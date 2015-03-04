Virgin Atlantic, Sony'nin giyilebilir ürünleri test edecek

Virgin şirketler grubunun CEO'su Richard Branson'ın sahip olduğu Virgin Atlantic Airways havayolu şirketi, Sony ile yapılan anlaşma doğrultusunda uçak mühendislerine test için SmartWatch 3 ve SmartEyeglass Developer Edition dağıtacak.

Sony'nin MWC 2015 fuarı kapsamında deneyimlediğimiz akıllı gözlük modeli SmartEyeglass Developer Edition ile ön incelemesine yer verdiğimiz akıllı saat modeli SmartWatch 3, Virgin Atlantic Airways havayolu şirketinin Londra Heathrow havaalanında çalışan uçak mühendisleri tarafından önümüzdeki bir kaç boyunca aktif şekilde kullanılarak test edilecek. Giyilebilir teknolojilerin iş dünyasına katkısını göstermek ve deneyimlemek adına yapılan bu ortak çalışma ile akıllı gözlükten gerçek zamanlı video akışı sağlanacak ve gerekli bilgiler direkt olarak mühendislerin gözleri önüne getirilebilecek. Akıllı saat üzerinden ise görev tahsileri, aktivite verileri ve olası tamir değişiklikler hakkında anlık bilgi sağlanacak.

Gerçekleştirilen bu ikili test ortaklığı sayesinde de hem Sony hem de Virgin Atlantic Airways'ın önemli veriler elde edeceği söylenenler arasında yer alıyor.

http://blogs.sonymobile.com/2015/03/02/virgin-atlantic-trial-sony-smartwear/