Volkswagen dizel skandalı yeniden gündemde! 370 bin araç geri çağrılabilir

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Alman üretici Volkswagen, dizel skandalı nedeniyle geçtiğimiz yıllarda yüz binlerce aracını geri çağırmak ve milyarlarca euro ceza ödemek zorunda kalmıştı. Tüm bunların yanı sıra marka imajı da ciddi oranda zedelenen şirket, 2019 yılına da yeni bir skandalla başladı.

Alman basınından Bild am Sonntag’ın haberine göre Volkswagen’in yeniden patlak veren dizel skandalı nedeniyle çok daha fazla aracını geri çağırması gerekebilir. Alman Federal Motorlu Taşıtlar Ajansı (KBA), Volkswagen’in 2016 yılında emisyon hilesi yapmadığına dair güvence verdiği 1.2 litrelik (EA189) motorlarla ilgili yeni bir soruşturma başlattı. KBA, şirketin popüler Polo modelinde de kullanılan motorlara yapılan yazılım güncellemesinin emisyon hilesi yapmaya olanak verdiğinden şüpheleniyor.

Yetlkililerden gelen açıklamaya göre KBA’nın yürüttüğü soruşturma hala devam ediyor. Ajansın hile yapıldığına kanaat getirmesi durumunda Almanya’da 30 bin, Avrupa genelinde ise 370 bin aracın geri çağrılacağı söyleniyor. Söz konusu geri çağırmanın Türkiye’de satılan Polo modellerini de etkilemesi muhtemel görünüyor. Konuyla ilgili Volkswagen ve KBA’nın iletişim halinde olduğu da gelen bilgiler arasında.

https://www.reuters.com/article/us-volkswagen-emissions-recall/vw-could-face-recall-of-more-cars-over-emissions-report-idUSKCN1P70FZ