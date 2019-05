Vodafone ilk 15 günde 4.6 milyon 4.5G abonesine ulaştı

Tam Boyutta Gör



7 bin çekim noktasıyla Türkiye’nin 81 iline 4.5G hizmeti götüren Vodafone’un “en geniş kapsama alanına sahip operatör” olduğu da bağımsız bir araştırma kuruluşu tarafından test edilip onaylandı.

21 Nisan 2016 – Dijital Dönüşüm vizyonu doğrultusunda 4.5G teknolojisini Türkiye’de her yerde ve herkese ulaştırmayı hedefleyen Vodafone’un 4.5G abone sayısı lansmandan sonraki ilk 15 günde 4,6 milyona ulaştı. Bu abonelerin 3,1 milyonu 4.5G teknolojisini aktif olarak deneyimledi. Bu kullanıcıların da %50’sinin İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa illerinde yoğunlaştığı görüldü.





4.5G’de tüketiciye en iyi deneyimi sunmayı hedefleyen Vodafone’un yaptığı ölçümlere göre, lansmandan sonraki ilk 15 günde toplam veri trafiğinin %25’i Vodafone SüperNet 4.5G şebekesi üzerinde gerçekleşti.





Vodafone aboneleri, internette geçirdikleri sürenin %81’inde 4.5G bağlantısını kullanırken, yaklaşık 50 bin abone de Vodafone VoLTE (Voice over LTE) teknolojisinden yararlandı. Böylece, akıllı telefonu VoLTE teknolojisini destekleyen Vodafone aboneleri aynı anda data ve ses kullanımı yapabildi.

4.5G teknolojisinin herkes için erişilebilir olması hedefiyle çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Vodafone Türkiye CEO’su Gökhan Öğüt, şunları söyledi:





“Vodafone Türkiye olarak, çok hummalı bir dönemin ardından 1 Nisan itibariyle başarılı bir şekilde 4.5G’ye geçmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. 4.5G lansmanını Türkiye’nin Dijital Dönüşüm yolculuğunda önemli bir kavşak olarak görüyoruz. Vodafone olarak, bir an önce Türkiye’deki her bireyin, her kurumun ve her nesnenin çok yüksek hızlarda internete bağlanabilmesini istiyoruz. Bu nedenle, stratejimizi ‘4BucakG’ olarak belirledik ve tam 7 bin farklı çekim noktasında 4.5G hizmetini Türkiye’deki en geniş kapsamayla 81 ilin tamamında vermeye başladık. Ayrıca, 2009’dan beri dağıttığımız 4.5G uyumlu SIM kartlarımızla, sürekli artırdığımız 4.5G uyumlu akıllı cihaz penetrasyonumuzla ve son olarak ‘4BucakG Ücretsiz Deneme’ kampanyamızla abonelerimizin 4.5G ile tanışmasını kolaylaştırıyoruz. Bu çalışmalarımız sonucunda, lansmandan sonraki ilk 15 günde toplam 4,6 milyon 4.5G abonesine ulaştık. Bu dönemde Vodafone abonelerinin yarattığı toplam veri trafiğinin %25’i Vodafone SüperNet 4.5G şebekesi üzerinde gerçekleşti. Böylece, mobil veri kullanan her 4 abonemizden biri bu deneyimini 4.5G ile yaşadı. Diğer yandan, Türkiye’nin en geniş kapsama alanında 4.5G hizmeti sunan operatör olduğumuz, bağımsız bir kuruluş tarafından test edilip onaylandı. Vodafone olarak, abonelerimize dünyanın en hızlı mobil teknolojisi olan 4.5G’yi sunmaya devam edeceğiz.”





Vodafone’dan ücretsiz 4.5G deneme kampanyası

Vodafone, abonelerini Vodafone SüperNet 4.5G’nin sunduğu yeniliklerle tanıştırmak amacıyla “4BucakG Ücretsiz Deneme” kampanyası düzenliyor. Buna göre, 4.5G uyumlu SIM kart ve akıllı telefona sahip Vodafone aboneleri, Mayıs sonuna kadar geçerli olacak kampanyadan yararlanmak için “4BUCAKG” yazarak 4545’e SMS atabiliyor. Böylece, kendi tarifelerine hiçbir ek ödeme yapmadan 4.5G teknolojisini ücretsiz deneyimleyebilen Vodafone’lular, Mayıs sonunda kendilerine en uygun tarifeye geçip 4.5G deneyimini en iyi şekilde sürdürebiliyor.

