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Volkswagen dizel skandalı yeniden gündemde! 370 bin araç geri çağrılabilir

Alman Federal Motorlu Taşıtlar Ajansı (KBA), Volkswagen'in popüler Polo modelinde de kullandığı 1.2 litrelik motorlarda emisyon hilesi yaptığından şüpheleniyor. 370 bin araç geri çağrılabilir.
4 ay
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Otomobil Teknolojileri
Barış Cankı
Otomobil Editörü
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Volkswagen dizel skandalı yeniden gündemde! 370 bin araç geri çağrılabilir
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Alman üretici Volkswagen, dizel skandalı nedeniyle geçtiğimiz yıllarda yüz binlerce aracını geri çağırmak ve milyarlarca euro ceza ödemek zorunda kalmıştı. Tüm bunların yanı sıra marka imajı da ciddi oranda zedelenen şirket, 2019 yılına da yeni bir skandalla başladı.

Alman basınından Bild am Sonntag’ın haberine göre Volkswagen’in yeniden patlak veren dizel skandalı nedeniyle çok daha fazla aracını geri çağırması gerekebilir. Alman Federal Motorlu Taşıtlar Ajansı (KBA), Volkswagen’in 2016 yılında emisyon hilesi yapmadığına dair güvence verdiği 1.2 litrelik (EA189) motorlarla ilgili yeni bir soruşturma başlattı. KBA, şirketin popüler Polo modelinde de kullanılan motorlara yapılan yazılım güncellemesinin emisyon hilesi yapmaya olanak verdiğinden şüpheleniyor.

Yetlkililerden gelen açıklamaya göre KBA’nın yürüttüğü soruşturma hala devam ediyor. Ajansın hile yapıldığına kanaat getirmesi durumunda Almanya’da 30 bin, Avrupa genelinde ise 370 bin aracın geri çağrılacağı söyleniyor. Söz konusu geri çağırmanın Türkiye’de satılan Polo modellerini de etkilemesi muhtemel görünüyor. Konuyla ilgili Volkswagen ve KBA’nın iletişim halinde olduğu da gelen bilgiler arasında.


https://www.reuters.com/article/us-volkswagen-emissions-recall/vw-could-face-recall-of-more-cars-over-emissions-report-idUSKCN1P70FZ Yorum Yaz
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danlabilic 4 ay en beğenilen
olsun tok kapı sesi olsun yeter türkiyede:dd
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axiprens 4 ay
Ne hikmetse bu araçlardan bizim memlekete hiç gelmemiş, ne arayan vaaarr ne soran ??
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mavizaman 4 ay
kapa dükkanı sen vosvos kapa.
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-Uzumaki Naruto- 4 ay
Vw nin çatısı altında bulunan audi de çok fazla araç çağırıyor. Hayret alamet değil.
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Celonfix 4 ay
Ülkemizde hiç geri çağırma olmuyor nedense. Ama olsun tok kapı sesi yeter
. Bu millete müstehak.
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MÜŞAVİR 4 ay
Atatürk'ün işaret ettiği muasır medeniyetler seviyesinin bir emaresi daha. Adamlar kendi markalarını (milyar dolarlara malolma pahasına -ki milli servettir giden-) inceliyor, hatasını, eksiğini bulup çıkartıyor. Böylece daha iyisini, daha da iyisini yapmanın/yaptırmanın yolunu açıyor. Milyar dolarlara malolsada.
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shifisitert 4 ay
hepsını toplar getırır burda daha da karlı satarlar. Bizde insan hakları vs olmadıgı ıcın dsg bıle garantıy girmemişti birde ordan kar elde etmişlerdi yakın zaman hatırlarsınız
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sericik 4 ay
EA 189 dizel aracım dünyada çağırılırken ve trafikten men edilirken
ülkemizde serbest ve egzos muayenesinden geçiyor
Firma beni arıyor gelin yazılım atalım diye fakat güncellemeyi yaptıranlar tork değerlerinde ve gaz tepkimelerinde kayıplara uğruyor
burada sahipsizlik ve tüketici aldatması var
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kedicanını 4 ay
Oh oh satışları %10 daha artar Turkiyede. Üstüne bir de zam koyup milleti sıraya yazdılar mi tamamdır. Ne de olsa alaman, pejo mejo çok elektrik sorunu çıkarıyormuş hem
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etusch 4 ay
Ya bu adamların derdi ne ? Ne istiyorlar kalitenin adresi bir otomobl markasından ? Şimdi düşünün başka bir araç 100 km'de 10 lt yakıyorsa 240 mg/100km co2 salarken aynı şartlarda 100 km'de 5 lt yakan tisiay sadece 120 mg co2 salacak. Yani vw hile yapsa ve yarı oranında dahi daha fazla co2 salsa gene diğer eski teknoloji araçların önünde. hem basınca da gidiyor. Ne istiyorlar anlamadım.
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freemangroovy 4 ay etusch
Yıllardır yazılıp çizildi, açıp iki satır okuma zahmetine katlanmadınız mı?
Defeat device, aracın teste alındığını anlıyor, aracın ecusuna müdahale ediyor ve nox emisyonunu olduğundan 15-40 kat düşük gösteriyor..
İşte tam da bu sebeple diğer araçlardan az yakıt harcıyor, çünkü zehiri bertaraf edecek sistem geliştireceğine, -ki bu hem maliyetli hem de tüketimi arttırıyor_ hile yapıyor..
Farklı ifadeyle herkezi kandırıyor, yalan söylüyor ve insanları, seni, çoluk çocuğunu bilerek ve isteyerek zehirliyor..
Umarım artık anlarsınız kalitenin adresini..
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Seyrim 4 ay
Hala mı.. Adı çıktı artık bitmez bu iş..
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volkswagen dizel skandalı, volkswagen 1.2 tdi ve
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