordu), serbest bırakırsanız adam bu sefer de uçakta çiğ köfte yuğurup mangal yapmaya kalkar. Cep telefonlarının kapatılması anonsu sırasında ve sonrasında telefonla konuşmaya devam eden ve önümde oturan bir insansı varlığa, kabin ekibi telefonunu kapatması için 2 kere ihtar etmesine rağmen istifini bozmadan devam eden üçüncü ihtarda rahatı bozulduğu için "Ben xxx firmasında şu görevdeyim konuşmam lazım. Kes sesini" diye azarlamaya kalkınca (yavuz hırsız ev sahibini bastırırmış) arkada oturan ben ve arkadaşım (kendisi biraz iri yapılıdır) "biz de sarı çizmeli Mehmet Ağayız. Ya o telefonu kapat ya da biz seni kapatacağız." diye müdahale edince telefonunu kapatan (arkadaşın aslan pençesi iriliğindeki elinin adamın omzuna bastırmasının da sanırım büyük etkisi olmuştur kapatmasında) eğitimli insanlarımız olduğu sürece (eğitim cahilliği alır eşeklik baki kalır) olduğu sürece bence telefonları pilot toplasa dahi yeridir.