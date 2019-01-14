Volkswagen dizel skandalı yeniden gündemde! 370 bin araç geri çağrılabilir

Alman basınından Bild am Sonntag’ın haberine göre Volkswagen’in yeniden patlak veren dizel skandalı nedeniyle çok daha fazla aracını geri çağırması gerekebilir. Alman Federal Motorlu Taşıtlar Ajansı (KBA), Volkswagen’in 2016 yılında emisyon hilesi yapmadığına dair güvence verdiği 1.2 litrelik (EA189) motorlarla ilgili yeni bir soruşturma başlattı. KBA, şirketin popüler Polo modelinde de kullanılan motorlara yapılan yazılım güncellemesinin emisyon hilesi yapmaya olanak verdiğinden şüpheleniyor.
Yetlkililerden gelen açıklamaya göre KBA’nın yürüttüğü soruşturma hala devam ediyor. Ajansın hile yapıldığına kanaat getirmesi durumunda Almanya’da 30 bin, Avrupa genelinde ise 370 bin aracın geri çağrılacağı söyleniyor. Söz konusu geri çağırmanın Türkiye’de satılan Polo modellerini de etkilemesi muhtemel görünüyor. Konuyla ilgili Volkswagen ve KBA’nın iletişim halinde olduğu da gelen bilgiler arasında.
https://www.reuters.com/article/us-volkswagen-emissions-recall/vw-could-face-recall-of-more-cars-over-emissions-report-idUSKCN1P70FZ Yorum Yaz Paylaş Tweetle
ülkemizde serbest ve egzos muayenesinden geçiyor
Firma beni arıyor gelin yazılım atalım diye fakat güncellemeyi yaptıranlar tork değerlerinde ve gaz tepkimelerinde kayıplara uğruyor
burada sahipsizlik ve tüketici aldatması var
Defeat device, aracın teste alındığını anlıyor, aracın ecusuna müdahale ediyor ve nox emisyonunu olduğundan 15-40 kat düşük gösteriyor..
İşte tam da bu sebeple diğer araçlardan az yakıt harcıyor, çünkü zehiri bertaraf edecek sistem geliştireceğine, -ki bu hem maliyetli hem de tüketimi arttırıyor_ hile yapıyor..
Farklı ifadeyle herkezi kandırıyor, yalan söylüyor ve insanları, seni, çoluk çocuğunu bilerek ve isteyerek zehirliyor..
Umarım artık anlarsınız kalitenin adresini..
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